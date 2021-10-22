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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211022/bolduin-1755722217.html
Алек Болдуин застрелил оператора во время съемок фильма
Алек Болдуин застрелил оператора во время съемок фильма - РИА Новости, 22.10.2021
Алек Болдуин застрелил оператора во время съемок фильма
Выстрел, в результате которого на съемочной площадке в Нью-Мексико погибла оператор Галина Хатчинс, произвел актер Алек Болдуин, говорится в заявлении шерифа... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T05:49
2021-10-22T11:28
в мире
алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
культура
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ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. Выстрел, в результате которого на съемочной площадке в Нью-Мексико погибла оператор Галина Хатчинс, произвел актер Алек Болдуин, говорится в заявлении шерифа округа Санта-Фе."Офис шерифа подтверждает, что выстрел из оружия для реквизита был совершен Алеком Болдуином", — сказано в публикации.Инцидент произошел на съемках фильма "Ржавчина", Болдуин — продюсер и исполнитель главной роли. Реквизитный пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, но в обойме оказались боевые. В какой-то момент актер несколько раз выстрелил из него и попал в двух человек. Режиссер Джоэл Соуса ранен в ключицу, сейчас он находится в критическом состоянии. Хатчинс получила тяжелую травму, ее доставили по воздуху в больницу города Альбукерке, но спасти женщину не удалось.Обстоятельства, при которых пистолет оказался заряжен боевыми патронами, а также причины, по которым Болдуин стрелял в режиссера и оператора, не раскрываются.Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе Хуан Риос сообщил, что обвинения пока не выдвинуты.Галине Хатчинс было 42 года. Как сообщается на ее личном сайте, она — уроженка Украины, выросла в Советском Союзе. Закончила отделение международной журналистики Киевского университета, после чего сотрудничала с британскими кинодокументалистами в качестве журналиста-расследователя. В последние годы проживала в Лос-Анджелесе. Как оператор работала над фильмами "Дорогуша" (2019), "Заклятый враг" (2020) и Blindfire (2020).
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в мире, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
05:49 22.10.2021 (обновлено: 11:28 22.10.2021)
 
Алек Болдуин застрелил оператора во время съемок фильма

Актер Алек Болдуин застрелил женщину-оператора во время съемок фильма "Ржавчина"

© REUTERS / Mike BlakeГолливудский актер Алек Болдуин
Голливудский актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© REUTERS / Mike Blake
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. Выстрел, в результате которого на съемочной площадке в Нью-Мексико погибла оператор Галина Хатчинс, произвел актер Алек Болдуин, говорится в заявлении шерифа округа Санта-Фе.
"Офис шерифа подтверждает, что выстрел из оружия для реквизита был совершен Алеком Болдуином", — сказано в публикации.
Инцидент произошел на съемках фильма "Ржавчина", Болдуин — продюсер и исполнитель главной роли. Реквизитный пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, но в обойме оказались боевые.
В какой-то момент актер несколько раз выстрелил из него и попал в двух человек. Режиссер Джоэл Соуса ранен в ключицу, сейчас он находится в критическом состоянии. Хатчинс получила тяжелую травму, ее доставили по воздуху в больницу города Альбукерке, но спасти женщину не удалось.
Обстоятельства, при которых пистолет оказался заряжен боевыми патронами, а также причины, по которым Болдуин стрелял в режиссера и оператора, не раскрываются.
Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе Хуан Риос сообщил, что обвинения пока не выдвинуты.
Галине Хатчинс было 42 года. Как сообщается на ее личном сайте, она — уроженка Украины, выросла в Советском Союзе. Закончила отделение международной журналистики Киевского университета, после чего сотрудничала с британскими кинодокументалистами в качестве журналиста-расследователя. В последние годы проживала в Лос-Анджелесе. Как оператор работала над фильмами "Дорогуша" (2019), "Заклятый враг" (2020) и Blindfire (2020).
 
КультураВ миреАлек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III)Убийство Алеком Болдуином оператора на съемках фильма
 
 
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