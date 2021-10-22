https://ria.ru/20211022/diversiya-1755777366.html
Украина планирует устраивать теракты в России
Киев рассказал, когда начнет устраивать теракты в России - РИА Новости, 22.10.2021
Украина планирует устраивать теракты в России
Украина будет заниматься диверсиями на территории России только в случае полномасштабной войны. Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил советник главы... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T12:59
2021-10-22T12:59
2021-10-22T17:36
безопасность
украина
россия
алексей арестович
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Украина будет заниматься диверсиями на территории России только в случае полномасштабной войны. Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.По словам политика, Киеву в нынешних условиях не выгодно организовывать теракты в России по трем причинам.Кроме того, Украина рискует прослыть страной с террористическими и диверсионными методами ведения войны, однако, есть ли на самом деле у Киева такие возможности в настоящее время, остается под вопросом, считает Арестович."Рубить электричество и газ на российской территории – это меры, которые будут задействованы, я думаю, когда будет большая война <…> а сейчас это слишком хрупкий баланс и эскалацию точно не в наших интересах начинать сейчас", – заключил советник.Отношения между двумя странами ухудшились на фоне воссоединения Крыма с Россией и обострения конфликта в Донбассе. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела государства.Россия не раз заявляла об отсутствии агрессивных намерений в отношении других стран. Кремль подчеркивал, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом Минских соглашений.
https://ria.ru/20211020/ukraina-1755276345.html
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безопасность, украина, россия, алексей арестович
12:59 22.10.2021 (обновлено: 17:36 22.10.2021)
Киев рассказал, когда начнет устраивать теракты в России
Советник офиса Зеленского Арестович: Киев перейдет к терактам в России в случае войны
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Украина
будет заниматься диверсиями на территории России только в случае полномасштабной войны. Об этом в эфире интернет-канала Politeka
заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович
.
По словам политика, Киеву в нынешних условиях не выгодно организовывать теракты в России по трем причинам.
"Это сложнее, чем хотелось бы <…> россияне все равно быстро все восстановят", — пояснил он.
Кроме того, Украина рискует прослыть страной с террористическими и диверсионными методами ведения войны, однако, есть ли на самом деле у Киева такие возможности в настоящее время, остается под вопросом, считает Арестович.
"Рубить электричество и газ на российской территории – это меры, которые будут задействованы, я думаю, когда будет большая война <…> а сейчас это слишком хрупкий баланс и эскалацию точно не в наших интересах начинать сейчас", – заключил советник.
Отношения между двумя странами ухудшились на фоне воссоединения Крыма с Россией и обострения конфликта в Донбассе. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела государства.
Россия не раз заявляла об отсутствии агрессивных намерений в отношении других стран. Кремль подчеркивал, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом Минских соглашений.