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Правительство Ульяновской области одобрило проект бюджета на 2022 год
Правительство Ульяновской области одобрило проект бюджета на 2022 год - РИА Новости, 22.10.2021
Правительство Ульяновской области одобрило проект бюджета на 2022 год
Правительство Ульяновской области одобрило проект закона об областном бюджете на 2022 год; его доходная часть по плану составит 72,9 миллиарда рублей, расходная РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T16:17
2021-10-22T16:17
2021-10-22T16:17
ульяновская область
экономика
правительство ульяновской области
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УЛЬЯНОВСК, 22 окт – РИА Новости. Правительство Ульяновской области одобрило проект закона об областном бюджете на 2022 год; его доходная часть по плану составит 72,9 миллиарда рублей, расходная - 77,9 миллиарда, сообщает региональная пресс-служба.Пока бюджет на 2022 год остается дефицитным, однако приоритетами бюджетной политики являются повышение эффективности бюджетных расходов, наращивание объемов доходов, сохранение безопасного уровня долговой нагрузки, говорится в сообщении."Объем налоговых и неналоговых доходов составит 54,9 миллиарда рублей с ростом на 16,3% к прошлому году. Наибольшую сумму поступлений займут акцизы - 19,9 миллиарда рублей, из которых более 15 миллиардов – это акцизы на алкогольную продукцию, из них на пиво – 13,4 миллиарда, 1,6 миллиарда – на "крепкий алкоголь". Акцизы на нефтепродукты – 4,9 миллиарда рублей", - приводит пресс-служба данные и.о. министра финансов Ульяновской области Натальи Брюхановой.Вторым источником доходов бюджета является налог на доходы физических лиц, который составит 14,6 миллиарда рублей. Налог на прибыль организаций прогнозируется в объеме 11,5 миллиарда рублей, на имущество – 3,3 миллиарда, транспортный –1,4 миллиарда, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – более 2,9 миллиарда рублей. Неналоговые доходы составят более одного миллиарда рублей.Финансовая помощь из федерального бюджета предусмотрена в размере более 18 миллиардов рублей.В фокусе внимания остается финансирование национальных проектов. На их реализацию в целом направят более 12 миллиардов рублей. Это будет способствовать улучшению качества жизни населения региона, развитию дорожной сети, здравоохранения, ЖКХ, обновлению транспорта, поддержке сельского хозяйства и инфраструктурных проектов, подчеркивается в сообщении.
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экономика, правительство ульяновской области
УЛЬЯНОВСК, 22 окт – РИА Новости
. Правительство Ульяновской области
одобрило проект закона об областном бюджете на 2022 год; его доходная часть по плану составит 72,9 миллиарда рублей, расходная - 77,9 миллиарда, сообщает региональная пресс-служба.
Пока бюджет на 2022 год остается дефицитным, однако приоритетами бюджетной политики являются повышение эффективности бюджетных расходов, наращивание объемов доходов, сохранение безопасного уровня долговой нагрузки, говорится в сообщении.
"Объем налоговых и неналоговых доходов составит 54,9 миллиарда рублей с ростом на 16,3% к прошлому году. Наибольшую сумму поступлений займут акцизы - 19,9 миллиарда рублей, из которых более 15 миллиардов – это акцизы на алкогольную продукцию, из них на пиво – 13,4 миллиарда, 1,6 миллиарда – на "крепкий алкоголь". Акцизы на нефтепродукты – 4,9 миллиарда рублей", - приводит пресс-служба данные и.о. министра финансов Ульяновской области Натальи Брюхановой.
Вторым источником доходов бюджета является налог на доходы физических лиц, который составит 14,6 миллиарда рублей. Налог на прибыль организаций прогнозируется в объеме 11,5 миллиарда рублей, на имущество – 3,3 миллиарда, транспортный –1,4 миллиарда, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – более 2,9 миллиарда рублей. Неналоговые доходы составят более одного миллиарда рублей.
Финансовая помощь из федерального бюджета предусмотрена в размере более 18 миллиардов рублей.
Структура расходов областного бюджета не претерпела существенных изменений. По-прежнему наибольший удельный вес занимают расходы на обеспечение услуг в сфере социальной политики, образования, здравоохранения, культуры, включая финансовую помощь бюджетам муниципальных образований. Удельный вес этих расходов в общей сумме расходов бюджета на 2022 год составляет 69,2% (почти 54 миллиарда рублей).
В фокусе внимания остается финансирование национальных проектов. На их реализацию в целом направят более 12 миллиардов рублей. Это будет способствовать улучшению качества жизни населения региона, развитию дорожной сети, здравоохранения, ЖКХ, обновлению транспорта, поддержке сельского хозяйства и инфраструктурных проектов, подчеркивается в сообщении.