https://ria.ru/20211022/bastrykin-1755891561.html
Бастрыкин поручил проанализировать случаи отравления алкоголем в регионах
Бастрыкин поручил проанализировать случаи отравления алкоголем в регионах - РИА Новости, 22.10.2021
Бастрыкин поручил проанализировать случаи отравления алкоголем в регионах
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проанализировать все случаи отравления алкогольным суррогатом в регионах. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T22:43
2021-10-22T22:43
2021-10-22T23:10
общество
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проанализировать все случаи отравления алкогольным суррогатом в регионах."Бастрыкин поручил ГСУ СК России проанализировать все случаи отравления алкогольным суррогатом, выявить причины таких происшествий, а также предложить меры, направленные на профилактику этих ЧП", - сообщается на сайте СК РФ.В последнее время в России произошли два резонансных случая массовой гибели людей после употребления суррогатного алкоголя: в Оренбургской области скончались 35 человек, в Свердловской области – 24.
https://ria.ru/20211008/otravleniya-1753640198.html
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общество, следственный комитет россии (ск рф)
22:43 22.10.2021 (обновлено: 23:10 22.10.2021)
Бастрыкин поручил проанализировать случаи отравления алкоголем в регионах
Бастрыкин поручил проанализировать все случаи отравления алкогольным суррогатом в регионах