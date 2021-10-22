https://ria.ru/20211022/energetika-1755828254.html

Вучич прокомментировал ситуацию на энергетическом рынке в Европе

Вучич прокомментировал ситуацию на энергетическом рынке в Европе - РИА Новости, 22.10.2021

Вучич прокомментировал ситуацию на энергетическом рынке в Европе

Ситуация на рынке энергетики Европы является "ужасной" из-за подорожания электричества и газа, рост цен будет "дорого стоить" странам региона, заявил президент... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T16:31

2021-10-22T16:31

2021-10-22T16:31

экономика

европа

сербия

александр вучич

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БЕЛГРАД, 22 окт - РИА Новости. Ситуация на рынке энергетики Европы является "ужасной" из-за подорожания электричества и газа, рост цен будет "дорого стоить" странам региона, заявил президент Сербии Александр Вучич.Президент Сербии ожидает, что до декабря будут завершены работы на блоке Б1 комплекса электростанций ТЕНТ "Никола Тесла" и производство электроэнергии в стране вырастет на 650 мегаватт, "чтобы опустить цену электричества".Ранее Вучич заявлял, что предварительно его встреча с президентом России Владимиром Путиным намечена на 25 ноября и что он надеется на благоприятную цену газа для Сербии."О газе нам предстоят разговоры с Путиным, результат которых, разумеется, неизвестен", - отметил он в пятницу.Сербский лидер также указал, что пандемия коронавируса отстраняет в стране 500 тысяч человек от работы, что негативно влияет на экономику. По его словам, среди них те, "кто действительно болеет, кто сказал, что болеет, и те, кто болеет, но не говорит, а сидит дома и ждет - умрет или выживет"."Это (происходящее) с энергетикой нам дорого будет стоить. А всем остальным дороже, некоторым в нашем регионе в 10 раз больше, чем нам!" - подчеркнул глава сербского государства.

https://ria.ru/20211021/gaz-1755458183.html

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европа

сербия

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экономика, европа, сербия, александр вучич