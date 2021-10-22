https://ria.ru/20211022/bolduin-1755787263.html

Семья убитого на съемках Брэндона Ли прокомментировала ситуацию с Болдуином

Семья убитого на съемках Брэндона Ли прокомментировала ситуацию с Болдуином - РИА Новости, 22.10.2021

Семья убитого на съемках Брэндона Ли прокомментировала ситуацию с Болдуином

Семья актера Брэндона Ли, погибшего от выстрела на съемочной площадке в 1993 году, прокомментировала ситуацию с американским актером Алеком Болдуином, случайно... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T13:43

2021-10-22T13:43

2021-10-22T20:49

культура

брюс ли

алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

новости культуры

убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма

новости шоу-бизнеса

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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Семья актера Брэндона Ли, погибшего от выстрела на съемочной площадке в 1993 году, прокомментировала ситуацию с американским актером Алеком Болдуином, случайно застрелившим кинооператора Алину Хатчинс в четверг на съемках фильма "Раст" в США.Семья Брэндона Ли, покойного сына легендарного гонконгского и американского актера Брюса Ли, поделилась своими мыслями о ситуации, произошедшей с Болдуином, в Twitter на странице, которую ведет сестра покойного актера Шеннон.Как сообщает издание Newsweek, слова поддержки и соболезнования также выразили многие пользователи Twitter, в том числе актеры и другие известные личности.Инцидент произошел на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма "Ржавчина" Джоэл Соуза был ранен в ключицу, родившаяся в СССР кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь. Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе сообщил, что выстрел произвел Алек Болудин, в отношении актера пока не выдвинуто обвинений. Съемки картины приостановлены.Брэндон Ли умер в возрасте 28 лет в 1993 году во время съемок фильма "Ворона". Он был убит на съемочной площадке выстрелом из заклинившего ружья. Актер Майкл Масси, случайно застреливший Ли, был признан невиновным.

https://ria.ru/20211022/kultura-1755779110.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брюс ли, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), новости культуры, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма, новости шоу-бизнеса