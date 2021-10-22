Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211022/avariya-1755727967.html
В Свердловской области один человек погиб в ДТП с автобусом
В Свердловской области один человек погиб в ДТП с автобусом - РИА Новости, 22.10.2021
В Свердловской области один человек погиб в ДТП с автобусом
Один человек погиб, еще восемь получили травмы в ДТП с пассажирским автобусом в Свердловской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T08:19
2021-10-22T09:04
происшествия
красноуральск
нижняя тура
свердловская область
валерий горелых
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755730071_0:102:960:642_1920x0_80_0_0_8ff491a8c5e4769a9c5dfe9070d5387b.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Один человек погиб, еще восемь получили травмы в ДТП с пассажирским автобусом в Свердловской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых."По предварительным данным, водитель транспортного средства марки "Ивеко" гражданин Азанов, 1962 года рождения, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в левую сторону, где опрокинулся. В результате один пассажир погиб, его личность сейчас устанавливается, мужчину от сильного удара выбросило из салона. Еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.По его словам, двое пострадавших доставлены в больницу Красноуральска, шестеро – в медучреждение Нижней Туры, один из пассажиров находится в реанимации, детей среди пострадавших нет. На месте работают сотрудники полиции, которые выясняют более точные обстоятельства происшествия, а также личность погибшего и пострадавших.Как добавил Горелых, заказной автобус направлялся из Серова в Екатеринбург, на момент ДТП водитель провел за рулем два часа. На место аварии выехали руководители Управления ГИБДД по Свердловской области и территориального ОВД. По итогам начавшейся проверки полиция примет обоснованное процессуальное решение, добавил представитель главка.
https://ria.ru/20211020/dtp-1755328131.html
красноуральск
нижняя тура
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755730071_0:12:960:732_1920x0_80_0_0_56e1ecf416f0d7533445e6f48382be05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, красноуральск, нижняя тура, свердловская область, валерий горелых
08:19 22.10.2021 (обновлено: 09:04 22.10.2021)
 
В Свердловской области один человек погиб в ДТП с автобусом

В Свердловской области один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с автобусом

© Фото : ГУ МВД по Свердловской областиНа месте ДТП с пассажирским автобусом в Свердловской области
На месте ДТП с пассажирским автобусом в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© Фото : ГУ МВД по Свердловской области
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Один человек погиб, еще восемь получили травмы в ДТП с пассажирским автобусом в Свердловской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"По предварительным данным, водитель транспортного средства марки "Ивеко" гражданин Азанов, 1962 года рождения, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в левую сторону, где опрокинулся. В результате один пассажир погиб, его личность сейчас устанавливается, мужчину от сильного удара выбросило из салона. Еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 09:50
В Челябинской области водитель закопал свой автомобиль после ДТП
По его словам, двое пострадавших доставлены в больницу Красноуральска, шестеро – в медучреждение Нижней Туры, один из пассажиров находится в реанимации, детей среди пострадавших нет. На месте работают сотрудники полиции, которые выясняют более точные обстоятельства происшествия, а также личность погибшего и пострадавших.
Как добавил Горелых, заказной автобус направлялся из Серова в Екатеринбург, на момент ДТП водитель провел за рулем два часа. На место аварии выехали руководители Управления ГИБДД по Свердловской области и территориального ОВД. По итогам начавшейся проверки полиция примет обоснованное процессуальное решение, добавил представитель главка.
 
ПроисшествияКрасноуральскНижняя ТураСвердловская областьВалерий Горелых
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6
03:44"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика
03:35NYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете
03:30В состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологи
03:16Кинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленке
03:15Перечислены самые вредные для здоровья продукты
03:10Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи
03:00Юристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маски
02:54Опубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy
02:49"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов
02:46Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином
02:42Во всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"
02:37Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"
02:24ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в Сирии
02:15Автолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабря
02:15Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно
02:10Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"
01:49На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на Украине
01:26Помощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале
01:17Умер гендиректор спорткомплекса "Олимпийский" Юрий Гурецкий
Лента новостейМолния
В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчикаNYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолетеВ состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологиКинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленкеПеречислены самые вредные для здоровья продуктыКосмонавты на МКС примут участие во всероссийской переписиЮристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маскиОпубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубовВласти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с БолдуиномВо всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в СирииАвтолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабряВрач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременноНазвана ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на УкраинеПомощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандалеУмер гендиректор спорткомплекса "Олимпийский" Юрий Гурецкий