https://ria.ru/20211022/bennet-1755894637.html

Премьер Израиля назвал свою первую встречу с Путиным прекрасной

Премьер Израиля назвал свою первую встречу с Путиным прекрасной - РИА Новости, 22.10.2021

Премьер Израиля назвал свою первую встречу с Путиным прекрасной

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет назвал свою первую встречу с президентом России Владимиром Путиным прекрасной, а состоявшуюся беседу – глубокой,... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T23:14

2021-10-22T23:14

2021-10-22T23:33

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 окт – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет назвал свою первую встречу с президентом России Владимиром Путиным прекрасной, а состоявшуюся беседу – глубокой, говорится в сообщении, опубликованном израильским премьером на своей официальной странице в Twitter.Днём в резиденции Бочаров Ручей в Сочи прошла официальная встреча премьер-министра Нафтали Беннета и президента России Владимира Путина, которая продолжалась пять часов. Встреча была теплой и позитивной, на ней был рассмотрен ряд значимых вопросов двусторонних отношений, сообщила канцелярия израильского премьера. Визит Беннета в Россию приурочен к 30-летию восстановления полноформатных дипломатических отношений между странами, отмечавшемуся 18 октября."Недавно я завершил свою первую прекрасную встречу с президентом России Путиным. Беседа была очень долгой, длилась более пяти часов и была особенно глубокой", - говорится в публикации."На фоне сочинского побережья мы с Путиным обсудили широкий круг вопросов, от его особого отношения к еврейскому народу до способов борьбы с фундаменталистским исламом", - отметил израильский премьер. По словам Беннета, отношения с Россией для Израиля не только стратегические, но и повседневные, поэтому необходимо и дальше поддерживать прямую линию доверительного диалога между странами.Премьер Израиля отметил, что отношения между Израилем и Россией опираются на уходящие корнями в прошлое связи между двумя народами. "Мы всегда помним решающую роль, которую русские сыграли в победе над нацистами во Второй мировой войне. Эту историческую память нельзя стирать, и она должна передаваться из поколения в поколение", - отметил израильский премьер.

https://ria.ru/20211022/izrail-1755764683.html

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в мире, израиль, владимир путин, россия, нафтали беннет