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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211022/abba-1755853601.html
ABBA выпустила неизвестный трек 1970-х годов
ABBA выпустила неизвестный трек 1970-х годов - РИА Новости, 23.10.2021
ABBA выпустила неизвестный трек 1970-х годов
ABBA выпустила ранее ранее не изданный трек 1970-х годов "Just a notion". Об этом сообщается в Instagram-аккаунте группы. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-22T19:38
2021-10-23T02:07
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. ABBA выпустила ранее ранее не изданный трек 1970-х годов "Just a notion". Об этом сообщается в Instagram-аккаунте группы. "Just a notion" — это до смешного радостная песня. Надеюсь, она вас подбодрит в эти темные времена", — написал Бьорн Ульвеус.Композиция была записана еще в 1978 году. Бенни Андерссон и Ульвеус создали ее для альбома "Voulez-Vous", однако трек так и не вышел. В 1994 был опубликован 90-секундный отрывок песни. Полная версия была представлена в 1999 году на дебютном альбоме трибьют-группы ABBA — Arrival.ABBA — один из самых успешных и знаменитых коллективов за всю историю популярной музыки. Группа была основана в 1972 году и названа по первым буквам имен музыкантов. С начала 1980-х команда не выпускала новых песен, хоть и не объявляла о распаде. В августе 2021 стало известно о возвращении легендарной четверки на сцену. Первый за сорок лет альбом ABBA выпустит 5 ноября. Ранее вышло два трека, которые попали в него. "Just a notion" стал третьим синглом.
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abba, новости культуры, музыка, новости шоу-бизнеса
19:38 22.10.2021 (обновлено: 02:07 23.10.2021)
 
ABBA выпустила неизвестный трек 1970-х годов

ABBA выпустила ранее неизданный трек 1970-х годов "Just a notion"

© http://images.fanpop.comГруппа ABBA
Группа ABBA
© http://images.fanpop.com
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. ABBA выпустила ранее ранее не изданный трек 1970-х годов "Just a notion". Об этом сообщается в Instagram-аккаунте группы.
"Just a notion" — это до смешного радостная песня. Надеюсь, она вас подбодрит в эти темные времена", — написал Бьорн Ульвеус.
Композиция была записана еще в 1978 году. Бенни Андерссон и Ульвеус создали ее для альбома "Voulez-Vous", однако трек так и не вышел.
"Понятия не имею, почему мы не включили ее в альбом. Это хорошая песня с потрясающим вокалом. Мы сыграли ее для издателя во Франции, а потом еще и нескольким друзьям, которым мы доверяли. И как я помню, трек им очень понравился. Так что это загадка, и пусть она так и останется неразгаданной", — объясняет Бьорн.
В 1994 был опубликован 90-секундный отрывок песни. Полная версия была представлена в 1999 году на дебютном альбоме трибьют-группы ABBA — Arrival.
ABBA — один из самых успешных и знаменитых коллективов за всю историю популярной музыки. Группа была основана в 1972 году и названа по первым буквам имен музыкантов. С начала 1980-х команда не выпускала новых песен, хоть и не объявляла о распаде. В августе 2021 стало известно о возвращении легендарной четверки на сцену. Первый за сорок лет альбом ABBA выпустит 5 ноября. Ранее вышло два трека, которые попали в него. "Just a notion" стал третьим синглом.
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