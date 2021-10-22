https://ria.ru/20211022/eksport-1755814906.html

РЭЦ: почти пять тысяч компаний присоединились к системе "Одного окна"

РЭЦ: почти пять тысяч компаний присоединились к системе "Одного окна" - РИА Новости, 22.10.2021

РЭЦ: почти пять тысяч компаний присоединились к системе "Одного окна"

Почти пять тысяч российских экспортеров зарегистрировались в информационной системе "Одно окно" Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) меньше чем за... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T15:37

2021-10-22T15:37

2021-10-22T15:43

российский экспортный центр

россия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости/Прайм. Почти пять тысяч российских экспортеров зарегистрировались в информационной системе "Одно окно" Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) меньше чем за год ее работы, сообщает РЭЦ. "Прошло почти 11 месяцев с момента запуска нашей платформы. На данный момент в "Одном окне" зарегистрировано 4 тысячи 840 экспортеров. 2 тысячи 133 из них уже воспользовались представленными сервисами. Самым популярным остается финансирование затрат на участие в выставках и бизнес-миссиях", - рассказал вице-президент РЭЦ по реализации проекта "Одно окно" Алексей Михайлик в рамках четвертого модуля обучения по образовательной программе "Школы экспорта РЭЦ".По его словам, этой услугой воспользовались 1877 экспортеров. Также компании активно пользуются товарно-страновым отчетом, который включает список потенциальных покупателей, на получение этой услуги было подано 1655 заявок. Кроме того, суммарно более 2 тысяч заявок компании подали на получение компенсации затрат на транспортировку продукции АПК и промышленности. "Наконец, большим спросом среди наших экспортеров пользуется оформление сертификата свободной продажи", - поделился Михайлик.РЭЦ напоминает, что сейчас на цифровой платформе "Мой экспорт" доступны государственные и бизнес-сервисы, аналитика, а также сервисы поддержки конгрессно-выставочной деятельности. До конца 2024 года на базе платформы будут запущены более 30 суперсервисов, охватывающих все потребности экспортеров на каждом этапе экспортной деятельности.

https://ria.ru/20211011/eksportery-1754020578.html

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российский экспортный центр, россия