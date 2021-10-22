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В Польше призвали провести расследование в отношении "Газпрома"
В Польше призвали провести расследование в отношении "Газпрома" - РИА Новости, 22.10.2021
В Польше призвали провести расследование в отношении "Газпрома"
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что реакцией Европейской комиссии на текущий энергетический кризис могло бы быть расследование в отношении... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T20:53
2021-10-22T21:36
природный газ
польша
еврокомиссия
газпром
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БРЮССЕЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что реакцией Европейской комиссии на текущий энергетический кризис могло бы быть расследование в отношении "Газпрома"."Расследование в отношении "Газпрома" – это очень хороший инструмент. Идентификация незаконных монопольных практик, ценового диктата, экономического шантажа позволит соответствующим образом отреагировать", - заявил Моравецкий после окончания саммита ЕС в пятницу в Брюсселе.Другими инструментом реакции на энергетический кризис, по мнению польского премьера, могло бы стать высвобождение квот на выбросы углекислого газа, которые Еврокомиссия держит в резерве. "Таким образом, вечный закон спроса и предложения будет работать так, что цена разрешений на выбросы будет снижена", - пояснил он."Газпром" ранее в пятницу сообщил, что нацелен обеспечивать надежность поставок газа потребителям в России и за рубежом, как и прежде, выполняет контрактные обязательства даже в условиях повышенного спроса.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться. Эксперты связывают рост цен с низкой заполненностью подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный газ в Азии.
https://ria.ru/20211022/gaz-1755831225.html
https://ria.ru/20211022/gazprom-1755881762.html
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природный газ, польша, еврокомиссия, газпром
20:53 22.10.2021 (обновлено: 21:36 22.10.2021)
 
В Польше призвали провести расследование в отношении "Газпрома"

Премьер Польши призвал Еврокомиссию провести "расследование" в отношении "Газпрома"

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАмурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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БРЮССЕЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что реакцией Европейской комиссии на текущий энергетический кризис могло бы быть расследование в отношении "Газпрома".
"Расследование в отношении "Газпрома" – это очень хороший инструмент. Идентификация незаконных монопольных практик, ценового диктата, экономического шантажа позволит соответствующим образом отреагировать", - заявил Моравецкий после окончания саммита ЕС в пятницу в Брюсселе.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
Вчера, 16:39
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Другими инструментом реакции на энергетический кризис, по мнению польского премьера, могло бы стать высвобождение квот на выбросы углекислого газа, которые Еврокомиссия держит в резерве. "Таким образом, вечный закон спроса и предложения будет работать так, что цена разрешений на выбросы будет снижена", - пояснил он.
"Газпром" ранее в пятницу сообщил, что нацелен обеспечивать надежность поставок газа потребителям в России и за рубежом, как и прежде, выполняет контрактные обязательства даже в условиях повышенного спроса.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться. Эксперты связывают рост цен с низкой заполненностью подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный газ в Азии.
Сотрудник на газовой станции в районе Берегово, Украина - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
Вчера, 20:54
"Газпром" рассказал о надежности поставок газа в Россию и за рубеж
 
Природный газПольшаЕврокомиссияГазпром
 
 
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