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В Стокгольме застрелили самого популярного рэпера Швеции

В Стокгольме застрелили самого популярного рэпера Швеции - РИА Новости, 22.10.2021

В Стокгольме застрелили самого популярного рэпера Швеции

Популярный в Швеции 19-летний рэпер Эйнар (Einár) скончался в четверг после того, как в него выстрелили из огнестрельного оружия, сообщает AFP со ссылкой на... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T14:05

2021-10-22T14:05

2021-10-22T14:05

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Популярный в Швеции 19-летний рэпер Эйнар (Einár) скончался в четверг после того, как в него выстрелили из огнестрельного оружия, сообщает AFP со ссылкой на полицию.Отмечается, что в молодого человека выстрелили несколько раз вечером в четверг, когда он стоял у жилого дома в Стокгольме. Прибывшие медики оказали рэперу первую помощь, но он умер на месте происшествия.Полиция начала расследование по статье убийство. По данным агентства, правоохранители еще не подтвердили личность жертвы, но СМИ Швеции идентифицировали его как Эйнара.Рэпер пел на шведском языке о "преступной жизни", в том числе о наркотиках и оружии. У молодого человека был, согласно сообщению агентства, конфликт с музыкантом-конкурентом Ясином (Yasin). Его в 2020 году приговорили к 10 годам лишения свободы за похищение Эйнара.В 2020 году Эйнара изнасиловали мигранты. Они нарядили рэпера в женское нижнее белье, парик и ошейник, после чего изнасиловали фаллоимитаторами, а затем отпустили.Погибший рэпер был лауреатом нескольких музыкальных премий, в том числе шведских премий "Грэммис" – аналога американской награды. В 2019 году он стал самым популярным певцом в Швеции, которого слушали на Spotify.

https://ria.ru/20200219/1564981679.html

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стокгольм (город), швеция, новости культуры