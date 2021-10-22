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Алек Болдуин застрелил оператора во время съемок фильма

Алек Болдуин застрелил оператора во время съемок фильма - РИА Новости, 22.10.2021

Алек Болдуин застрелил оператора во время съемок фильма

Выстрел, в результате которого на съемочной площадке в Нью-Мексико погибла оператор Галина Хатчинс, произвел актер Алек Болдуин, говорится в заявлении шерифа... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T05:49

2021-10-22T05:49

2021-10-22T11:28

в мире

алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма

культура

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ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. Выстрел, в результате которого на съемочной площадке в Нью-Мексико погибла оператор Галина Хатчинс, произвел актер Алек Болдуин, говорится в заявлении шерифа округа Санта-Фе."Офис шерифа подтверждает, что выстрел из оружия для реквизита был совершен Алеком Болдуином", — сказано в публикации.Инцидент произошел на съемках фильма "Ржавчина", Болдуин — продюсер и исполнитель главной роли. Реквизитный пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, но в обойме оказались боевые. В какой-то момент актер несколько раз выстрелил из него и попал в двух человек. Режиссер Джоэл Соуса ранен в ключицу, сейчас он находится в критическом состоянии. Хатчинс получила тяжелую травму, ее доставили по воздуху в больницу города Альбукерке, но спасти женщину не удалось.Обстоятельства, при которых пистолет оказался заряжен боевыми патронами, а также причины, по которым Болдуин стрелял в режиссера и оператора, не раскрываются.Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе Хуан Риос сообщил, что обвинения пока не выдвинуты.Галине Хатчинс было 42 года. Как сообщается на ее личном сайте, она — уроженка Украины, выросла в Советском Союзе. Закончила отделение международной журналистики Киевского университета, после чего сотрудничала с британскими кинодокументалистами в качестве журналиста-расследователя. В последние годы проживала в Лос-Анджелесе. Как оператор работала над фильмами "Дорогуша" (2019), "Заклятый враг" (2020) и Blindfire (2020).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма