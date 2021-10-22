https://ria.ru/20211022/diversiya-1755777366.html

Украина планирует устраивать теракты в России

Киев рассказал, когда начнет устраивать теракты в России - РИА Новости, 22.10.2021

Украина планирует устраивать теракты в России

Украина будет заниматься диверсиями на территории России только в случае полномасштабной войны. Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил советник главы... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T12:59

2021-10-22T12:59

2021-10-22T17:36

безопасность

украина

россия

алексей арестович

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Украина будет заниматься диверсиями на территории России только в случае полномасштабной войны. Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.По словам политика, Киеву в нынешних условиях не выгодно организовывать теракты в России по трем причинам.Кроме того, Украина рискует прослыть страной с террористическими и диверсионными методами ведения войны, однако, есть ли на самом деле у Киева такие возможности в настоящее время, остается под вопросом, считает Арестович."Рубить электричество и газ на российской территории – это меры, которые будут задействованы, я думаю, когда будет большая война <…> а сейчас это слишком хрупкий баланс и эскалацию точно не в наших интересах начинать сейчас", – заключил советник.Отношения между двумя странами ухудшились на фоне воссоединения Крыма с Россией и обострения конфликта в Донбассе. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела государства.Россия не раз заявляла об отсутствии агрессивных намерений в отношении других стран. Кремль подчеркивал, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом Минских соглашений.

https://ria.ru/20211020/ukraina-1755276345.html

https://ria.ru/20211021/ukraina-1755565830.html

украина

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безопасность, украина, россия, алексей арестович