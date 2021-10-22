Трагедия на съемках вестерна

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Алек Болдуин смертельно ранил оператора на съемках. По сценарию актер выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми пулями. Ранения получили два человека – оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуза. Галину Хатчинс врачи спасти не смогли. В настоящее время съемки фильма приостановлены.