Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
https://ria.ru/20211022/energoperekhod-1755764065.html
Зеленая энергетика в России: дорого, вредно, бессмысленно? Не верю!
Зеленая энергетика в России: дорого, вредно, бессмысленно? Не верю! - РИА Новости, 22.10.2021
Зеленая энергетика в России: дорого, вредно, бессмысленно? Не верю!
Зеленая и возобновляемая энергетика — о них так много говорят, но как будто на этом все и заканчивается. Почему мы еще не устанавливаем солнечные панели на огородах, машинах и вообще всех плоских поверхностях? Почему ветряками еще не утыкано каждое бесхозное поле? Когда случится энергопереход, и случится ли он вообще в России и мире?
2021-10-22T12:00
2021-10-22T12:19
не верю!
подкаст
экономика
технологии
нефть
природный газ
топливо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755763925_2:0:598:335_1920x0_80_0_0_6f90634fe8381eb1dfe0c67df19fac09.jpg
Зеленая энергетика в России: дорого, вредно, бессмысленно? Не верю!
Зеленая и возобновляемая энергетика — о них там много говорят, но как будто на этом все и заканчивается. Почему мы еще не устанавливаем солнечные панели на огородах, машинах и вообще всех плоских поверхностях? Почему ветряками еще не утыкано каждое бесхозное поле? Когда случится энергопереход и случится ли он вообще в России и мире?
audio/mpeg
Зеленая энергетика в России: дорого, вредно, бессмысленно? Не верю!
Зеленая и возобновляемая энергетика — о них там много говорят, но как будто на этом все и заканчивается. Почему мы еще не устанавливаем солнечные панели на огородах, машинах и вообще всех плоских поверхностях? Почему ветряками еще не утыкано каждое бесхозное поле? Когда случится энергопереход и случится ли он вообще в России и мире?
audio/mpeg
Россия поддерживает традиционные виды энергоносителей (нефть и газ), в то время как Европа стремится к "озеленению": вводит штрафы и поощрения для экологичных компаний, запрещает ко ввозу товары "грязного" производства, спонсирует возобновляемую энергетику. Возможен ли в России экопереход — и нужен ли? Об особенностях возобновляемой и "зеленой" энергетики рассказал профессор, заместитель директора Центра Энергетических Технологий Сколтеха Пётр Воробьёв.1:49 Производство солнечных батарей настолько "грязное", что их использование нецелесообразно - так ли это?4:51 Утилизация солнечных батарей сложна и дорога? Дешевеют ли "зеленые" технологии?10:03 "Углеродные офшоры" и вливания денег от государства: что мешает бизнесу перейти на возобновляемую энергию?14:23 "У нас свой путь": зеленой энергетике не место в России?20:25 "Добыли энергию, а как передать?": сложности, которые мешают энергопереходу.26:10 Какие виде биологического топлива можно считать возобновляемым источником энергии?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Семен НедовенчанныйСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755763925_77:0:524:335_1920x0_80_0_0_64fc42ce2b6053d9a79d562e4c2b5e29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
подкаст, аудио, экономика, технологии, нефть, природный газ, топливо, энергетика, европа, сколковский институт науки и технологий, солнечные батареи, петр воробьев, россия, экология, наука, экология в россии, бизнес
12:00 22.10.2021 (обновлено: 12:19 22.10.2021)
 

Зеленая энергетика в России: дорого, вредно, бессмысленно? Не верю!

Не верю!
Зеленая энергетика в России: дорого, вредно, бессмысленно? Не верю!
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Зеленая и возобновляемая энергетика — о них так много говорят, но как будто на этом все и заканчивается. Почему мы еще не устанавливаем солнечные панели на огородах, машинах и вообще всех плоских поверхностях? Почему ветряками еще не утыкано каждое бесхозное поле? Когда случится энергопереход, и случится ли он вообще в России и мире?
Россия поддерживает традиционные виды энергоносителей (нефть и газ), в то время как Европа стремится к "озеленению": вводит штрафы и поощрения для экологичных компаний, запрещает ко ввозу товары "грязного" производства, спонсирует возобновляемую энергетику. Возможен ли в России экопереход — и нужен ли? Об особенностях возобновляемой и "зеленой" энергетики рассказал профессор, заместитель директора Центра Энергетических Технологий Сколтеха Пётр Воробьёв.
1:49 Производство солнечных батарей настолько "грязное", что их использование нецелесообразно - так ли это?
4:51 Утилизация солнечных батарей сложна и дорога? Дешевеют ли "зеленые" технологии?
10:03 "Углеродные офшоры" и вливания денег от государства: что мешает бизнесу перейти на возобновляемую энергию?
14:23 "У нас свой путь": зеленой энергетике не место в России?
20:25 "Добыли энергию, а как передать?": сложности, которые мешают энергопереходу.
26:10 Какие виде биологического топлива можно считать возобновляемым источником энергии?
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
Монтаж: Семен Недовенчанный
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
Не верю!ПодкастЭкономикаТехнологииНефтьПриродный газТопливоэнергетикаЕвропаСколковский институт науки и технологийсолнечные батареиПетр ВоробьевРоссияЭкологияНаукаЭкология в РоссииБизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6
03:44"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика
03:35NYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете
03:30В состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологи
03:16Кинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленке
03:15Перечислены самые вредные для здоровья продукты
03:10Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи
03:00Юристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маски
02:54Опубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy
02:49"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов
02:46Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином
02:42Во всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"
02:37Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"
02:24ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в Сирии
02:15Автолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабря
02:15Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно
02:10Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"
01:49На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на Украине
01:26Помощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале
01:17Умер гендиректор спорткомплекса "Олимпийский" Юрий Гурецкий
Лента новостейМолния
В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчикаNYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолетеВ состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологиКинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленкеПеречислены самые вредные для здоровья продуктыКосмонавты на МКС примут участие во всероссийской переписиЮристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маскиОпубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубовВласти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с БолдуиномВо всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в СирииАвтолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабряВрач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременноНазвана ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на УкраинеПомощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандалеУмер гендиректор спорткомплекса "Олимпийский" Юрий Гурецкий