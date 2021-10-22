23:14 22.10.2021 (обновлено: 23:33 22.10.2021)
Премьер Израиля назвал свою первую встречу с Путиным прекрасной
Премьер Израиля Нафтали Беннет назвал переговоры с Путиным глубокими и содержательными
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время встречи в Сочи
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 окт – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет назвал свою первую встречу с президентом России Владимиром Путиным прекрасной, а состоявшуюся беседу – глубокой, говорится в сообщении, опубликованном израильским премьером на своей официальной странице в Twitter.
Днём в резиденции Бочаров Ручей в Сочи прошла официальная встреча премьер-министра Нафтали Беннета и президента России Владимира Путина, которая продолжалась пять часов. Встреча была теплой и позитивной, на ней был рассмотрен ряд значимых вопросов двусторонних отношений, сообщила канцелярия израильского премьера. Визит Беннета в Россию приурочен к 30-летию восстановления полноформатных дипломатических отношений между странами, отмечавшемуся 18 октября.
"Недавно я завершил свою первую прекрасную встречу с президентом России Путиным. Беседа была очень долгой, длилась более пяти часов и была особенно глубокой", - говорится в публикации.
"На фоне сочинского побережья мы с Путиным обсудили широкий круг вопросов, от его особого отношения к еврейскому народу до способов борьбы с фундаменталистским исламом", - отметил израильский премьер. По словам Беннета, отношения с Россией для Израиля не только стратегические, но и повседневные, поэтому необходимо и дальше поддерживать прямую линию доверительного диалога между странами.
Премьер Израиля отметил, что отношения между Израилем и Россией опираются на уходящие корнями в прошлое связи между двумя народами. "Мы всегда помним решающую роль, которую русские сыграли в победе над нацистами во Второй мировой войне. Эту историческую память нельзя стирать, и она должна передаваться из поколения в поколение", - отметил израильский премьер.