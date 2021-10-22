https://ria.ru/20211022/evrosoyuz-1755879611.html

Макрон призвал интернационализировать евро

Макрон призвал интернационализировать евро - РИА Новости, 22.10.2021

Макрон призвал интернационализировать евро

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал в большой степени интернационализировать евро, чтобы защитить европейские компании от "экстерриториальности доллара". РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T20:36

2021-10-22T20:36

2021-10-22T20:36

в мире

франция

евросоюз

брюссель

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 22 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал в большой степени интернационализировать евро, чтобы защитить европейские компании от "экстерриториальности доллара"."Я особенно отметил, что евро – это инструмент нашей торговой политики. Если мы хотим защитить наши компании от экстерриториальности доллара ... необходимо интернационализировать в большой степени евро", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран ЕС, который прошел в Брюсселе.Трансляция пресс-конференции велась на страницах Елисейского дворца в социальных сетях.По словам Макрона, на состоявшемся саммите обсуждались в числе прочего и вопросы торговли. "Наша торговая стратегия привязана к нашим социальным и климатическим целям... Поэтому должны быть климатические, социальные требования, требования по равенству конкуренции, соблюдению наших стандартов, в том числе санитарных. По этой причине мы все выразили желание начать реформу ВТО", - отметил он.

франция

брюссель

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в мире, франция, евросоюз, брюссель, эммануэль макрон