https://ria.ru/20211022/bolduin-1755806587.html
"Кто-то сделал подлянку". Учивший Болдуина российский специалист назвал причину трагедии
Учивший Болдуина российский специалист назвал возможную причину трагедии - РИА Новости, 22.10.2021
"Кто-то сделал подлянку". Учивший Болдуина российский специалист назвал причину трагедии
Бывший боец смешанных единоборств, актер и кинопродюсер Олег Тактаров, тренировавший Алека Болдуина, предположил, что могло привести к трагедии на съемках... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T15:01
2021-10-22T15:01
2021-10-22T20:48
происшествия
алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
олег тактаров
убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
культура
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Бывший боец смешанных единоборств, актер и кинопродюсер Олег Тактаров, тренировавший Алека Болдуина, предположил, что могло привести к трагедии на съемках вестерна "Ржавчина" (Rust). Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Звезда".Специалист объяснил, что оружие для киносъемок охолащивают: ствол в нем не сквозной, внутри есть перегородки, снаряд обычно сплющен и закрыт."Может быть, на заводе, когда делали патроны, кто-то сделал такую подлянку и засунул туда металлические фрагменты. Это мы можем с вами только гадать. Может быть, это было непрофсоюзное кино, там не было защиты, не было того бюджета, и отнеслись к этому выстрелу непрофессионально", — предположил он.По его словам, обычно перед съемками оружие проверяют: делают пробный выстрел в землю.Также Тактаров поделился своим опытом работы с Алеком Болдуином: российский специалист тренировал голливудскую звезду для одного из проектов."Человек приятный, вежливый, ответственный. Очень внимательный, не пропускал занятий. Очень дисциплинированный. Понятно, что за свое карьеру он сделал миллион выстрелов на площадке, и понятно, что с ним такого не было", — рассказал специалист.Инцидент произошел в американском штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссера Джоэла Соуза ранили в ключицу, кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелые травмы, и ее доставили в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ей жизнь. В отношении актера пока не выдвигали обвинений. Съемки картины приостановлены.
https://ria.ru/20211022/bolduin-1755746754.html
https://ria.ru/20211022/baldwin-1755785717.html
https://ria.ru/20211022/oruzhie-1755784548.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), олег тактаров, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма, новости шоу-бизнеса
15:01 22.10.2021 (обновлено: 20:48 22.10.2021)
Учивший Болдуина российский специалист назвал возможную причину трагедии
Учивший Болдуина Тактаров: оператор могла погибнуть на съемках фильма из-за халатности
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.
Бывший боец смешанных единоборств, актер и кинопродюсер Олег Тактаров
, тренировавший Алека Болдуина
, предположил, что могло привести к трагедии на съемках вестерна "Ржавчина" (Rust). Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Звезда
".
Специалист объяснил, что оружие для киносъемок охолащивают: ствол в нем не сквозной, внутри есть перегородки, снаряд обычно сплющен и закрыт.
"Может быть, на заводе, когда делали патроны, кто-то сделал такую подлянку и засунул туда металлические фрагменты. Это мы можем с вами только гадать. Может быть, это было непрофсоюзное кино, там не было защиты, не было того бюджета, и отнеслись к этому выстрелу непрофессионально", — предположил он.
По его словам, обычно перед съемками оружие проверяют: делают пробный выстрел в землю.
Также Тактаров поделился своим опытом работы с Алеком Болдуином: российский специалист тренировал голливудскую звезду для одного из проектов.
"Человек приятный, вежливый, ответственный. Очень внимательный, не пропускал занятий. Очень дисциплинированный. Понятно, что за свое карьеру он сделал миллион выстрелов на площадке, и понятно, что с ним такого не было", — рассказал специалист.
Инцидент произошел в американском штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссера Джоэла Соуза ранили в ключицу, кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелые травмы, и ее доставили в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ей жизнь. В отношении актера пока не выдвигали обвинений. Съемки картины приостановлены.