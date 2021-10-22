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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211022/actor-1755612469.html
Актер из "Игры в кальмара" рассказал, как изменилась его жизнь после шоу
Актер из "Игры в кальмара" рассказал, как изменилась его жизнь после шоу - РИА Новости, 22.10.2021
Актер из "Игры в кальмара" рассказал, как изменилась его жизнь после шоу
Южнокорейский актер О Ён Су, сыгравший О Иль Нама, он же 001, в "Игре в кальмара", появился в эпизоде ​​шоу "How Do You Play?" на канале MBC и рассказал, как... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T06:20
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Южнокорейский актер О Ён Су, сыгравший О Иль Нама, он же 001, в "Игре в кальмара", появился в эпизоде ​​шоу "How Do You Play?" на канале MBC и рассказал, как изменилась его жизнь после успеха этого шоу, сообщает Soompi. Хотя 77-летний Су начал актерскую карьеру еще в 1960-е годы, всемирная известность к нему пришла только сейчас. Описывая свою реакцию на так называемый "синдром "Игры в кальмара", охвативший земной шар, О Ён Су объяснил, что проявляет особую осторожность в связи с обретенной им популярностью.По словам звезды "Игры в кальмара", сейчас ему поступает столько звонков и сообщений, что он попросил помочь ему свою дочь. У О Ён Су нет менеджера. Он также добавил, что вся его повседневная жизнь немного изменилась. "Даже когда я захожу в кафе или другие общественные места, то теперь должен задумываться, как выгляжу в глазах других. Все это натолкнуло меня на мысль: "Быть ​​знаменитым тяжело", — отметил актер. Сериал "Игра в кальмара", состоящий из девяти эпизодов, вышел на Netflix 17 сентября. В нем 456 человек, погрязших в долгах, соглашаются принять участие в кровожадных детских играх, чтобы побороться за крупный денежный приз. Позже Netflix объявил, что шоу стало самым популярным в истории американского стримингового сервиса. "Он официально достиг отметки в 111 миллионов поклонников, что делает его нашим самым крупным запуском сериала за всю историю", — отметили представители платформы.
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netflix, новости культуры, кино и сериалы
06:20 22.10.2021
 
Актер из "Игры в кальмара" рассказал, как изменилась его жизнь после шоу

Актер, сыгравший 001 в "Игре в кальмара", рассказал, как изменилась его жизнь после шоу

© Netflix (2021)Кадр из сериала "Игра в кальмара"
Кадр из сериала Игра в кальмара
© Netflix (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Южнокорейский актер О Ён Су, сыгравший О Иль Нама, он же 001, в "Игре в кальмара", появился в эпизоде ​​шоу "How Do You Play?" на канале MBC и рассказал, как изменилась его жизнь после успеха этого шоу, сообщает Soompi.
Хотя 77-летний Су начал актерскую карьеру еще в 1960-е годы, всемирная известность к нему пришла только сейчас. Описывая свою реакцию на так называемый "синдром "Игры в кальмара", охвативший земной шар, О Ён Су объяснил, что проявляет особую осторожность в связи с обретенной им популярностью.

"Я на седьмом небе от счастья, — признался актер. — Поэтому я заставляю себя думать: "Мне нужно успокоиться, организовать мысли и взять себя в руки".

По словам звезды "Игры в кальмара", сейчас ему поступает столько звонков и сообщений, что он попросил помочь ему свою дочь. У О Ён Су нет менеджера. Он также добавил, что вся его повседневная жизнь немного изменилась.
"Даже когда я захожу в кафе или другие общественные места, то теперь должен задумываться, как выгляжу в глазах других. Все это натолкнуло меня на мысль: "Быть ​​знаменитым тяжело", — отметил актер.
Сериал "Игра в кальмара", состоящий из девяти эпизодов, вышел на Netflix 17 сентября. В нем 456 человек, погрязших в долгах, соглашаются принять участие в кровожадных детских играх, чтобы побороться за крупный денежный приз.
Позже Netflix объявил, что шоу стало самым популярным в истории американского стримингового сервиса. "Он официально достиг отметки в 111 миллионов поклонников, что делает его нашим самым крупным запуском сериала за всю историю", — отметили представители платформы.
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