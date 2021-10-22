https://ria.ru/20211022/enorgokrizis-1755881651.html

В Польше призвали провести расследование в отношении "Газпрома"

В Польше призвали провести расследование в отношении "Газпрома" - РИА Новости, 22.10.2021

В Польше призвали провести расследование в отношении "Газпрома"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что реакцией Европейской комиссии на текущий энергетический кризис могло бы быть расследование в отношении... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T20:53

2021-10-22T20:53

2021-10-22T21:36

природный газ

польша

еврокомиссия

газпром

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БРЮССЕЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что реакцией Европейской комиссии на текущий энергетический кризис могло бы быть расследование в отношении "Газпрома"."Расследование в отношении "Газпрома" – это очень хороший инструмент. Идентификация незаконных монопольных практик, ценового диктата, экономического шантажа позволит соответствующим образом отреагировать", - заявил Моравецкий после окончания саммита ЕС в пятницу в Брюсселе.Другими инструментом реакции на энергетический кризис, по мнению польского премьера, могло бы стать высвобождение квот на выбросы углекислого газа, которые Еврокомиссия держит в резерве. "Таким образом, вечный закон спроса и предложения будет работать так, что цена разрешений на выбросы будет снижена", - пояснил он."Газпром" ранее в пятницу сообщил, что нацелен обеспечивать надежность поставок газа потребителям в России и за рубежом, как и прежде, выполняет контрактные обязательства даже в условиях повышенного спроса.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться. Эксперты связывают рост цен с низкой заполненностью подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный газ в Азии.

https://ria.ru/20211022/gaz-1755831225.html

https://ria.ru/20211022/gazprom-1755881762.html

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

природный газ, польша, еврокомиссия, газпром