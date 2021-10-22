Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20211022/ekonomika-1755724844.html
Дегтярев рассказал о высоких темпах роста экономики Хабаровского края
Дегтярев рассказал о высоких темпах роста экономики Хабаровского края - РИА Новости, 22.10.2021
Дегтярев рассказал о высоких темпах роста экономики Хабаровского края
Общий инвестпортфель Хабаровского края до 2030 года оценивается более чем в 3,5 триллиона рублей, а темпы роста экономики превосходят показатели соседних... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T06:59
2021-10-22T10:24
экономика
михаил дегтярев
хабаровский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751580567_0:0:2026:1140_1920x0_80_0_0_9f859565c49a52aebaa5566018fe5eca.jpg
ХАБАРОВСК, 22 окт - РИА Новости. Общий инвестпортфель Хабаровского края до 2030 года оценивается более чем в 3,5 триллиона рублей, а темпы роста экономики превосходят показатели соседних регионов, заявил глава края Михаил Дегтярев.Он добавил, что "двукратного увеличения объемов валового регионального продукта можно ожидать на четыре года ранее запланированного срока — к 2026 году". Дегтярев отметил, что в крае даже в условиях коронавирусного кризиса сохраняются и наращиваются промышленные и экономические мощности, уточнив, что индекс промышленного производства за январь - август 2021 года составил 101,4%, а рост добычи полезных ископаемых, обработки древесины, нефтепереработки, металлургического производства сохранится на "допандемийном" уровне."В секторе общепита оборот возрос более чем на 30%. И даже по туризму темпы роста увеличились вдвое. К тому же поступления от сектора малого бизнеса возросли в 1,5 раза", — обратил внимание глава региона.Что касается предприятий авиа- и судостроения, то там обеспечена долгосрочная загрузка минимум до 2028 года. "Комсомольский-на-Амуре авиационный завод получил и реализиует контракты на поставку истребителей Су-57 и Су-35С, а Амурский судостроительный завод строит сразу шесть корветов", - пояснил губернатор.По словам Дегтярева, сейчас ведется активная работа над проектом краевого бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Документ направлен на рассмотрение в Закдуму края. Доходы краевого бюджета на следующий год составят 113,9 миллиарда рублей, расходы – 114,4 миллиарда. Дефицит краевого бюджета на 2022 год - 0,5 миллиарда рублей, на 2023 и 2024 годы – бюджет бездефицитный. Впервые с 2012 года запланирована стабилизация государственного долга края и его поступательное снижение."В текущем году достигнут стабильный рост собственных – налоговых и неналоговых доходов. Рост поступлений оценивается в пределах 10–12% к 2020 и к 2019 годам. Мы видим стабильную поддержку со стороны федерального центра. В течение этого года удалось дополнительно привлечь из федерального бюджета почти 14 миллиардов рублей", – заключил глава региона.
https://realty.ria.ru/20211015/amurstal-1754676675.html
https://ria.ru/20211011/proekty-1753939836.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751580567_101:0:1902:1351_1920x0_80_0_0_61308c0ec8c97e15d4fa45334cff42ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, михаил дегтярев
06:59 22.10.2021 (обновлено: 10:24 22.10.2021)
 
Дегтярев рассказал о высоких темпах роста экономики Хабаровского края

Дегтярев: темпы роста экономики Хабаровского края превосходят показатели соседних регионов

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 22 окт - РИА Новости. Общий инвестпортфель Хабаровского края до 2030 года оценивается более чем в 3,5 триллиона рублей, а темпы роста экономики превосходят показатели соседних регионов, заявил глава края Михаил Дегтярев.
"В 2020 году в крае было реализованных 103 инвестпроекта на общую сумму 1,3 триллиона рублей. Было создано 15 тысяч рабочих мест. Сегодня в работе уже 122 проекта на 1,5 триллиона рублей с созданием 15,3 тысячи рабочих мест. Общий инвестиционный портфель Хабаровского края до 2030 года оценивается более чем в 3,5 триллиона рублей рублей... Экономика края не просто оживает, а оживает темпами, существенно опережающими другие регионы. Дальше будет только лучше, это однозначно", – рассказал Дегтярев журналистам.
Он добавил, что "двукратного увеличения объемов валового регионального продукта можно ожидать на четыре года ранее запланированного срока — к 2026 году". Дегтярев отметил, что в крае даже в условиях коронавирусного кризиса сохраняются и наращиваются промышленные и экономические мощности, уточнив, что индекс промышленного производства за январь - август 2021 года составил 101,4%, а рост добычи полезных ископаемых, обработки древесины, нефтепереработки, металлургического производства сохранится на "допандемийном" уровне.
"В секторе общепита оборот возрос более чем на 30%. И даже по туризму темпы роста увеличились вдвое. К тому же поступления от сектора малого бизнеса возросли в 1,5 раза", — обратил внимание глава региона.
Вывеска металлургического завода Амурсталь - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 09:18
Дегтярев: "Амурсталь" войдет в кластер по производству стройматериалов
Что касается предприятий авиа- и судостроения, то там обеспечена долгосрочная загрузка минимум до 2028 года. "Комсомольский-на-Амуре авиационный завод получил и реализиует контракты на поставку истребителей Су-57 и Су-35С, а Амурский судостроительный завод строит сразу шесть корветов", - пояснил губернатор.
По словам Дегтярева, сейчас ведется активная работа над проектом краевого бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Документ направлен на рассмотрение в Закдуму края. Доходы краевого бюджета на следующий год составят 113,9 миллиарда рублей, расходы – 114,4 миллиарда. Дефицит краевого бюджета на 2022 год - 0,5 миллиарда рублей, на 2023 и 2024 годы – бюджет бездефицитный. Впервые с 2012 года запланирована стабилизация государственного долга края и его поступательное снижение.
"В текущем году достигнут стабильный рост собственных – налоговых и неналоговых доходов. Рост поступлений оценивается в пределах 10–12% к 2020 и к 2019 годам. Мы видим стабильную поддержку со стороны федерального центра. В течение этого года удалось дополнительно привлечь из федерального бюджета почти 14 миллиардов рублей", – заключил глава региона.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 05:01Хабаровский край
Дегтярев обсудил инвестиции с председателем Дальневосточного банка
 
Хабаровский крайЭкономикаМихаил Дегтярев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6
03:44"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика
03:35NYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете
03:30В состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологи
03:16Кинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленке
03:15Перечислены самые вредные для здоровья продукты
03:10Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи
03:00Юристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маски
02:54Опубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy
02:49"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов
02:46Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином
02:42Во всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"
02:37Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"
02:24ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в Сирии
02:15Автолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабря
02:15Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно
02:10Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"
01:49На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на Украине
01:26Помощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале
01:17Умер гендиректор спорткомплекса "Олимпийский" Юрий Гурецкий
Лента новостейМолния
В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчикаNYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолетеВ состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологиКинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленкеПеречислены самые вредные для здоровья продуктыКосмонавты на МКС примут участие во всероссийской переписиЮристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маскиОпубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубовВласти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с БолдуиномВо всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в СирииАвтолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабряВрач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременноНазвана ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на УкраинеПомощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандалеУмер гендиректор спорткомплекса "Олимпийский" Юрий Гурецкий