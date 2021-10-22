https://ria.ru/20211022/avariya-1755727967.html

В Свердловской области один человек погиб в ДТП с автобусом

В Свердловской области один человек погиб в ДТП с автобусом - РИА Новости, 22.10.2021

В Свердловской области один человек погиб в ДТП с автобусом

Один человек погиб, еще восемь получили травмы в ДТП с пассажирским автобусом в Свердловской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T08:19

2021-10-22T08:19

2021-10-22T09:04

происшествия

красноуральск

нижняя тура

свердловская область

валерий горелых

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Один человек погиб, еще восемь получили травмы в ДТП с пассажирским автобусом в Свердловской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых."По предварительным данным, водитель транспортного средства марки "Ивеко" гражданин Азанов, 1962 года рождения, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в левую сторону, где опрокинулся. В результате один пассажир погиб, его личность сейчас устанавливается, мужчину от сильного удара выбросило из салона. Еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.По его словам, двое пострадавших доставлены в больницу Красноуральска, шестеро – в медучреждение Нижней Туры, один из пассажиров находится в реанимации, детей среди пострадавших нет. На месте работают сотрудники полиции, которые выясняют более точные обстоятельства происшествия, а также личность погибшего и пострадавших.Как добавил Горелых, заказной автобус направлялся из Серова в Екатеринбург, на момент ДТП водитель провел за рулем два часа. На место аварии выехали руководители Управления ГИБДД по Свердловской области и территориального ОВД. По итогам начавшейся проверки полиция примет обоснованное процессуальное решение, добавил представитель главка.

https://ria.ru/20211020/dtp-1755328131.html

красноуральск

нижняя тура

свердловская область

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происшествия, красноуральск, нижняя тура, свердловская область, валерий горелых