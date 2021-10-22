https://ria.ru/20211022/evrosoyuz-1755788358.html

Лидер Сербской радикальной партии сравнил Запад с Римской империей

Лидер Сербской радикальной партии сравнил Запад с Римской империей - РИА Новости, 22.10.2021

Лидер Сербской радикальной партии сравнил Запад с Римской империей

Запад впал в декадентство, Евросоюз приближается к распаду, но "здравые нации сохранили моральные ценности", заявил РИА Новости лидер Сербской радикальной... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T13:48

2021-10-22T13:48

2021-10-22T13:50

в мире

владимир путин

евросоюз

воислав шешель

сербия

россия

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БЕЛГРАД, 22 окт – РИА Новости. Запад впал в декадентство, Евросоюз приближается к распаду, но "здравые нации сохранили моральные ценности", заявил РИА Новости лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель в ответ на выдвинутую президентом России Владимиром Путиным идею "умеренного консерватизма".Путин в четверг заявил, что "мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло". По его словам, "умеренный консерватизм — самая разумная линия поведения". Также, отметил он, борьба за равноправие на Западе "превращается в догматизм на грани абсурда", когда классические авторы объявляются отсталыми, "не понимающими важности гендерного или расового вопроса", а в "Голливуде выпускают памятки - как и о чем снимать кино, сколько персонажей, какого цвета кожи или пола там должны быть". Все это, по его мнению, "похлеще, чем отдел агитации и пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза"."Запад давно впал в декадентство. Мне нынешний Запад напоминает последний век западной Римской империи. Это период потери всех моральных ценностей, представления об общественных целях", - заявил Шешель агентству."В ЕС начался процесс распада - Польша может теперь начать из него выход, вероятно, Венгрия, даже Испания колеблется. Это начало настоящего развала. Здравые нации те, которые сохранили свои моральные ценности", - указал сербский политик.Он отметил заявление президента Путина о том, что санкции стран Запада в отношении России заставили РФ обратиться к своим производственным силам."Сейчас Россия производит достаточно продуктов питания и многие другие вещи, которые ранее не производила, опираясь на средства, полученные от продажи нефти и газа. Она вернула свои производственные силы на всех уровнях и сейчас намного сильнее, чем была перед санкциями. А Запад совершает ошибку за ошибкой, Америка думает, что может доминировать целым миром, но это более невозможно", - подчеркнул собеседник агентства.

https://ria.ru/20211022/putin-1755769148.html

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в мире, владимир путин, евросоюз, воислав шешель, сербия, россия