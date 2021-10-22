https://ria.ru/20211022/energoperekhod-1755764065.html

Зеленая энергетика в России: дорого, вредно, бессмысленно? Не верю!

Зеленая энергетика в России: дорого, вредно, бессмысленно? Не верю! - РИА Новости, 22.10.2021

Зеленая энергетика в России: дорого, вредно, бессмысленно? Не верю!

Зеленая и возобновляемая энергетика — о них так много говорят, но как будто на этом все и заканчивается. Почему мы еще не устанавливаем солнечные панели на огородах, машинах и вообще всех плоских поверхностях? Почему ветряками еще не утыкано каждое бесхозное поле? Когда случится энергопереход, и случится ли он вообще в России и мире?

2021-10-22T12:00

2021-10-22T12:00

2021-10-22T12:19

не верю!

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экономика

технологии

нефть

природный газ

топливо

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Зеленая энергетика в России: дорого, вредно, бессмысленно? Не верю! Зеленая и возобновляемая энергетика — о них там много говорят, но как будто на этом все и заканчивается. Почему мы еще не устанавливаем солнечные панели на огородах, машинах и вообще всех плоских поверхностях? Почему ветряками еще не утыкано каждое бесхозное поле? Когда случится энергопереход и случится ли он вообще в России и мире? audio/mpeg

Зеленая энергетика в России: дорого, вредно, бессмысленно? Не верю! Зеленая и возобновляемая энергетика — о них там много говорят, но как будто на этом все и заканчивается. Почему мы еще не устанавливаем солнечные панели на огородах, машинах и вообще всех плоских поверхностях? Почему ветряками еще не утыкано каждое бесхозное поле? Когда случится энергопереход и случится ли он вообще в России и мире? audio/mpeg

Россия поддерживает традиционные виды энергоносителей (нефть и газ), в то время как Европа стремится к "озеленению": вводит штрафы и поощрения для экологичных компаний, запрещает ко ввозу товары "грязного" производства, спонсирует возобновляемую энергетику. Возможен ли в России экопереход — и нужен ли? Об особенностях возобновляемой и "зеленой" энергетики рассказал профессор, заместитель директора Центра Энергетических Технологий Сколтеха Пётр Воробьёв.1:49 Производство солнечных батарей настолько "грязное", что их использование нецелесообразно - так ли это?4:51 Утилизация солнечных батарей сложна и дорога? Дешевеют ли "зеленые" технологии?10:03 "Углеродные офшоры" и вливания денег от государства: что мешает бизнесу перейти на возобновляемую энергию?14:23 "У нас свой путь": зеленой энергетике не место в России?20:25 "Добыли энергию, а как передать?": сложности, которые мешают энергопереходу.26:10 Какие виде биологического топлива можно считать возобновляемым источником энергии?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Семен НедовенчанныйСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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