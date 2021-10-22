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https://ria.ru/20211022/gaz-1755714395.html
Путин сообщил, когда заполнят вторую нитку "Северного потока — 2"
Путин сообщил, когда заполнят вторую нитку "Северного потока — 2" - РИА Новости, 22.10.2021
Путин сообщил, когда заполнят вторую нитку "Северного потока — 2"
Работа по заполнению второй нитки газопровода "Северный поток — 2" газом завершится в декабре текущего года. С таким заявлением глава государства Владимир Путин РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T00:52
2021-10-22T00:52
в мире
владимир путин
северный поток — 2
международный дискуссионный клуб "валдай"
nord stream 2 ag
россия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Работа по заполнению второй нитки газопровода "Северный поток — 2" газом завершится в декабре текущего года. С таким заявлением глава государства Владимир Путин выступил в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".Он добавил, что увеличение поставок газа в Европу возможно уже "послезавтра", если завтра (22 октября – Прим. ред.) регулятор ФРГ сертифицирует оператора "Северного потока — 2".Первая ниткаКак сообщил ранее оператор проекта Nord Stream 2 AG, первую нитку газопровода "Северный поток — 2" 18 октября заполнили техническим газом.Уточняется, что закачано примерно 177 миллионов кубометров, что обеспечивает уровень давления в газопроводе 103 бар. Этого достаточно, чтобы в дальнейшем транспортировать топливо.Россия не причастна к высоким ценамРоссия не могла спровоцировать рост цен на газ в Европе, заявил ранее генеральный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс.Он не согласился с утверждениями, что Россия якобы шантажировала Берлин и Еврокомиссию для ускоренного ввода в эксплуатацию трубопровода "Северный поток — 2".По его мнению, высокие цены лишь доказывают, что энергетический переход оказался более комплексной и сложной задачей для европейцев."Северный поток — 2" и сертификация"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября.Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.Газовый рынок Европы в последние месяцы лихорадит. Если в начале августа фьючерсы торговались в районе 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены все равно остаются высокими.В Кремле на обвинения в манипулировании рынком не раз заявляли, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии — напрасно понадеялись на ветрогенерацию.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва всегда была надежным поставщиком газа для потребителей в Европе и Азии. Он подчеркнул, что страна в полном объеме выполняет свои обязательства.
https://ria.ru/20211014/energetika-1754473745.html
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https://ria.ru/20211018/gaz-1754979586.html
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в мире, владимир путин, северный поток — 2, международный дискуссионный клуб "валдай", nord stream 2 ag, россия
00:52 22.10.2021
 
Путин сообщил, когда заполнят вторую нитку "Северного потока — 2"

Путин сообщил, что вторую нитку "Северного потока — 2" заполнят газом в декабре

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Работа по заполнению второй нитки газопровода "Северный поток — 2" газом завершится в декабре текущего года. С таким заявлением глава государства Владимир Путин выступил в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"До конца текущего года, в декабре - в середине или конце декабря - будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы "Северного потока — 2", - сказал президент.
Он добавил, что увеличение поставок газа в Европу возможно уже "послезавтра", если завтра (22 октября – Прим. ред.) регулятор ФРГ сертифицирует оператора "Северного потока — 2".

Первая нитка

Как сообщил ранее оператор проекта Nord Stream 2 AG, первую нитку газопровода "Северный поток — 2" 18 октября заполнили техническим газом.
Уточняется, что закачано примерно 177 миллионов кубометров, что обеспечивает уровень давления в газопроводе 103 бар. Этого достаточно, чтобы в дальнейшем транспортировать топливо.
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Россия не причастна к высоким ценам

Россия не могла спровоцировать рост цен на газ в Европе, заявил ранее генеральный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс.
Он не согласился с утверждениями, что Россия якобы шантажировала Берлин и Еврокомиссию для ускоренного ввода в эксплуатацию трубопровода "Северный поток — 2".
По его мнению, высокие цены лишь доказывают, что энергетический переход оказался более комплексной и сложной задачей для европейцев.
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"Северный поток — 2" и сертификация

"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября.
Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.
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Газовый рынок Европы в последние месяцы лихорадит. Если в начале августа фьючерсы торговались в районе 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены все равно остаются высокими.
В Кремле на обвинения в манипулировании рынком не раз заявляли, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии — напрасно понадеялись на ветрогенерацию.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва всегда была надежным поставщиком газа для потребителей в Европе и Азии. Он подчеркнул, что страна в полном объеме выполняет свои обязательства.
 
В миреВладимир ПутинСеверный поток — 2Международный дискуссионный клуб "Валдай"Nord Stream 2 AGРоссия
 
 
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