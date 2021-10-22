https://ria.ru/20211022/gaz-1755714395.html

Путин сообщил, когда заполнят вторую нитку "Северного потока — 2"

Путин сообщил, когда заполнят вторую нитку "Северного потока — 2" - РИА Новости, 22.10.2021

Путин сообщил, когда заполнят вторую нитку "Северного потока — 2"

Работа по заполнению второй нитки газопровода "Северный поток — 2" газом завершится в декабре текущего года. С таким заявлением глава государства Владимир Путин РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T00:52

2021-10-22T00:52

2021-10-22T00:52

в мире

владимир путин

северный поток — 2

международный дискуссионный клуб "валдай"

nord stream 2 ag

россия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Работа по заполнению второй нитки газопровода "Северный поток — 2" газом завершится в декабре текущего года. С таким заявлением глава государства Владимир Путин выступил в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".Он добавил, что увеличение поставок газа в Европу возможно уже "послезавтра", если завтра (22 октября – Прим. ред.) регулятор ФРГ сертифицирует оператора "Северного потока — 2".Первая ниткаКак сообщил ранее оператор проекта Nord Stream 2 AG, первую нитку газопровода "Северный поток — 2" 18 октября заполнили техническим газом.Уточняется, что закачано примерно 177 миллионов кубометров, что обеспечивает уровень давления в газопроводе 103 бар. Этого достаточно, чтобы в дальнейшем транспортировать топливо.Россия не причастна к высоким ценамРоссия не могла спровоцировать рост цен на газ в Европе, заявил ранее генеральный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс.Он не согласился с утверждениями, что Россия якобы шантажировала Берлин и Еврокомиссию для ускоренного ввода в эксплуатацию трубопровода "Северный поток — 2".По его мнению, высокие цены лишь доказывают, что энергетический переход оказался более комплексной и сложной задачей для европейцев."Северный поток — 2" и сертификация"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября.Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.Газовый рынок Европы в последние месяцы лихорадит. Если в начале августа фьючерсы торговались в районе 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены все равно остаются высокими.В Кремле на обвинения в манипулировании рынком не раз заявляли, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии — напрасно понадеялись на ветрогенерацию.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва всегда была надежным поставщиком газа для потребителей в Европе и Азии. Он подчеркнул, что страна в полном объеме выполняет свои обязательства.

https://ria.ru/20211014/energetika-1754473745.html

https://ria.ru/20211008/gaz-1753727101.html

https://ria.ru/20211018/gaz-1754979586.html

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в мире, владимир путин, северный поток — 2, международный дискуссионный клуб "валдай", nord stream 2 ag, россия