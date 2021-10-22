https://ria.ru/20211022/ekonomika-1755724844.html

Дегтярев рассказал о высоких темпах роста экономики Хабаровского края

Дегтярев рассказал о высоких темпах роста экономики Хабаровского края - РИА Новости, 22.10.2021

Дегтярев рассказал о высоких темпах роста экономики Хабаровского края

Общий инвестпортфель Хабаровского края до 2030 года оценивается более чем в 3,5 триллиона рублей, а темпы роста экономики превосходят показатели соседних... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T06:59

2021-10-22T06:59

2021-10-22T10:24

экономика

михаил дегтярев

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 22 окт - РИА Новости. Общий инвестпортфель Хабаровского края до 2030 года оценивается более чем в 3,5 триллиона рублей, а темпы роста экономики превосходят показатели соседних регионов, заявил глава края Михаил Дегтярев.Он добавил, что "двукратного увеличения объемов валового регионального продукта можно ожидать на четыре года ранее запланированного срока — к 2026 году". Дегтярев отметил, что в крае даже в условиях коронавирусного кризиса сохраняются и наращиваются промышленные и экономические мощности, уточнив, что индекс промышленного производства за январь - август 2021 года составил 101,4%, а рост добычи полезных ископаемых, обработки древесины, нефтепереработки, металлургического производства сохранится на "допандемийном" уровне."В секторе общепита оборот возрос более чем на 30%. И даже по туризму темпы роста увеличились вдвое. К тому же поступления от сектора малого бизнеса возросли в 1,5 раза", — обратил внимание глава региона.Что касается предприятий авиа- и судостроения, то там обеспечена долгосрочная загрузка минимум до 2028 года. "Комсомольский-на-Амуре авиационный завод получил и реализиует контракты на поставку истребителей Су-57 и Су-35С, а Амурский судостроительный завод строит сразу шесть корветов", - пояснил губернатор.По словам Дегтярева, сейчас ведется активная работа над проектом краевого бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Документ направлен на рассмотрение в Закдуму края. Доходы краевого бюджета на следующий год составят 113,9 миллиарда рублей, расходы – 114,4 миллиарда. Дефицит краевого бюджета на 2022 год - 0,5 миллиарда рублей, на 2023 и 2024 годы – бюджет бездефицитный. Впервые с 2012 года запланирована стабилизация государственного долга края и его поступательное снижение."В текущем году достигнут стабильный рост собственных – налоговых и неналоговых доходов. Рост поступлений оценивается в пределах 10–12% к 2020 и к 2019 годам. Мы видим стабильную поддержку со стороны федерального центра. В течение этого года удалось дополнительно привлечь из федерального бюджета почти 14 миллиардов рублей", – заключил глава региона.

https://realty.ria.ru/20211015/amurstal-1754676675.html

https://ria.ru/20211011/proekty-1753939836.html

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экономика, михаил дегтярев