https://ria.ru/20211022/bayden-1755890216.html

В конгрессе потребовали объявить импичмент Байдену

В конгрессе потребовали объявить импичмент Байдену - РИА Новости, 23.10.2021

В конгрессе потребовали объявить импичмент Байдену

Скандально известная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин из Республиканской партии предложила объявить импичмент Джо Байдену в том числе за приписываемое ему... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-22T22:21

2021-10-22T22:21

2021-10-23T00:04

в мире

сша

джо байден

барак обама

хантер байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751706239_0:0:3087:1736_1920x0_80_0_0_6c9888b548d9639a92f1d23a09d96937.jpg

ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. Скандально известная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин из Республиканской партии предложила объявить импичмент Джо Байдену в том числе за приписываемое ему злоупотребление властью на посту вице-президента в интересах сына Хантера Байдена."Я представила палате представителей резолюцию 57 об импичменте президенту Джо Байдену за злоупотребления властью и готовностью использовать властные полномочия для помощи своему сыну Хантеру Байдену", — заявила она.Она обвиняет американского лидера также в попустительстве взяточничеству и по другим тяжким преступлениям. По ее словам, сын нынешнего президента США влиял на политику иностранного государства и принимал подарки от граждан других стран в обмен на оказание услуг.В документе подчеркивается, что таким образом Джо Байден "поставил под угрозу безопасность США и американских правительственных институтов", препятствовал мирной передаче власти и продемонстрировал, что останется угрозой для нацбезопасности страны, если ему позволят сохранить свой пост".Грин требует, чтобы Байдена немедленно отстранили от должности и провели судебное разбирательство. Кроме того, по ее мнению, действующему главе государства следует запретить занимать любую ответственную должность и в дальнейшем.Это уже не первая попытка Грин добиться импичмента Байдену. В августе она предложила отстранить президента от занимаемой им должности по трем статьям, однако ее инициатива не получила развития. По информации различных американских СМИ, Грин является сторонницей различных теорий заговора.

https://ria.ru/20211022/bayden-1755738620.html

https://ria.ru/20211022/reformy-1755719235.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, джо байден, барак обама, хантер байден