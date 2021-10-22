https://ria.ru/20211022/deti-1755532066.html

Психологи посоветовали, как правильно летать с маленькими детьми

Психологи посоветовали, как правильно летать с маленькими детьми - РИА Новости, 22.10.2021

Психологи посоветовали, как правильно летать с маленькими детьми

Эксперты поделились советами, как сделать полет с малышом максимально комфортным, пишет Travel Daily News. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T06:45

2021-10-22T06:45

2021-10-22T06:45

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Эксперты поделились советами, как сделать полет с малышом максимально комфортным, пишет Travel Daily News."Детям часто не хватает терпения, это непросто, несколько часов сидеть на одном месте тихо", — отмечают специалисты. Чтобы сделать путешествие комфортным для всех, эксперты рекомендуют бронировать утренний рейс. "В это время больше шансов избежать задержки самолета, пассажирам, и детям в том числе, хочется вздремнуть", — считают авторы статьи. А вот от ночных пересадок они советуют воздержаться.Также не стоит летать с детьми в бизнес-классе, так как в экономе, по их мнению, к шумящим малышам относятся терпимее. А еще нужно заранее поговорить с ребенком о предстоящем путешествии, чтобы он знал, что его ждет, и взять в салон предметы первой необходимости, в том числе и привычную для него еду."Выбирайте правильную одежду, чтобы ребенку было в ней комфортно и удобно, — добавляют эксперты. — И, конечно, подготовьте сюрпризы. Это могут быть новые игрушки: они заинтересуют малыша гораздо сильнее, чем старые".

https://ria.ru/20211021/amsterdan-1755323191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, новости - туризм, пассажиры, туристы, туризм, стиль жизни, психолог