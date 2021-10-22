https://ria.ru/20211022/erdogan-1755809851.html
Эрдоган призвал тюркоязычные страны создавать независимые СМИ
Эрдоган призвал тюркоязычные страны создавать независимые СМИ - РИА Новости, 22.10.2021
Эрдоган призвал тюркоязычные страны создавать независимые СМИ
Президент Турции Тайип Эрдоган раскритиковал то, как СМИ освещали конфликт в Карабахе, призвав тюркоязычные страны создавать независимую информационную систему... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T15:13
2021-10-22T15:13
2021-10-22T15:13
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АНКАРА, 22 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган раскритиковал то, как СМИ освещали конфликт в Карабахе, призвав тюркоязычные страны создавать независимую информационную систему и СМИ."Действующие без контроля соцсети стали угрожать демократии, обществу и нацбезопасности государств. Наши страны должны формировать независимую информационную систему и СМИ - так, как это делает сегодня Турция в оборонной сфере", - сказал Эрдоган видеообращении к участникам медиафорума Тюркского совета.Он обвинил западные СМИ в двойных стандартах при освещении военного конфликта в Карабахе осенью 2020 года, назвав это не первым и не последним примером "информационного эмбарго"."Двойные стандарты в информационной сфере, свидетелями которых мы стали во время войны в Карабахе, подтвердили значимость темы борьбы с дезинформацией и ложью для наших стран", - сказал Эрдоган.Он добавил, что тюркоязычные страны должны самостоятельно устранить угрозы в стратегических областях, в том числе в сфере СМИ.Созданный в октябре 2009 года Тюркский совет является международной организацией, объединяющей современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между ними. В его состав входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателя участвует Венгрия.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, азербайджан, реджеп тайип эрдоган, турция
Эрдоган призвал тюркоязычные страны создавать независимые СМИ
Эрдоган обвинил западные СМИ в двойных стандартах при освещении конфликта в Карабахе
АНКАРА, 22 окт - РИА Новости.
Президент Турции
Тайип Эрдоган раскритиковал то, как СМИ освещали конфликт в Карабахе, призвав тюркоязычные страны создавать независимую информационную систему и СМИ.
"Действующие без контроля соцсети стали угрожать демократии, обществу и нацбезопасности государств. Наши страны должны формировать независимую информационную систему и СМИ - так, как это делает сегодня Турция в оборонной сфере", - сказал Эрдоган видеообращении к участникам медиафорума Тюркского совета.
Он обвинил западные СМИ в двойных стандартах при освещении военного конфликта в Карабахе осенью 2020 года, назвав это не первым и не последним примером "информационного эмбарго".
"Двойные стандарты в информационной сфере, свидетелями которых мы стали во время войны в Карабахе, подтвердили значимость темы борьбы с дезинформацией и ложью для наших стран", - сказал Эрдоган.
Он добавил, что тюркоязычные страны должны самостоятельно устранить угрозы в стратегических областях, в том числе в сфере СМИ.
Созданный в октябре 2009 года Тюркский совет является международной организацией, объединяющей современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между ними. В его состав входят Азербайджан
, Казахстан
, Киргизия
, Турция и Узбекистан
, в качестве наблюдателя участвует Венгрия
.