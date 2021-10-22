https://ria.ru/20211022/borschevik-1755794833.html
Штрафы за не уничтоженный борщевик в Подмосковье превысили 400 млн рублей
Штрафы за не уничтоженный борщевик в Подмосковье превысили 400 млн рублей - РИА Новости, 22.10.2021
Штрафы за не уничтоженный борщевик в Подмосковье превысили 400 млн рублей
Общая сумма штрафов, выписанных в этом году в Подмосковье собственникам земель, где не уничтожен борщевик, составила более 400 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T14:14
2021-10-22T14:14
2021-10-22T14:14
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Общая сумма штрафов, выписанных в этом году в Подмосковье собственникам земель, где не уничтожен борщевик, составила более 400 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.Уточняется, за невыполнение мероприятий по удалению борщевика в отношении правообладателей земельных участков, находящихся в их собственности, владении или пользовании, установлена административная ответственность – предупреждение или наложение административного штрафа."Всего за истекший период 2021 года назначено свыше 3,7 тысячи штрафов на общую сумму более 400 миллионов рублей", - цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства региона Сергея Воскресенского.Также в целях подготовки к сезону борьбы с борщевиком в 2022 году началась работа по разработке дорожных карт и технических заданий на проведение работ. А также будет произведена корректировка единой карты пораженных борщевиком территорий, внесенных на Геопортал Подмосковья.
https://ria.ru/20211021/garazhi-1755684138.html
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