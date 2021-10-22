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Видео с места убийства оператора, застреленной Алеком Болдуином

Появилось видео с места трагедии на съемках фильма с участием Болдуина - РИА Новости, 22.10.2021

Видео с места убийства оператора, застреленной Алеком Болдуином

В Сети появилось видео со съемочной площадки фильма с участием Алека Болдуина, где в результате стрельбы погибла оператор Галина Хатчинс. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T09:02

2021-10-22T09:02

2021-10-22T10:32

шоубиз

альбукерке

нью-мексико

алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

шоу-бизнес

убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео со съемочной площадки фильма с участием Алека Болдуина, где в результате стрельбы погибла оператор Галина Хатчинс.На кадрах видна территория с высоты птичьего полета, она оцеплена, показана работа полицейских.Инцидент произошел на съемках вестерна "Ржавчина" в штате Нью-Мексико, Болдуин — продюсер и исполнитель главной роли. Он играет известного преступника Харланда Раста, который узнает, что его внука-подростка обвиняют в случайном убийстве.Реквизитный пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, но, по предварительны данным, в обойме оказались боевые. В какой-то момент актер несколько раз выстрелил из него и попал в двух человек. Режиссер Джоэл Соуса ранен в ключицу, сейчас он находится в критическом состоянии. Хатчинс получила тяжелую травму, ее на вертолете доставили в больницу города Альбукерке, но спасти женщину не удалось, пишут СМИ со ссылкой на офис шерифа округа Санта-Фе.Обстоятельства случившегося пока не раскрываются, есть версия, что трагедия произошла во время репетиции и непосредственно съемочного процесса. Болдуина допросили, но задерживать не стали. Представитель офиса шерифа Санта-Фе Хуан Риос сообщил, что обвинения пока не выдвинуты.Галине Хатчинс было 42 года. Как сообщается на ее личном сайте, она — уроженка Украины, выросла в Советском Союзе. Закончила отделение международной журналистики Киевского университета, после чего сотрудничала с британскими кинодокументалистами в качестве журналиста-расследователя. В последние годы проживала в Лос-Анджелесе. Как оператор работала над фильмами "Дорогуша" (2019), "Заклятый враг" (2020) и Blindfire (2020).

альбукерке

нью-мексико

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры со съемочной площадки в Нью-Мексико, где застрелили оператора Видео с места трагедии на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико, где погибла оператор и тяжело ранен режиссер. 2021-10-22T09:02 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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