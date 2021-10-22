https://ria.ru/20211022/avstriya-1755766520.html

Россия предложила Австрии восстановить регулярное авиасообщение

Россия предложила Австрии восстановить регулярное авиасообщение - РИА Новости, 22.10.2021

Россия предложила Австрии восстановить регулярное авиасообщение

Россия ждёт предметной реакции авиационных властей Австрии на предложение возобновить полноценное регулярное авиасообщение между странами с 9 ноября, заявил в... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T12:09

2021-10-22T12:09

2021-10-22T12:09

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австрия

москва

дмитрий любинский

россия

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ВЕНА, 22 окт - РИА Новости. Россия ждёт предметной реакции авиационных властей Австрии на предложение возобновить полноценное регулярное авиасообщение между странами с 9 ноября, заявил в пятницу посол России в Австрии Дмитрий Любинский.Говоря о двусторонних отношениях, посол подчеркнул, что все достигнутые ранее на политическом уровне принципиальные договорённости между странами остаются в силе и продолжают последовательно реализовываться.Он подчеркнул, что эта мера неизбежно будет способствовать восстановлению доковидного уровня контактов и взаимодействия Москвы и Вены.Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что Россия снимает ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединенными Арабскими Эмиратами с 9 ноября.

https://ria.ru/20211014/aviasoobschenie-1754545264.html

вена

австрия

москва

россия

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в мире, вена, австрия, москва, дмитрий любинский, россия