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Шоубиз
https://ria.ru/20211022/bolduin-1755730107.html
Видео с места убийства оператора, застреленной Алеком Болдуином
Появилось видео с места трагедии на съемках фильма с участием Болдуина - РИА Новости, 22.10.2021
Видео с места убийства оператора, застреленной Алеком Болдуином
В Сети появилось видео со съемочной площадки фильма с участием Алека Болдуина, где в результате стрельбы погибла оператор Галина Хатчинс. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T09:02
2021-10-22T10:32
шоубиз
альбукерке
нью-мексико
алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
шоу-бизнес
убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео со съемочной площадки фильма с участием Алека Болдуина, где в результате стрельбы погибла оператор Галина Хатчинс.На кадрах видна территория с высоты птичьего полета, она оцеплена, показана работа полицейских.Инцидент произошел на съемках вестерна "Ржавчина" в штате Нью-Мексико, Болдуин — продюсер и исполнитель главной роли. Он играет известного преступника Харланда Раста, который узнает, что его внука-подростка обвиняют в случайном убийстве.Реквизитный пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, но, по предварительны данным, в обойме оказались боевые. В какой-то момент актер несколько раз выстрелил из него и попал в двух человек. Режиссер Джоэл Соуса ранен в ключицу, сейчас он находится в критическом состоянии. Хатчинс получила тяжелую травму, ее на вертолете доставили в больницу города Альбукерке, но спасти женщину не удалось, пишут СМИ со ссылкой на офис шерифа округа Санта-Фе.Обстоятельства случившегося пока не раскрываются, есть версия, что трагедия произошла во время репетиции и непосредственно съемочного процесса. Болдуина допросили, но задерживать не стали. Представитель офиса шерифа Санта-Фе Хуан Риос сообщил, что обвинения пока не выдвинуты.Галине Хатчинс было 42 года. Как сообщается на ее личном сайте, она — уроженка Украины, выросла в Советском Союзе. Закончила отделение международной журналистики Киевского университета, после чего сотрудничала с британскими кинодокументалистами в качестве журналиста-расследователя. В последние годы проживала в Лос-Анджелесе. Как оператор работала над фильмами "Дорогуша" (2019), "Заклятый враг" (2020) и Blindfire (2020).
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры со съемочной площадки в Нью-Мексико, где застрелили оператора
Видео с места трагедии на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико, где погибла оператор и тяжело ранен режиссер.
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альбукерке, нью-мексико, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), шоу-бизнес, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма, видео
Появилось видео с места трагедии на съемках фильма с участием Болдуина
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео со съемочной площадки фильма с участием Алека Болдуина, где в результате стрельбы погибла оператор Галина Хатчинс.
2021-10-22T09:02
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09:02 22.10.2021 (обновлено: 10:32 22.10.2021)
 
Появилось видео с места трагедии на съемках фильма с участием Болдуина

Появилось видео с места съемок вестерна с участием Алека Болдуина, где застрелили оператора

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео со съемочной площадки фильма с участием Алека Болдуина, где в результате стрельбы погибла оператор Галина Хатчинс.
На кадрах видна территория с высоты птичьего полета, она оцеплена, показана работа полицейских.
Инцидент произошел на съемках вестерна "Ржавчина" в штате Нью-Мексико, Болдуин — продюсер и исполнитель главной роли. Он играет известного преступника Харланда Раста, который узнает, что его внука-подростка обвиняют в случайном убийстве.
Реквизитный пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, но, по предварительны данным, в обойме оказались боевые. В какой-то момент актер несколько раз выстрелил из него и попал в двух человек. Режиссер Джоэл Соуса ранен в ключицу, сейчас он находится в критическом состоянии. Хатчинс получила тяжелую травму, ее на вертолете доставили в больницу города Альбукерке, но спасти женщину не удалось, пишут СМИ со ссылкой на офис шерифа округа Санта-Фе.
Обстоятельства случившегося пока не раскрываются, есть версия, что трагедия произошла во время репетиции и непосредственно съемочного процесса. Болдуина допросили, но задерживать не стали. Представитель офиса шерифа Санта-Фе Хуан Риос сообщил, что обвинения пока не выдвинуты.
Галине Хатчинс было 42 года. Как сообщается на ее личном сайте, она — уроженка Украины, выросла в Советском Союзе. Закончила отделение международной журналистики Киевского университета, после чего сотрудничала с британскими кинодокументалистами в качестве журналиста-расследователя. В последние годы проживала в Лос-Анджелесе. Как оператор работала над фильмами "Дорогуша" (2019), "Заклятый враг" (2020) и Blindfire (2020).
 
ШоубизАльбукеркеНью-МексикоАлек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III)Шоу-бизнесУбийство Алеком Болдуином оператора на съемках фильма
 
 
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