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РЭЦ: почти пять тысяч компаний присоединились к системе "Одного окна"
РЭЦ: почти пять тысяч компаний присоединились к системе "Одного окна" - РИА Новости, 22.10.2021
РЭЦ: почти пять тысяч компаний присоединились к системе "Одного окна"
Почти пять тысяч российских экспортеров зарегистрировались в информационной системе "Одно окно" Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) меньше чем за... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T15:37
2021-10-22T15:43
российский экспортный центр
россия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости/Прайм. Почти пять тысяч российских экспортеров зарегистрировались в информационной системе "Одно окно" Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) меньше чем за год ее работы, сообщает РЭЦ. "Прошло почти 11 месяцев с момента запуска нашей платформы. На данный момент в "Одном окне" зарегистрировано 4 тысячи 840 экспортеров. 2 тысячи 133 из них уже воспользовались представленными сервисами. Самым популярным остается финансирование затрат на участие в выставках и бизнес-миссиях", - рассказал вице-президент РЭЦ по реализации проекта "Одно окно" Алексей Михайлик в рамках четвертого модуля обучения по образовательной программе "Школы экспорта РЭЦ".По его словам, этой услугой воспользовались 1877 экспортеров. Также компании активно пользуются товарно-страновым отчетом, который включает список потенциальных покупателей, на получение этой услуги было подано 1655 заявок. Кроме того, суммарно более 2 тысяч заявок компании подали на получение компенсации затрат на транспортировку продукции АПК и промышленности. "Наконец, большим спросом среди наших экспортеров пользуется оформление сертификата свободной продажи", - поделился Михайлик.РЭЦ напоминает, что сейчас на цифровой платформе "Мой экспорт" доступны государственные и бизнес-сервисы, аналитика, а также сервисы поддержки конгрессно-выставочной деятельности. До конца 2024 года на базе платформы будут запущены более 30 суперсервисов, охватывающих все потребности экспортеров на каждом этапе экспортной деятельности.
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российский экспортный центр, россия
15:37 22.10.2021 (обновлено: 15:43 22.10.2021)
 

РЭЦ: почти пять тысяч компаний присоединились к системе "Одного окна"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВице-президент АО "Российский экспортный центр" Алексей Михайлик на пленарной сессии "Аграрный экспорт. Драйверы развития и инструменты успеха"
Вице-президент АО Российский экспортный центр Алексей Михайлик на пленарной сессии Аграрный экспорт. Драйверы развития и инструменты успеха - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости/Прайм. Почти пять тысяч российских экспортеров зарегистрировались в информационной системе "Одно окно" Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) меньше чем за год ее работы, сообщает РЭЦ.

"Прошло почти 11 месяцев с момента запуска нашей платформы. На данный момент в "Одном окне" зарегистрировано 4 тысячи 840 экспортеров. 2 тысячи 133 из них уже воспользовались представленными сервисами. Самым популярным остается финансирование затрат на участие в выставках и бизнес-миссиях", - рассказал вице-президент РЭЦ по реализации проекта "Одно окно" Алексей Михайлик в рамках четвертого модуля обучения по образовательной программе "Школы экспорта РЭЦ".
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По его словам, этой услугой воспользовались 1877 экспортеров. Также компании активно пользуются товарно-страновым отчетом, который включает список потенциальных покупателей, на получение этой услуги было подано 1655 заявок. Кроме того, суммарно более 2 тысяч заявок компании подали на получение компенсации затрат на транспортировку продукции АПК и промышленности. "Наконец, большим спросом среди наших экспортеров пользуется оформление сертификата свободной продажи", - поделился Михайлик.

РЭЦ напоминает, что сейчас на цифровой платформе "Мой экспорт" доступны государственные и бизнес-сервисы, аналитика, а также сервисы поддержки конгрессно-выставочной деятельности. До конца 2024 года на базе платформы будут запущены более 30 суперсервисов, охватывающих все потребности экспортеров на каждом этапе экспортной деятельности.
 
Российский экспортный центрРоссия
 
 
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