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Белый дом отреагировал на смертельный инцидент с Болдуином
Белый дом отреагировал на смертельный инцидент с Болдуином - РИА Новости, 22.10.2021
Белый дом отреагировал на смертельный инцидент с Болдуином
Администрация США отреагировала на инцидент с участием голливудского актера Алека Болдуина, случайно застрелившего кинооператора и ранившего режиссера во время... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T22:02
2021-10-22T22:10
в мире
убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
сша
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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Администрация США отреагировала на инцидент с участием голливудского актера Алека Болдуина, случайно застрелившего кинооператора и ранившего режиссера во время съемок вестерна "Раст", назвав произошедшее трагедией и выразив соболезнования родственникам жертв."Очевидно, это трагедия... Наши мысли и молитвы с семьями (жертв)", - сказала в пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на просьбу прокомментировать смертельный инцидент.В пятницу Болдуин написал в своем аккаунте в Instagram, что полностью сотрудничает с полицией в расследовании инцидента со стрельбой, унесшем жизнь кинооператора Галины Хатчинс. Он также сообщил, что поддерживает контакт с семьей погибшей, и предлагает ей свою поддержку.ЧП с Болдуином случилось на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма "Раст" Джоэл Соуза был ранен в ключицу, родившаяся в СССР кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь. Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе сообщил, что выстрел произвел Алек Болудин, в отношении актера пока не выдвинуто обвинений. Съемки картины приостановлены.
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в мире, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма, сша
22:02 22.10.2021 (обновлено: 22:10 22.10.2021)
 
Белый дом отреагировал на смертельный инцидент с Болдуином

Белый дом назвал смертельный инцидент с Болдуином трагедией

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Администрация США отреагировала на инцидент с участием голливудского актера Алека Болдуина, случайно застрелившего кинооператора и ранившего режиссера во время съемок вестерна "Раст", назвав произошедшее трагедией и выразив соболезнования родственникам жертв.
"Очевидно, это трагедия... Наши мысли и молитвы с семьями (жертв)", - сказала в пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на просьбу прокомментировать смертельный инцидент.
Голливудский актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
Вчера, 19:38Шоубиз
В оружии, из которого Болдуин смертельно ранил оператора, был боевой патрон
В пятницу Болдуин написал в своем аккаунте в Instagram, что полностью сотрудничает с полицией в расследовании инцидента со стрельбой, унесшем жизнь кинооператора Галины Хатчинс. Он также сообщил, что поддерживает контакт с семьей погибшей, и предлагает ей свою поддержку.
ЧП с Болдуином случилось на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма "Раст" Джоэл Соуза был ранен в ключицу, родившаяся в СССР кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь. Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе сообщил, что выстрел произвел Алек Болудин, в отношении актера пока не выдвинуто обвинений. Съемки картины приостановлены.
 
В миреУбийство Алеком Болдуином оператора на съемках фильмаСША
 
 
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