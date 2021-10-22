https://ria.ru/20211022/bayden-1755890216.html
В конгрессе потребовали объявить импичмент Байдену
В конгрессе потребовали объявить импичмент Байдену - РИА Новости, 23.10.2021
В конгрессе потребовали объявить импичмент Байдену
Скандально известная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин из Республиканской партии предложила объявить импичмент Джо Байдену в том числе за приписываемое ему... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-22T22:21
2021-10-22T22:21
2021-10-23T00:04
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. Скандально известная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин из Республиканской партии предложила объявить импичмент Джо Байдену в том числе за приписываемое ему злоупотребление властью на посту вице-президента в интересах сына Хантера Байдена."Я представила палате представителей резолюцию 57 об импичменте президенту Джо Байдену за злоупотребления властью и готовностью использовать властные полномочия для помощи своему сыну Хантеру Байдену", — заявила она.Она обвиняет американского лидера также в попустительстве взяточничеству и по другим тяжким преступлениям. По ее словам, сын нынешнего президента США влиял на политику иностранного государства и принимал подарки от граждан других стран в обмен на оказание услуг.В документе подчеркивается, что таким образом Джо Байден "поставил под угрозу безопасность США и американских правительственных институтов", препятствовал мирной передаче власти и продемонстрировал, что останется угрозой для нацбезопасности страны, если ему позволят сохранить свой пост".Грин требует, чтобы Байдена немедленно отстранили от должности и провели судебное разбирательство. Кроме того, по ее мнению, действующему главе государства следует запретить занимать любую ответственную должность и в дальнейшем.Это уже не первая попытка Грин добиться импичмента Байдену. В августе она предложила отстранить президента от занимаемой им должности по трем статьям, однако ее инициатива не получила развития. По информации различных американских СМИ, Грин является сторонницей различных теорий заговора.
https://ria.ru/20211022/bayden-1755738620.html
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в мире, сша, джо байден, барак обама, хантер байден
22:21 22.10.2021 (обновлено: 00:04 23.10.2021)
В конгрессе потребовали объявить импичмент Байдену
Конгрессвумен Грин потребовала объявить импичмент Байдену за злоупотребления властью
ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости.
Скандально известная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин из Республиканской партии предложила объявить импичмент Джо Байдену
в том числе за приписываемое ему злоупотребление властью на посту вице-президента в интересах сына Хантера Байдена
.
"Я представила палате представителей резолюцию 57 об импичменте президенту Джо Байдену за злоупотребления властью и готовностью использовать властные полномочия для помощи своему сыну Хантеру Байдену", — заявила она.
Она обвиняет американского лидера также в попустительстве взяточничеству и по другим тяжким преступлениям. По ее словам, сын нынешнего президента США влиял на политику иностранного государства и принимал подарки от граждан других стран в обмен на оказание услуг.
В документе подчеркивается, что таким образом Джо Байден "поставил под угрозу безопасность США и американских правительственных институтов", препятствовал мирной передаче власти и продемонстрировал, что останется угрозой для нацбезопасности страны, если ему позволят сохранить свой пост".
Грин требует, чтобы Байдена немедленно отстранили от должности и провели судебное разбирательство. Кроме того, по ее мнению, действующему главе государства следует запретить занимать любую ответственную должность и в дальнейшем.
Это уже не первая попытка Грин добиться импичмента Байдену. В августе она предложила отстранить президента от занимаемой им должности по трем статьям, однако ее инициатива не получила развития. По информации различных американских СМИ, Грин является сторонницей различных теорий заговора.