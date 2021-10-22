https://ria.ru/20211022/energetika-1755828254.html
Вучич прокомментировал ситуацию на энергетическом рынке в Европе
Вучич прокомментировал ситуацию на энергетическом рынке в Европе - РИА Новости, 22.10.2021
Вучич прокомментировал ситуацию на энергетическом рынке в Европе
Ситуация на рынке энергетики Европы является "ужасной" из-за подорожания электричества и газа, рост цен будет "дорого стоить" странам региона, заявил президент... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T16:31
2021-10-22T16:31
2021-10-22T16:31
экономика
европа
сербия
александр вучич
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БЕЛГРАД, 22 окт - РИА Новости. Ситуация на рынке энергетики Европы является "ужасной" из-за подорожания электричества и газа, рост цен будет "дорого стоить" странам региона, заявил президент Сербии Александр Вучич.Президент Сербии ожидает, что до декабря будут завершены работы на блоке Б1 комплекса электростанций ТЕНТ "Никола Тесла" и производство электроэнергии в стране вырастет на 650 мегаватт, "чтобы опустить цену электричества".Ранее Вучич заявлял, что предварительно его встреча с президентом России Владимиром Путиным намечена на 25 ноября и что он надеется на благоприятную цену газа для Сербии."О газе нам предстоят разговоры с Путиным, результат которых, разумеется, неизвестен", - отметил он в пятницу.Сербский лидер также указал, что пандемия коронавируса отстраняет в стране 500 тысяч человек от работы, что негативно влияет на экономику. По его словам, среди них те, "кто действительно болеет, кто сказал, что болеет, и те, кто болеет, но не говорит, а сидит дома и ждет - умрет или выживет"."Это (происходящее) с энергетикой нам дорого будет стоить. А всем остальным дороже, некоторым в нашем регионе в 10 раз больше, чем нам!" - подчеркнул глава сербского государства.
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экономика, европа, сербия, александр вучич
Вучич прокомментировал ситуацию на энергетическом рынке в Европе
Президент Сербии Вучич назвал ситуацию на энергетическом рынке Европы ужасной
БЕЛГРАД, 22 окт - РИА Новости.
Ситуация на рынке энергетики Европы
является "ужасной" из-за подорожания электричества и газа, рост цен будет "дорого стоить" странам региона, заявил президент Сербии Александр Вучич
.
"Энергетическая ситуация ужасна. На бирже у нас цена 229 евро за мегаватт. Самую низкую цену в Европе, менее 100 евро за мегаватт, на бирже имеют Германия, Словакия и Польша. Все (цены) подняли", - заявил сербский лидер журналистам в пятницу.
Президент Сербии
ожидает, что до декабря будут завершены работы на блоке Б1 комплекса электростанций ТЕНТ "Никола Тесла" и производство электроэнергии в стране вырастет на 650 мегаватт, "чтобы опустить цену электричества".
Ранее Вучич заявлял, что предварительно его встреча с президентом России Владимиром Путиным
намечена на 25 ноября и что он надеется на благоприятную цену газа для Сербии.
"О газе нам предстоят разговоры с Путиным, результат которых, разумеется, неизвестен", - отметил он в пятницу.
Сербский лидер также указал, что пандемия коронавируса отстраняет в стране 500 тысяч человек от работы, что негативно влияет на экономику. По его словам, среди них те, "кто действительно болеет, кто сказал, что болеет, и те, кто болеет, но не говорит, а сидит дома и ждет - умрет или выживет".
"Это (происходящее) с энергетикой нам дорого будет стоить. А всем остальным дороже, некоторым в нашем регионе в 10 раз больше, чем нам!" - подчеркнул глава сербского государства.