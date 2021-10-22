08:19 22.10.2021 (обновлено: 09:04 22.10.2021)
В Свердловской области один человек погиб в ДТП с автобусом
В Свердловской области один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с автобусом
© Фото : ГУ МВД по Свердловской областиНа месте ДТП с пассажирским автобусом в Свердловской области
© Фото : ГУ МВД по Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Один человек погиб, еще восемь получили травмы в ДТП с пассажирским автобусом в Свердловской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"По предварительным данным, водитель транспортного средства марки "Ивеко" гражданин Азанов, 1962 года рождения, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в левую сторону, где опрокинулся. В результате один пассажир погиб, его личность сейчас устанавливается, мужчину от сильного удара выбросило из салона. Еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, двое пострадавших доставлены в больницу Красноуральска, шестеро – в медучреждение Нижней Туры, один из пассажиров находится в реанимации, детей среди пострадавших нет. На месте работают сотрудники полиции, которые выясняют более точные обстоятельства происшествия, а также личность погибшего и пострадавших.
Как добавил Горелых, заказной автобус направлялся из Серова в Екатеринбург, на момент ДТП водитель провел за рулем два часа. На место аварии выехали руководители Управления ГИБДД по Свердловской области и территориального ОВД. По итогам начавшейся проверки полиция примет обоснованное процессуальное решение, добавил представитель главка.