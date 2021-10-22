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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211022/bolduin-1755787263.html
Семья убитого на съемках Брэндона Ли прокомментировала ситуацию с Болдуином
Семья убитого на съемках Брэндона Ли прокомментировала ситуацию с Болдуином - РИА Новости, 22.10.2021
Семья убитого на съемках Брэндона Ли прокомментировала ситуацию с Болдуином
Семья актера Брэндона Ли, погибшего от выстрела на съемочной площадке в 1993 году, прокомментировала ситуацию с американским актером Алеком Болдуином, случайно... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T13:43
2021-10-22T20:49
культура
брюс ли
алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
новости культуры
убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
новости шоу-бизнеса
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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Семья актера Брэндона Ли, погибшего от выстрела на съемочной площадке в 1993 году, прокомментировала ситуацию с американским актером Алеком Болдуином, случайно застрелившим кинооператора Алину Хатчинс в четверг на съемках фильма "Раст" в США.Семья Брэндона Ли, покойного сына легендарного гонконгского и американского актера Брюса Ли, поделилась своими мыслями о ситуации, произошедшей с Болдуином, в Twitter на странице, которую ведет сестра покойного актера Шеннон.Как сообщает издание Newsweek, слова поддержки и соболезнования также выразили многие пользователи Twitter, в том числе актеры и другие известные личности.Инцидент произошел на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма "Ржавчина" Джоэл Соуза был ранен в ключицу, родившаяся в СССР кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь. Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе сообщил, что выстрел произвел Алек Болудин, в отношении актера пока не выдвинуто обвинений. Съемки картины приостановлены.Брэндон Ли умер в возрасте 28 лет в 1993 году во время съемок фильма "Ворона". Он был убит на съемочной площадке выстрелом из заклинившего ружья. Актер Майкл Масси, случайно застреливший Ли, был признан невиновным.
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брюс ли, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), новости культуры, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма, новости шоу-бизнеса
13:43 22.10.2021 (обновлено: 20:49 22.10.2021)
 
Семья убитого на съемках Брэндона Ли прокомментировала ситуацию с Болдуином

Семья погибшего на съемках фильма Брендона Ли прокомментировала ситуацию с Болдуином

© AP Photo / KOAT 7 NewsПолицейские автомобили на месте съемок фильма "Ржавчина"
Полицейские автомобили на месте съемок фильма Ржавчина - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© AP Photo / KOAT 7 News
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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Семья актера Брэндона Ли, погибшего от выстрела на съемочной площадке в 1993 году, прокомментировала ситуацию с американским актером Алеком Болдуином, случайно застрелившим кинооператора Алину Хатчинс в четверг на съемках фильма "Раст" в США.
Семья Брэндона Ли, покойного сына легендарного гонконгского и американского актера Брюса Ли, поделилась своими мыслями о ситуации, произошедшей с Болдуином, в Twitter на странице, которую ведет сестра покойного актера Шеннон.

"Мы искренне сочувствуем семье Галины Хатчинс, Джоэлу Соуза и всем, кто причастен к инциденту на съемках фильма "Ржавчина". Никто и никогда не должен умереть от выстрела на съемочной площадке. И точка", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

Как сообщает издание Newsweek, слова поддержки и соболезнования также выразили многие пользователи Twitter, в том числе актеры и другие известные личности.
Инцидент произошел на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма "Ржавчина" Джоэл Соуза был ранен в ключицу, родившаяся в СССР кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь. Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе сообщил, что выстрел произвел Алек Болудин, в отношении актера пока не выдвинуто обвинений. Съемки картины приостановлены.
Брэндон Ли умер в возрасте 28 лет в 1993 году во время съемок фильма "Ворона". Он был убит на съемочной площадке выстрелом из заклинившего ружья. Актер Майкл Масси, случайно застреливший Ли, был признан невиновным.
Актер Алек Болдуин во время съемок фильма Ржавчина - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
Вчера, 13:09Культура
Эксперт прокомментировал инцидент на съемках фильма с Болдуином
 
КультураБрюс ЛиАлек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III)Новости культурыУбийство Алеком Болдуином оператора на съемках фильмаНовости шоу-бизнеса
 
 
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