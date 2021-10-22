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В конгрессе потребовали объявить импичмент Байдену
В конгрессе потребовали объявить импичмент Байдену - РИА Новости, 23.10.2021
В конгрессе потребовали объявить импичмент Байдену
Скандально известная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин из Республиканской партии предложила объявить импичмент Джо Байдену в том числе за приписываемое ему... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-22T22:21
2021-10-23T00:04
в мире
сша
джо байден
барак обама
хантер байден
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ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. Скандально известная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин из Республиканской партии предложила объявить импичмент Джо Байдену в том числе за приписываемое ему злоупотребление властью на посту вице-президента в интересах сына Хантера Байдена."Я представила палате представителей резолюцию 57 об импичменте президенту Джо Байдену за злоупотребления властью и готовностью использовать властные полномочия для помощи своему сыну Хантеру Байдену", — заявила она.Она обвиняет американского лидера также в попустительстве взяточничеству и по другим тяжким преступлениям. По ее словам, сын нынешнего президента США влиял на политику иностранного государства и принимал подарки от граждан других стран в обмен на оказание услуг.В документе подчеркивается, что таким образом Джо Байден "поставил под угрозу безопасность США и американских правительственных институтов", препятствовал мирной передаче власти и продемонстрировал, что останется угрозой для нацбезопасности страны, если ему позволят сохранить свой пост".Грин требует, чтобы Байдена немедленно отстранили от должности и провели судебное разбирательство. Кроме того, по ее мнению, действующему главе государства следует запретить занимать любую ответственную должность и в дальнейшем.Это уже не первая попытка Грин добиться импичмента Байдену. В августе она предложила отстранить президента от занимаемой им должности по трем статьям, однако ее инициатива не получила развития. По информации различных американских СМИ, Грин является сторонницей различных теорий заговора.
https://ria.ru/20211022/bayden-1755738620.html
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в мире, сша, джо байден, барак обама, хантер байден
22:21 22.10.2021 (обновлено: 00:04 23.10.2021)
 
В конгрессе потребовали объявить импичмент Байдену

Конгрессвумен Грин потребовала объявить импичмент Байдену за злоупотребления властью

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом, в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом, в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. Скандально известная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин из Республиканской партии предложила объявить импичмент Джо Байдену в том числе за приписываемое ему злоупотребление властью на посту вице-президента в интересах сына Хантера Байдена.
"Я представила палате представителей резолюцию 57 об импичменте президенту Джо Байдену за злоупотребления властью и готовностью использовать властные полномочия для помощи своему сыну Хантеру Байдену", — заявила она.
Президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
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Она обвиняет американского лидера также в попустительстве взяточничеству и по другим тяжким преступлениям. По ее словам, сын нынешнего президента США влиял на политику иностранного государства и принимал подарки от граждан других стран в обмен на оказание услуг.
В документе подчеркивается, что таким образом Джо Байден "поставил под угрозу безопасность США и американских правительственных институтов", препятствовал мирной передаче власти и продемонстрировал, что останется угрозой для нацбезопасности страны, если ему позволят сохранить свой пост".
Грин требует, чтобы Байдена немедленно отстранили от должности и провели судебное разбирательство. Кроме того, по ее мнению, действующему главе государства следует запретить занимать любую ответственную должность и в дальнейшем.
Это уже не первая попытка Грин добиться импичмента Байдену. В августе она предложила отстранить президента от занимаемой им должности по трем статьям, однако ее инициатива не получила развития. По информации различных американских СМИ, Грин является сторонницей различных теорий заговора.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом, в Белом доме в Вашингтон - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
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