15:37 22.10.2021 (обновлено: 15:43 22.10.2021)
РЭЦ: почти пять тысяч компаний присоединились к системе "Одного окна"
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВице-президент АО "Российский экспортный центр" Алексей Михайлик на пленарной сессии "Аграрный экспорт. Драйверы развития и инструменты успеха"
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости/Прайм. Почти пять тысяч российских экспортеров зарегистрировались в информационной системе "Одно окно" Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) меньше чем за год ее работы, сообщает РЭЦ.
"Прошло почти 11 месяцев с момента запуска нашей платформы. На данный момент в "Одном окне" зарегистрировано 4 тысячи 840 экспортеров. 2 тысячи 133 из них уже воспользовались представленными сервисами. Самым популярным остается финансирование затрат на участие в выставках и бизнес-миссиях", - рассказал вице-президент РЭЦ по реализации проекта "Одно окно" Алексей Михайлик в рамках четвертого модуля обучения по образовательной программе "Школы экспорта РЭЦ".
"Прошло почти 11 месяцев с момента запуска нашей платформы. На данный момент в "Одном окне" зарегистрировано 4 тысячи 840 экспортеров. 2 тысячи 133 из них уже воспользовались представленными сервисами. Самым популярным остается финансирование затрат на участие в выставках и бизнес-миссиях", - рассказал вице-президент РЭЦ по реализации проекта "Одно окно" Алексей Михайлик в рамках четвертого модуля обучения по образовательной программе "Школы экспорта РЭЦ".
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По его словам, этой услугой воспользовались 1877 экспортеров. Также компании активно пользуются товарно-страновым отчетом, который включает список потенциальных покупателей, на получение этой услуги было подано 1655 заявок. Кроме того, суммарно более 2 тысяч заявок компании подали на получение компенсации затрат на транспортировку продукции АПК и промышленности. "Наконец, большим спросом среди наших экспортеров пользуется оформление сертификата свободной продажи", - поделился Михайлик.
РЭЦ напоминает, что сейчас на цифровой платформе "Мой экспорт" доступны государственные и бизнес-сервисы, аналитика, а также сервисы поддержки конгрессно-выставочной деятельности. До конца 2024 года на базе платформы будут запущены более 30 суперсервисов, охватывающих все потребности экспортеров на каждом этапе экспортной деятельности.
РЭЦ напоминает, что сейчас на цифровой платформе "Мой экспорт" доступны государственные и бизнес-сервисы, аналитика, а также сервисы поддержки конгрессно-выставочной деятельности. До конца 2024 года на базе платформы будут запущены более 30 суперсервисов, охватывающих все потребности экспортеров на каждом этапе экспортной деятельности.