10:21 22.10.2021 (обновлено: 10:28 22.10.2021)
В правительстве перечислили отрасли бизнеса, которые получат выплаты
Белоусов перечислил отрасли бизнеса, которые получат выплаты в размере 1 МРОТ на человека
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Выплаты в размере один МРОТ на работника получат предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в отраслях спорта, гостиничного бизнеса, общепита, сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.
Он провел совещание по запуску антикризисных мер поддержки малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях
В среду президент России Владимир Путин поддержал предложение кабмина о введении с 30 октября по 7 ноября режима нерабочих дней. В этих условиях правительство предложило возобновить программу льготного кредитования бизнеса под 3% (ФОТ 3.0) и осуществить прямые выплаты малому и среднему бизнесу в размере 1 МРОТ на одного сотрудника.
"Предприятия МСП, которые работают в отраслях спорта, гостиничного бизнеса, общепита, сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других, смогут подать заявления на безвозмездный грант уже с 1 ноября 2021 года. Заявки будут приниматься по 15 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.
Выплаты будут осуществляться через 8 рабочих дней с даты подачи заявления в ФНС (первые выдачи состоятся 15 ноября). "Размер гранта будет определяться в зависимости от количества работников – в расчете 1 МРОТ на 1 занятого, включая самого индивидуального предпринимателя", - добавил представитель вице-премьера.