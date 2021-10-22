20:53 22.10.2021 (обновлено: 21:36 22.10.2021)
В Польше призвали провести расследование в отношении "Газпрома"
Премьер Польши призвал Еврокомиссию провести "расследование" в отношении "Газпрома"
БРЮССЕЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что реакцией Европейской комиссии на текущий энергетический кризис могло бы быть расследование в отношении "Газпрома".
"Расследование в отношении "Газпрома" – это очень хороший инструмент. Идентификация незаконных монопольных практик, ценового диктата, экономического шантажа позволит соответствующим образом отреагировать", - заявил Моравецкий после окончания саммита ЕС в пятницу в Брюсселе.
Другими инструментом реакции на энергетический кризис, по мнению польского премьера, могло бы стать высвобождение квот на выбросы углекислого газа, которые Еврокомиссия держит в резерве. "Таким образом, вечный закон спроса и предложения будет работать так, что цена разрешений на выбросы будет снижена", - пояснил он.
"Газпром" ранее в пятницу сообщил, что нацелен обеспечивать надежность поставок газа потребителям в России и за рубежом, как и прежде, выполняет контрактные обязательства даже в условиях повышенного спроса.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться. Эксперты связывают рост цен с низкой заполненностью подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный газ в Азии.