09:02 22.10.2021 (обновлено: 10:32 22.10.2021)
Появилось видео с места трагедии на съемках фильма с участием Болдуина
Появилось видео с места съемок вестерна с участием Алека Болдуина, где застрелили оператора
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео со съемочной площадки фильма с участием Алека Болдуина, где в результате стрельбы погибла оператор Галина Хатчинс.
На кадрах видна территория с высоты птичьего полета, она оцеплена, показана работа полицейских.
Инцидент произошел на съемках вестерна "Ржавчина" в штате Нью-Мексико, Болдуин — продюсер и исполнитель главной роли. Он играет известного преступника Харланда Раста, который узнает, что его внука-подростка обвиняют в случайном убийстве.
Реквизитный пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, но, по предварительны данным, в обойме оказались боевые. В какой-то момент актер несколько раз выстрелил из него и попал в двух человек. Режиссер Джоэл Соуса ранен в ключицу, сейчас он находится в критическом состоянии. Хатчинс получила тяжелую травму, ее на вертолете доставили в больницу города Альбукерке, но спасти женщину не удалось, пишут СМИ со ссылкой на офис шерифа округа Санта-Фе.
Sheriff’s office: Star’s ‘prop firearm’ kills one, injures another https://t.co/wuFa9DMRBI— Santa Fe New Mexican (@thenewmexican) October 22, 2021
Обстоятельства случившегося пока не раскрываются, есть версия, что трагедия произошла во время репетиции и непосредственно съемочного процесса. Болдуина допросили, но задерживать не стали. Представитель офиса шерифа Санта-Фе Хуан Риос сообщил, что обвинения пока не выдвинуты.
Галине Хатчинс было 42 года. Как сообщается на ее личном сайте, она — уроженка Украины, выросла в Советском Союзе. Закончила отделение международной журналистики Киевского университета, после чего сотрудничала с британскими кинодокументалистами в качестве журналиста-расследователя. В последние годы проживала в Лос-Анджелесе. Как оператор работала над фильмами "Дорогуша" (2019), "Заклятый враг" (2020) и Blindfire (2020).