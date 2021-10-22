https://ria.ru/20211022/bolduin-1755888730.html

Белый дом отреагировал на смертельный инцидент с Болдуином

Белый дом отреагировал на смертельный инцидент с Болдуином - РИА Новости, 22.10.2021

Белый дом отреагировал на смертельный инцидент с Болдуином

Администрация США отреагировала на инцидент с участием голливудского актера Алека Болдуина, случайно застрелившего кинооператора и ранившего режиссера во время... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T22:02

2021-10-22T22:02

2021-10-22T22:10

в мире

убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма

сша

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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Администрация США отреагировала на инцидент с участием голливудского актера Алека Болдуина, случайно застрелившего кинооператора и ранившего режиссера во время съемок вестерна "Раст", назвав произошедшее трагедией и выразив соболезнования родственникам жертв."Очевидно, это трагедия... Наши мысли и молитвы с семьями (жертв)", - сказала в пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на просьбу прокомментировать смертельный инцидент.В пятницу Болдуин написал в своем аккаунте в Instagram, что полностью сотрудничает с полицией в расследовании инцидента со стрельбой, унесшем жизнь кинооператора Галины Хатчинс. Он также сообщил, что поддерживает контакт с семьей погибшей, и предлагает ей свою поддержку.ЧП с Болдуином случилось на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма "Раст" Джоэл Соуза был ранен в ключицу, родившаяся в СССР кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь. Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе сообщил, что выстрел произвел Алек Болудин, в отношении актера пока не выдвинуто обвинений. Съемки картины приостановлены.

https://ria.ru/20211022/patron-1755870817.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма, сша