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В Брянской области задержали мужчину, ранившего участкового
В Брянской области задержали мужчину, ранившего участкового - РИА Новости, 22.10.2021
В Брянской области задержали мужчину, ранившего участкового
Полицейские в Брянской области задержали мужчину, тяжело ранившего участкового, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T15:53
2021-10-22T15:53
2021-10-22T15:53
происшествия
брянская область
брянск
ирина волк
киров
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Полицейские в Брянской области задержали мужчину, тяжело ранившего участкового, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По данным полиции, вечером в среду на улице Кирова в поселке Белые Берега в Брянской области ранее судимый местный житель несколько раз выстрелил в находившегося в отпуске старшего участкового уполномоченного полиции по Брянску. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия. Полицейского госпитализировали."В Брянской области полицией задержан мужчина, тяжело ранивший участкового уполномоченного", - заявила Ирина Волк.Ранее сообщалось, что был введен план "Перехват".
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происшествия, брянская область, брянск, ирина волк, киров
В Брянской области задержали мужчину, ранившего участкового
В Брянской области задержали мужчину, тяжело ранившего участкового