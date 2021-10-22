https://ria.ru/20211022/bastrykin-1755891561.html

Бастрыкин поручил проанализировать случаи отравления алкоголем в регионах

Бастрыкин поручил проанализировать случаи отравления алкоголем в регионах - РИА Новости, 22.10.2021

Бастрыкин поручил проанализировать случаи отравления алкоголем в регионах

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проанализировать все случаи отравления алкогольным суррогатом в регионах. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T22:43

2021-10-22T22:43

2021-10-22T23:10

общество

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проанализировать все случаи отравления алкогольным суррогатом в регионах."Бастрыкин поручил ГСУ СК России проанализировать все случаи отравления алкогольным суррогатом, выявить причины таких происшествий, а также предложить меры, направленные на профилактику этих ЧП", - сообщается на сайте СК РФ.В последнее время в России произошли два резонансных случая массовой гибели людей после употребления суррогатного алкоголя: в Оренбургской области скончались 35 человек, в Свердловской области – 24.

https://ria.ru/20211008/otravleniya-1753640198.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, следственный комитет россии (ск рф)