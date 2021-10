https://ria.ru/20211022/actor-1755612469.html

Актер из "Игры в кальмара" рассказал, как изменилась его жизнь после шоу

Актер из "Игры в кальмара" рассказал, как изменилась его жизнь после шоу - РИА Новости, 22.10.2021

Актер из "Игры в кальмара" рассказал, как изменилась его жизнь после шоу

Южнокорейский актер О Ён Су, сыгравший О Иль Нама, он же 001, в "Игре в кальмара", появился в эпизоде ​​шоу "How Do You Play?" на канале MBC и рассказал, как... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T06:20

2021-10-22T06:20

2021-10-22T06:20

культура

netflix

новости культуры

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755614241_106:0:2446:1316_1920x0_80_0_0_059dd41f6fc2efc9a5865efa39de4554.jpg

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Южнокорейский актер О Ён Су, сыгравший О Иль Нама, он же 001, в "Игре в кальмара", появился в эпизоде ​​шоу "How Do You Play?" на канале MBC и рассказал, как изменилась его жизнь после успеха этого шоу, сообщает Soompi. Хотя 77-летний Су начал актерскую карьеру еще в 1960-е годы, всемирная известность к нему пришла только сейчас. Описывая свою реакцию на так называемый "синдром "Игры в кальмара", охвативший земной шар, О Ён Су объяснил, что проявляет особую осторожность в связи с обретенной им популярностью.По словам звезды "Игры в кальмара", сейчас ему поступает столько звонков и сообщений, что он попросил помочь ему свою дочь. У О Ён Су нет менеджера. Он также добавил, что вся его повседневная жизнь немного изменилась. "Даже когда я захожу в кафе или другие общественные места, то теперь должен задумываться, как выгляжу в глазах других. Все это натолкнуло меня на мысль: "Быть ​​знаменитым тяжело", — отметил актер. Сериал "Игра в кальмара", состоящий из девяти эпизодов, вышел на Netflix 17 сентября. В нем 456 человек, погрязших в долгах, соглашаются принять участие в кровожадных детских играх, чтобы побороться за крупный денежный приз. Позже Netflix объявил, что шоу стало самым популярным в истории американского стримингового сервиса. "Он официально достиг отметки в 111 миллионов поклонников, что делает его нашим самым крупным запуском сериала за всю историю", — отметили представители платформы.

https://ria.ru/20211019/serial-1755059467.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

netflix, новости культуры, кино и сериалы