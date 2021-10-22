https://ria.ru/20211022/diskriminatsiya-1755807024.html

Матвиенко заявила о "вакцинной дискриминации" российской делегации в ПАСЕ

Матвиенко заявила о "вакцинной дискриминации" российской делегации в ПАСЕ - РИА Новости, 22.10.2021

Матвиенко заявила о "вакцинной дискриминации" российской делегации в ПАСЕ

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко попросила главу ПАСЕ Хендрика Дамса решить проблему с ограничением перемещения членов российской делегации в... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T15:02

2021-10-22T15:02

2021-10-22T15:02

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АФИНЫ, 22 окт - РИА Новости. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко попросила главу ПАСЕ Хендрика Дамса решить проблему с ограничением перемещения членов российской делегации в ассамблее из-за отсутствия у них сертифицированных в Европе прививок от коронавируса."Трудности, которые создаются для российской делегации в ПАСЕ, являются своего рода вакцинной дискриминацией, когда нашей делегации, привитой отечественными прививками, не позволяют работать только потому, что мы не привились американской или европейской вакциной", - заявила Матвиенко на встрече с Дамсом, которая прошла на полях конференции европейских спикеров.По ее словам, генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич уже обратилась к властям Франции с просьбой решить эту проблему."Я надеюсь, что вы доведете эту историю до конца", - добавила Матвиенко.Ранее член делегации по линии Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый сообщил, что российской делегации на открывающейся 27 сентября сессии ПАСЕ ограничили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что ЕС не признает вакцинацию "Спутником V". Российскую делегацию подвергли "вакцинной дискриминации", ограничив передвижение по городу, заявил позже глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он указал, что в созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будет дистанционно.

https://ria.ru/20211021/matvienko-1755610838.html

https://ria.ru/20210929/pase-1752250530.html

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