https://ria.ru/20211022/fosagro-1755739806.html
Производство "ФосАгро" за 20 лет работы выросло втрое - до 10,1 млн тонн
Производство "ФосАгро" за 20 лет работы выросло втрое - до 10,1 млн тонн - РИА Новости, 22.10.2021
Производство "ФосАгро" за 20 лет работы выросло втрое - до 10,1 млн тонн
Объем производства продукции на предприятиях ПАО "ФосАгро" за 20 лет работы компании в результате масштабных инвестпрограмм вырос в три раза - с 3,4 миллиона... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T10:16
2021-10-22T10:16
2021-10-22T10:16
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Объем производства продукции на предприятиях ПАО "ФосАгро" за 20 лет работы компании в результате масштабных инвестпрограмм вырос в три раза - с 3,4 миллиона тонн в 2001 году до 10,1 миллиона тонн в 2020 году, сообщает пресс-служба компании."Ассортимент производимых удобрений, востребованных в 102 странах мира на всех обитаемых континентах, вырос с пяти до 54. С 2001 года компания увеличила поставки продукции на приоритетный внутренний рынок в пять раз - до трех миллионов тонн в 2020 году. Традиционно треть всех удобрений, вносимых отечественными аграриями, произведена предприятиями Группы "ФосАгро", - говорится в сообщении.В Группу "ФосАгро" входят 10 региональных сбытовых компаний, 21 региональный офис и 29 центров дистрибуции."Приверженность постоянной модернизации производств с применением наилучших доступных технологий – традиционно около половины EBITDA "ФосАгро" идет на финансирование инвестиционной программы – позволила компании укрепить позиции на рынке фосфорсодержащих удобрений в качестве крупнейшего поставщика удобрений российским аграриям и мирового лидера с точки зрения себестоимости производства. Из просто производителя удобрений мы превратились в поставщика готовых решений гарантированного высокого урожая - систем питания, которые наилучшим образом подходят конкретным видам почв и растений", - привели в пресс-службе слова из обращения генерального директора ПАО "ФосАгро" Андрея Гурьева к сотрудникам компании в связи с ее 20-летним юбилеем.Гурьев подчеркнул, что ключевым приоритетом "ФосАгро" являются аспекты устойчивого развития. "Наша цель – обеспечивать глобальную продовольственную безопасность, поставляя фермерам по всему миру экоэффективные удобрения, свободные от опасных для здоровья почв и человека концентраций кадмия", - сказал он.ФосАгро является одной из 37 компаний в мире, обладающих лидирующим статусом Глобального договора ООН в области устойчивого развития. Компания получила одни из наивысших ESG-оценок среди глобальных конкурентов и всех российских компаний: оценка Sustainalytics на уровне 27,3; MSCI ESG Research – "A"; CDP – "В-", напомнили в пресс-службе.
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новости компаний - экономика, фосагро, россия
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Объем производства продукции на предприятиях ПАО "ФосАгро" за 20 лет работы компании в результате масштабных инвестпрограмм вырос в три раза - с 3,4 миллиона тонн в 2001 году до 10,1 миллиона тонн в 2020 году, сообщает пресс-служба компании.
"Ассортимент производимых удобрений, востребованных в 102 странах мира на всех обитаемых континентах, вырос с пяти до 54. С 2001 года компания увеличила поставки продукции на приоритетный внутренний рынок в пять раз - до трех миллионов тонн в 2020 году. Традиционно треть всех удобрений, вносимых отечественными аграриями, произведена предприятиями Группы "ФосАгро", - говорится в сообщении.
В Группу "ФосАгро" входят 10 региональных сбытовых компаний, 21 региональный офис и 29 центров дистрибуции.
"Приверженность постоянной модернизации производств с применением наилучших доступных технологий – традиционно около половины EBITDA "ФосАгро
" идет на финансирование инвестиционной программы – позволила компании укрепить позиции на рынке фосфорсодержащих удобрений в качестве крупнейшего поставщика удобрений российским аграриям и мирового лидера с точки зрения себестоимости производства. Из просто производителя удобрений мы превратились в поставщика готовых решений гарантированного высокого урожая - систем питания, которые наилучшим образом подходят конкретным видам почв и растений", - привели в пресс-службе слова из обращения генерального директора ПАО "ФосАгро" Андрея Гурьева к сотрудникам компании в связи с ее 20-летним юбилеем.
Гурьев подчеркнул, что ключевым приоритетом "ФосАгро" являются аспекты устойчивого развития. "Наша цель – обеспечивать глобальную продовольственную безопасность, поставляя фермерам по всему миру экоэффективные удобрения, свободные от опасных для здоровья почв и человека концентраций кадмия", - сказал он.
ФосАгро является одной из 37 компаний в мире, обладающих лидирующим статусом Глобального договора ООН в области устойчивого развития. Компания получила одни из наивысших ESG-оценок среди глобальных конкурентов и всех российских компаний: оценка Sustainalytics на уровне 27,3; MSCI ESG Research – "A"; CDP – "В-", напомнили в пресс-службе.