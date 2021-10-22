https://ria.ru/20211022/bolduin-1755863462.html

Болдуин впервые прокомментировал гибель оператора во время съемок фильма

Болдуин впервые прокомментировал гибель оператора во время съемок фильма - РИА Новости, 23.10.2021

Болдуин впервые прокомментировал гибель оператора во время съемок фильма

Американский актер Алек Болдуин заявил, что тяжело переживает трагический инцидент, случившийся во время съемок фильма "Раст". РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-22T18:51

2021-10-22T18:51

2021-10-23T02:08

алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма

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ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. Американский актер Алек Болдуин заявил, что тяжело переживает трагический инцидент, случившийся во время съемок фильма "Раст"."Не хватает слов, чтобы выразить, насколько я шокирован и огорчен в связи с трагическим инцидентом, унесшим жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей коллеги, которой мы глубоко восхищались. Я полностью сотрудничаю с полицией в ее расследовании, призванном установить, как произошла эта трагедия", — написал он в своем аккаунте в Instagram.Актер также сообщил, что связался с родственниками погибшей и готов оказать поддержку супругу Хатчинс и всей ее семье. "Мое сердце скорбит о ее муже, сыне и всех, кто знал и любил Галину", — добавил Болдуин.ЧП с Болдуином случилось на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико, когда он выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение, ее по воздуху доставили в больницу города Альбукерке, но врачи не смогли спасти пациентку. Режиссеру фильма Джоэлу Соузе пуля попала в ключицу.Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе сообщил, что выстрел произвел Алек Болдуин, в отношении актера пока не выдвинуто обвинений. Съемки картины приостановлены.Галине Хатчинс было 42 года. Как сообщается на ее личном сайте, она — уроженка Украины, выросла в Советском Союзе. Закончила отделение международной журналистики Киевского университета, после чего сотрудничала с британскими кинодокументалистами в качестве журналиста-расследователя. В последние годы проживала в Лос-Анджелесе. Как оператор работала над фильмами "Дорогуша" (2019), "Заклятый враг" (2020) и Blindfire (2020).

https://ria.ru/20211022/bolduin-1755806587.html

https://ria.ru/20211022/bolduin-1755746754.html

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алек болдуин (александр рэй болдуин iii), убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма, в мире, санта-фе (сша), сша, новости культуры, лос-анджелес, новости шоу-бизнеса