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В Ставрополе арестовали сторонника ИГ*, готовившего теракт
В Ставрополе арестовали сторонника ИГ*, готовившего теракт - РИА Новости, 22.10.2021
В Ставрополе арестовали сторонника ИГ*, готовившего теракт
Суд арестовал на два месяца сторонника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*, готовившего теракт, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T15:25
2021-10-22T15:25
2021-10-22T15:25
происшествия
ставрополь
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ПЯТИГОРСК, 22 окт - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца сторонника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*, готовившего теракт, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Ставрополя.В пятницу ФСБ сообщила, что в Ставропольском крае предотвращен теракт на объектах транспортной инфраструктуры с использованием самодельного взрывного устройства. В ходе обыска у задержанного обнаружили взрывчатые вещества и поражающие элементы, купленные им для изготовления СВУ."Вчера ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 19 декабря 2021 года", - сказал собеседник агентства.Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п "а" ч. 2 ст. 205 ("Приготовление к террористическому акту"), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК РФ.* Террористическая организация, запрещенная в России
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Кадры спецоперации ФСБ в Ставрополье, где предотвратили теракт
Кадры задержания сторонников ИГ*, которые планировали теракты в Ставропольском крае. *ИГ - запрещенная на территории РФ террористическая организация
2021-10-22T15:25
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РИА Новости
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происшествия, ставрополь, ставропольский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство, россия, видео
В Ставрополе арестовали сторонника ИГ*, готовившего теракт
Суд в Ставрополе арестовал на два месяца сторонника ИГ*, готовившего теракт