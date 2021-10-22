https://ria.ru/20211022/bolduin-1755806587.html

"Кто-то сделал подлянку". Учивший Болдуина российский специалист назвал причину трагедии

Учивший Болдуина российский специалист назвал возможную причину трагедии - РИА Новости, 22.10.2021

"Кто-то сделал подлянку". Учивший Болдуина российский специалист назвал причину трагедии

Бывший боец смешанных единоборств, актер и кинопродюсер Олег Тактаров, тренировавший Алека Болдуина, предположил, что могло привести к трагедии на съемках... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T15:01

2021-10-22T15:01

2021-10-22T20:48

происшествия

алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

олег тактаров

убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма

культура

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Бывший боец смешанных единоборств, актер и кинопродюсер Олег Тактаров, тренировавший Алека Болдуина, предположил, что могло привести к трагедии на съемках вестерна "Ржавчина" (Rust). Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Звезда".Специалист объяснил, что оружие для киносъемок охолащивают: ствол в нем не сквозной, внутри есть перегородки, снаряд обычно сплющен и закрыт."Может быть, на заводе, когда делали патроны, кто-то сделал такую подлянку и засунул туда металлические фрагменты. Это мы можем с вами только гадать. Может быть, это было непрофсоюзное кино, там не было защиты, не было того бюджета, и отнеслись к этому выстрелу непрофессионально", — предположил он.По его словам, обычно перед съемками оружие проверяют: делают пробный выстрел в землю.Также Тактаров поделился своим опытом работы с Алеком Болдуином: российский специалист тренировал голливудскую звезду для одного из проектов."Человек приятный, вежливый, ответственный. Очень внимательный, не пропускал занятий. Очень дисциплинированный. Понятно, что за свое карьеру он сделал миллион выстрелов на площадке, и понятно, что с ним такого не было", — рассказал специалист.Инцидент произошел в американском штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссера Джоэла Соуза ранили в ключицу, кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелые травмы, и ее доставили в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ей жизнь. В отношении актера пока не выдвигали обвинений. Съемки картины приостановлены.

https://ria.ru/20211022/bolduin-1755746754.html

https://ria.ru/20211022/baldwin-1755785717.html

https://ria.ru/20211022/oruzhie-1755784548.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), олег тактаров, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма, новости шоу-бизнеса