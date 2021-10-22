https://ria.ru/20211022/bolduin-1755746754.html

Журналисты застали Болдуина плачущим после трагедии на съемках фильма

Журналисты застали Болдуина плачущим после трагедии на съемках фильма - РИА Новости, 22.10.2021

Журналисты застали Болдуина плачущим после трагедии на съемках фильма

Американский актер Алек Болдуин после выстрела на съемочной площадке в штате Нью-Мексико эмоционально отреагировал на произошедшее и был в слезах, пишет местная РИА Новости, 22.10.2021

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2021-10-22T10:47

2021-10-22T11:30

в мире

санта-фе (сша)

ссср

альбукерке

алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма

культура

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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Американский актер Алек Болдуин после выстрела на съемочной площадке в штате Нью-Мексико эмоционально отреагировал на произошедшее и был в слезах, пишет местная газета Santa Fe New Mexican.По данным газеты, Болдуин, который был одним из актеров и продюсеров вестерна "Раст", добровольно отправился в управление шерифа и дал показания следователям. Издание отмечает, что 63-летний актер "был убит горем" и "в слезах" после инцидента со стрельбой.На одном из снимков, сделанном около офиса шерифа, видно, что актер разговаривает с кем-то по мобильному телефону. Журналисты СМИ попытались на месте получить комментарий Болдуина, но безуспешно."Мы занимаемся этим делом, как и любым другим расследованием", - приводит издание слова пресс-секретаря офиса шерифа Санта-Фе Хуана Риоса. По его словам, правоохранители пытаются выяснить, можно ли квалифицировать произошедшее как несчастный случай.Инцидент произошел на съемочной площадке в штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма был ранен в ключицу, родившаяся в СССР кинооператор 42-летняя Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь. Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе Хуан Риос сообщил, что выстрел произвел Алек Болдуин, в отношении актера пока не выдвинуто обвинений. Съемки картины приостановлены.Алек Болдуин, старший из актерской династии братьев Болдуинов, родился в 1958 году. Он известен по фильмам "Битлджус", "Тень", "Охота за "Красным Октябрем", "Авиатор", "Отступники" и другие. Он номинировался на премию "Оскар". Работа Болдуина в комедийном телесериале "Студия 30" принесла ему награды "Золотой глобус" и "Эмми".

https://ria.ru/20211022/baldwin-1755725444.html

санта-фе (сша)

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Кадры со съемочной площадки в Нью-Мексико, где застрелили оператора Видео с места трагедии на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико, где погибла оператор и тяжело ранен режиссер. 2021-10-22T10:47 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, санта-фе (сша), ссср, альбукерке, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма