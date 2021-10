https://ria.ru/20211022/abba-1755853601.html

ABBA выпустила неизвестный трек 1970-х годов

ABBA выпустила ранее ранее не изданный трек 1970-х годов "Just a notion". Об этом сообщается в Instagram-аккаунте группы.

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. ABBA выпустила ранее ранее не изданный трек 1970-х годов "Just a notion". Об этом сообщается в Instagram-аккаунте группы. "Just a notion" — это до смешного радостная песня. Надеюсь, она вас подбодрит в эти темные времена", — написал Бьорн Ульвеус.Композиция была записана еще в 1978 году. Бенни Андерссон и Ульвеус создали ее для альбома "Voulez-Vous", однако трек так и не вышел. В 1994 был опубликован 90-секундный отрывок песни. Полная версия была представлена в 1999 году на дебютном альбоме трибьют-группы ABBA — Arrival.ABBA — один из самых успешных и знаменитых коллективов за всю историю популярной музыки. Группа была основана в 1972 году и названа по первым буквам имен музыкантов. С начала 1980-х команда не выпускала новых песен, хоть и не объявляла о распаде. В августе 2021 стало известно о возвращении легендарной четверки на сцену. Первый за сорок лет альбом ABBA выпустит 5 ноября. Ранее вышло два трека, которые попали в него. "Just a notion" стал третьим синглом.

