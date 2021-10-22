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В Ставрополе арестовали сторонника ИГ*, готовившего теракт
В Ставрополе арестовали сторонника ИГ*, готовившего теракт - РИА Новости, 22.10.2021
В Ставрополе арестовали сторонника ИГ*, готовившего теракт
Суд арестовал на два месяца сторонника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*, готовившего теракт, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T15:25
2021-10-22T15:25
происшествия
ставрополь
ставропольский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
исламское государство
россия
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ПЯТИГОРСК, 22 окт - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца сторонника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*, готовившего теракт, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Ставрополя.В пятницу ФСБ сообщила, что в Ставропольском крае предотвращен теракт на объектах транспортной инфраструктуры с использованием самодельного взрывного устройства. В ходе обыска у задержанного обнаружили взрывчатые вещества и поражающие элементы, купленные им для изготовления СВУ."Вчера ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 19 декабря 2021 года", - сказал собеседник агентства.Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п "а" ч. 2 ст. 205 ("Приготовление к террористическому акту"), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК РФ.* Террористическая организация, запрещенная в России
ставрополь
ставропольский край
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Кадры спецоперации ФСБ в Ставрополье, где предотвратили теракт
Кадры задержания сторонников ИГ*, которые планировали теракты в Ставропольском крае. *ИГ - запрещенная на территории РФ террористическая организация
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происшествия, ставрополь, ставропольский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство, россия, видео
В Ставрополе арестовали сторонника ИГ*, готовившего теракт
ПЯТИГОРСК, 22 окт - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца сторонника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*, готовившего теракт, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Ставрополя.
2021-10-22T15:25
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15:25 22.10.2021
 
В Ставрополе арестовали сторонника ИГ*, готовившего теракт

Суд в Ставрополе арестовал на два месяца сторонника ИГ*, готовившего теракт

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ПЯТИГОРСК, 22 окт - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца сторонника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*, готовившего теракт, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Ставрополя.
В пятницу ФСБ сообщила, что в Ставропольском крае предотвращен теракт на объектах транспортной инфраструктуры с использованием самодельного взрывного устройства. В ходе обыска у задержанного обнаружили взрывчатые вещества и поражающие элементы, купленные им для изготовления СВУ.
"Вчера ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 19 декабря 2021 года", - сказал собеседник агентства.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п "а" ч. 2 ст. 205 ("Приготовление к террористическому акту"), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК РФ.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
ПроисшествияСтавропольСтавропольский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Исламское государствоРоссия
 
 
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