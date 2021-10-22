https://ria.ru/20211022/bolduin-1755888730.html
Белый дом отреагировал на смертельный инцидент с Болдуином
Белый дом отреагировал на смертельный инцидент с Болдуином - РИА Новости, 22.10.2021
Белый дом отреагировал на смертельный инцидент с Болдуином
Администрация США отреагировала на инцидент с участием голливудского актера Алека Болдуина, случайно застрелившего кинооператора и ранившего режиссера во время... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T22:02
2021-10-22T22:02
2021-10-22T22:10
в мире
убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_a2ef5fca9b3b9e7f822120fe5c9d008e.jpg
ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Администрация США отреагировала на инцидент с участием голливудского актера Алека Болдуина, случайно застрелившего кинооператора и ранившего режиссера во время съемок вестерна "Раст", назвав произошедшее трагедией и выразив соболезнования родственникам жертв."Очевидно, это трагедия... Наши мысли и молитвы с семьями (жертв)", - сказала в пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на просьбу прокомментировать смертельный инцидент.В пятницу Болдуин написал в своем аккаунте в Instagram, что полностью сотрудничает с полицией в расследовании инцидента со стрельбой, унесшем жизнь кинооператора Галины Хатчинс. Он также сообщил, что поддерживает контакт с семьей погибшей, и предлагает ей свою поддержку.ЧП с Болдуином случилось на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма "Раст" Джоэл Соуза был ранен в ключицу, родившаяся в СССР кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь. Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе сообщил, что выстрел произвел Алек Болудин, в отношении актера пока не выдвинуто обвинений. Съемки картины приостановлены.
https://ria.ru/20211022/patron-1755870817.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_4ea903953691fbb5c1a73f94ceb51cb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма, сша
22:02 22.10.2021 (обновлено: 22:10 22.10.2021)
Белый дом отреагировал на смертельный инцидент с Болдуином
Белый дом назвал смертельный инцидент с Болдуином трагедией