https://ria.ru/20211022/bolduin-1755794228.html
Трагедия на съемках вестерна
Трагедия на съемках вестерна - РИА Новости, 22.10.2021
Трагедия на съемках вестерна
Алек Болдуин смертельно ранил оператора на съемках. По сценарию актер выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми пулями. Ранения получили два человека – оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуза. Галину Хатчинс врачи спасти не смогли. В настоящее время съемки фильма приостановлены.
2021-10-22T14:12
2021-10-22T14:12
2021-10-22T14:12
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Трагедия на съемках вестерна
Алек Болдуин смертельно ранил оператора на съемках. По сценарию актер выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми пулями. Ранения получили два человека – оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуза. Галину Хатчинс врачи спасти не смогли. В настоящее время съемки фильма приостановлены.
2021-10-22T14:12
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PT0M49S
РИА Новости
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4.7
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видео, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
Трагедия на съемках вестерна
Алек Болдуин смертельно ранил оператора на съемках. По сценарию актер выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми пулями. Ранения получили два человека – оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуза. Галину Хатчинс врачи спасти не смогли. В настоящее время съемки фильма приостановлены.
2021-10-22T14:12
true
PT0M49S
Трагедия на съемках вестерна
Алек Болдуин смертельно ранил оператора на съемках. По сценарию актер выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми пулями. Ранения получили два человека – оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуза. Галину Хатчинс врачи спасти не смогли. В настоящее время съемки фильма приостановлены.