https://ria.ru/20211022/bolduin-1755787263.html
Семья убитого на съемках Брэндона Ли прокомментировала ситуацию с Болдуином
Семья убитого на съемках Брэндона Ли прокомментировала ситуацию с Болдуином - РИА Новости, 22.10.2021
Семья убитого на съемках Брэндона Ли прокомментировала ситуацию с Болдуином
Семья актера Брэндона Ли, погибшего от выстрела на съемочной площадке в 1993 году, прокомментировала ситуацию с американским актером Алеком Болдуином, случайно... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T13:43
2021-10-22T13:43
2021-10-22T20:49
культура
брюс ли
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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Семья актера Брэндона Ли, погибшего от выстрела на съемочной площадке в 1993 году, прокомментировала ситуацию с американским актером Алеком Болдуином, случайно застрелившим кинооператора Алину Хатчинс в четверг на съемках фильма "Раст" в США.Семья Брэндона Ли, покойного сына легендарного гонконгского и американского актера Брюса Ли, поделилась своими мыслями о ситуации, произошедшей с Болдуином, в Twitter на странице, которую ведет сестра покойного актера Шеннон.Как сообщает издание Newsweek, слова поддержки и соболезнования также выразили многие пользователи Twitter, в том числе актеры и другие известные личности.Инцидент произошел на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма "Ржавчина" Джоэл Соуза был ранен в ключицу, родившаяся в СССР кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь. Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе сообщил, что выстрел произвел Алек Болудин, в отношении актера пока не выдвинуто обвинений. Съемки картины приостановлены.Брэндон Ли умер в возрасте 28 лет в 1993 году во время съемок фильма "Ворона". Он был убит на съемочной площадке выстрелом из заклинившего ружья. Актер Майкл Масси, случайно застреливший Ли, был признан невиновным.
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брюс ли, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), новости культуры, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма, новости шоу-бизнеса
13:43 22.10.2021 (обновлено: 20:49 22.10.2021)
Семья убитого на съемках Брэндона Ли прокомментировала ситуацию с Болдуином
Семья погибшего на съемках фильма Брендона Ли прокомментировала ситуацию с Болдуином
ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Семья актера Брэндона Ли, погибшего от выстрела на съемочной площадке в 1993 году, прокомментировала ситуацию с американским актером Алеком Болдуином, случайно застрелившим кинооператора Алину Хатчинс в четверг на съемках фильма "Раст" в США.
Семья Брэндона Ли, покойного сына легендарного гонконгского и американского актера Брюса Ли, поделилась
своими мыслями о ситуации, произошедшей с Болдуином, в Twitter на странице, которую ведет сестра покойного актера Шеннон.
"Мы искренне сочувствуем семье Галины Хатчинс, Джоэлу Соуза и всем, кто причастен к инциденту на съемках фильма "Ржавчина". Никто и никогда не должен умереть от выстрела на съемочной площадке. И точка", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.
Как сообщает издание Newsweek, слова поддержки и соболезнования также выразили многие пользователи Twitter, в том числе актеры и другие известные личности.
Инцидент произошел на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма "Ржавчина" Джоэл Соуза был ранен в ключицу, родившаяся в СССР кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь. Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе сообщил, что выстрел произвел Алек Болудин, в отношении актера пока не выдвинуто обвинений. Съемки картины приостановлены.
Брэндон Ли умер в возрасте 28 лет в 1993 году во время съемок фильма "Ворона". Он был убит на съемочной площадке выстрелом из заклинившего ружья. Актер Майкл Масси, случайно застреливший Ли, был признан невиновным.