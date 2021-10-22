https://ria.ru/20211022/evrosoyuz-1755879611.html
Макрон призвал интернационализировать евро
Макрон призвал интернационализировать евро - РИА Новости, 22.10.2021
Макрон призвал интернационализировать евро
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал в большой степени интернационализировать евро, чтобы защитить европейские компании от "экстерриториальности доллара". РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T20:36
2021-10-22T20:36
2021-10-22T20:36
в мире
франция
евросоюз
брюссель
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735447323_0:0:2803:1577_1920x0_80_0_0_7de74de5fec35e3b4c582e260cb323d2.jpg
ПАРИЖ, 22 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал в большой степени интернационализировать евро, чтобы защитить европейские компании от "экстерриториальности доллара"."Я особенно отметил, что евро – это инструмент нашей торговой политики. Если мы хотим защитить наши компании от экстерриториальности доллара ... необходимо интернационализировать в большой степени евро", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран ЕС, который прошел в Брюсселе.Трансляция пресс-конференции велась на страницах Елисейского дворца в социальных сетях.По словам Макрона, на состоявшемся саммите обсуждались в числе прочего и вопросы торговли. "Наша торговая стратегия привязана к нашим социальным и климатическим целям... Поэтому должны быть климатические, социальные требования, требования по равенству конкуренции, соблюдению наших стандартов, в том числе санитарных. По этой причине мы все выразили желание начать реформу ВТО", - отметил он.
франция
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735447323_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f3d1b47f33d504ddde57e2201aa29bba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, евросоюз, брюссель, эммануэль макрон
Макрон призвал интернационализировать евро
Макрон призвал защитить европейские компании от доллара