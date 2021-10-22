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В Брянской области задержали мужчину, ранившего участкового

В Брянской области задержали мужчину, ранившего участкового - РИА Новости, 22.10.2021

В Брянской области задержали мужчину, ранившего участкового

Полицейские в Брянской области задержали мужчину, тяжело ранившего участкового, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T15:53

2021-10-22T15:53

2021-10-22T15:53

происшествия

брянская область

брянск

ирина волк

киров

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Полицейские в Брянской области задержали мужчину, тяжело ранившего участкового, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По данным полиции, вечером в среду на улице Кирова в поселке Белые Берега в Брянской области ранее судимый местный житель несколько раз выстрелил в находившегося в отпуске старшего участкового уполномоченного полиции по Брянску. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия. Полицейского госпитализировали."В Брянской области полицией задержан мужчина, тяжело ранивший участкового уполномоченного", - заявила Ирина Волк.Ранее сообщалось, что был введен план "Перехват".

https://ria.ru/20211022/prigovor-1755797657.html

брянская область

брянск

киров

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происшествия, брянская область, брянск, ирина волк, киров