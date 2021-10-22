https://ria.ru/20211022/bolduin-1755754729.html

Актриса отрицает, что раненный Болдуином режиссер находится в больнице

Актриса отрицает, что раненный Болдуином режиссер находится в больнице - РИА Новости, 22.10.2021

Актриса отрицает, что раненный Болдуином режиссер находится в больнице

Участвующая в съемках фильма "Ржавчина" американская актриса Фрэнсис Фишер отрицает, что режиссер фильма Джоэл Соуза, в которого случайно выстрелил актер Алек... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T11:25

2021-10-22T11:25

2021-10-22T11:53

культура

санта-фе (сша)

альбукерке

алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

новости культуры

убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма

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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Участвующая в съемках фильма "Ржавчина" американская актриса Фрэнсис Фишер отрицает, что режиссер фильма Джоэл Соуза, в которого случайно выстрелил актер Алек Болдуин, находится в больнице."Наш режиссер Джоэл Соуза выписан из больницы", - написала актриса в своем Twitter.Также она призвала журналистов американских СМИ исправить ложные сообщения о происшествии.Инцидент произошел на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма "Ржавчина" Джоэл Соуза был ранен в ключицу. Родившаяся в СССР кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь. Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе сообщил, что выстрел произвел Алек Болудин, в отношении актера пока не выдвинуто обвинений. Съемки картины приостановлены.Алек Болдуин, старший из актерской династии братьев Болдуинов, родился в 1958 году. Он известен по фильмам "Битлджус", "Тень", "Охота за "Красным Октябрем", "Авиатор", "Отступники" и другие. Он номинировался на премию "Оскар". Работа Болдуина в комедийном телесериале "Студия 30" принесла ему награды "Золотой глобус" и "Эмми".

https://radiosputnik.ria.ru/20211022/bolduin-1755731549.html

санта-фе (сша)

альбукерке

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры со съемочной площадки в Нью-Мексико, где застрелили оператора Видео с места трагедии на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико, где погибла оператор и тяжело ранен режиссер. 2021-10-22T11:25 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санта-фе (сша), альбукерке, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), новости культуры, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма