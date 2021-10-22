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Болдуин обезумел после убийства оператора

Появилось первое фото Болдуина после убийства оператора - РИА Новости, 22.10.2021

Болдуин обезумел после убийства оператора

Издание Santa Fe New Mexican опубликовало фото американского актера Алека Болдуина после смертельного инцидента на съемочной площадке в Нью-Мексико, в... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T07:10

2021-10-22T07:10

2021-10-22T07:54

культура

в мире

нью-мексико

алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Издание Santa Fe New Mexican опубликовало фото американского актера Алека Болдуина после смертельного инцидента на съемочной площадке в Нью-Мексико, в результате которого погибла оператор.На фото, на котором актер запечатлен после допроса в офисе шерифа округа Санта-Фе, можно увидеть, что он глубоко потрясен случившимся.Как сообщили ранее в офисе шерифа, Болдуин выстрелил в членов съемочной группы вестерна "Ржавчина", погибла 42-летняя женщина-оператор Алина Хатчинс, а режиссер картины получил ранение в ключицу и на данный момент находится в критическом состоянии в больнице.По данным СМИ, инцидент произошел при стрельбе из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми боеприпасами. В правоохранительных органах заявили, что в отношении актера пока не выдвинуто обвинений.

нью-мексико

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, нью-мексико, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма