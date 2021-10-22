https://ria.ru/20211022/aviabilety-1755781073.html

Цены на авиабилеты выросли после объявления нерабочих дней

Цены на авиабилеты выросли после объявления нерабочих дней - РИА Новости, 22.10.2021

Цены на авиабилеты выросли после объявления нерабочих дней

После объявления о введении нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября средний чек на перелеты по стране увеличился на 8,6 процента, сообщили в... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T16:04

2021-10-22T16:04

2021-10-22T16:04

туризм

отдых

калининград

санкт-петербург

ростов-на-дону

екатеринбург

минеральные воды

сочи

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. После объявления о введении нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября средний чек на перелеты по стране увеличился на 8,6 процента, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.Сильнее всего выросли цены на авиабилеты в Санкт-Петербург — на 29 процентов. Если в середине октября их можно было купить за пять тысяч рублей, то сейчас стоимость поднялась до 6783 тысяч рублей. Также дороже стало улететь в Симферополь, Екатеринбург, Сочи, Калининград, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону.В пресс-службе напомнили, что спрос на поездки по России на первую неделю ноября вырос в полтора раза. Почти 90 процентов туристов планируют путешествовать внутри страны, остальные — отправиться за рубеж.

https://ria.ru/20211022/moskva-1755770855.html

калининград

санкт-петербург

ростов-на-дону

екатеринбург

минеральные воды

сочи

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россия

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