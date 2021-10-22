https://ria.ru/20211022/balans-1755715179.html
Как мошенники узнают баланс вашей карты
Россиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвы - РИА Новости, 22.10.2021
Как мошенники узнают баланс вашей карты
Выяснить баланс банковской карты своей жертвы злоумышленники могут несколькими способами, рассказывает агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы"... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T02:17
2021-10-22T02:17
2021-10-22T02:17
технологии
арсений щельцин
ано "цифровые платформы"
россия
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Выяснить баланс банковской карты своей жертвы злоумышленники могут несколькими способами, рассказывает агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.Так, одним из самых распространенных способов является выполнение операции оплаты с помощью всех украденных данных вашей карты. Также злоумышленник может, воспользовавшись вашими данными, уточнить баланс карты через СМС (на номер банка) или через звонок оператору банка.Эксперт отмечает, что использование удобных и быстрых сервисов приводит к лазейкам, позволяющим мошенникам украсть большую часть конфиденциальных банковских данных. Не стоит забывать и о социальной инженерии, посредству которой жертвы порой сами отдают свои данные не в те руки, напоминает Щельцин.
https://ria.ru/20211020/moshenniki-1755448945.html
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технологии, арсений щельцин, ано "цифровые платформы", россия
Россиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвы
Эксперт Щельцин объяснил россиянам, как мошенники узнают баланс их банковских карт