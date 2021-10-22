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Болдуин обезумел после убийства оператора
Появилось первое фото Болдуина после убийства оператора - РИА Новости, 22.10.2021
Болдуин обезумел после убийства оператора
Издание Santa Fe New Mexican опубликовало фото американского актера Алека Болдуина после смертельного инцидента на съемочной площадке в Нью-Мексико, в... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T07:10
2021-10-22T07:10
2021-10-22T07:54
культура
в мире
нью-мексико
алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Издание Santa Fe New Mexican опубликовало фото американского актера Алека Болдуина после смертельного инцидента на съемочной площадке в Нью-Мексико, в результате которого погибла оператор.На фото, на котором актер запечатлен после допроса в офисе шерифа округа Санта-Фе, можно увидеть, что он глубоко потрясен случившимся.Как сообщили ранее в офисе шерифа, Болдуин выстрелил в членов съемочной группы вестерна "Ржавчина", погибла 42-летняя женщина-оператор Алина Хатчинс, а режиссер картины получил ранение в ключицу и на данный момент находится в критическом состоянии в больнице.По данным СМИ, инцидент произошел при стрельбе из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми боеприпасами. В правоохранительных органах заявили, что в отношении актера пока не выдвинуто обвинений.
нью-мексико
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, нью-мексико, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
07:10 22.10.2021 (обновлено: 07:54 22.10.2021)
Появилось первое фото Болдуина после убийства оператора
СМИ опубликовали фото актера Алека Болдуина после трагической гибели оператора на съемках