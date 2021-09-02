https://ria.ru/20210902/abba-1748434984.html

ABBA выпустила две песни из нового альбома

ABBA выпустила две песни из нового альбома - РИА Новости, 02.09.2021

ABBA выпустила две песни из нового альбома

Шведская группа ABBA выпустит новый альбом после почти 40-летнего перерыва. Первые два трека из него доступны уже сейчас. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T21:34

2021-09-02T21:34

2021-09-02T23:02

культура

abba

новости культуры

музыка

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Шведская группа ABBA выпустит новый альбом после почти 40-летнего перерыва. Первые два трека из него доступны уже сейчас."Ни одно возвращение не было бы полным без новой музыки. Альбом "Voyage" с десятью новыми песнями выйдет 5 ноября", — говорится в заявлении на сайте, запущенном к возвращению группы на сцену.В честь нового альбома состоится концерт на новой арене в лондонском Олимпийском парке.Ранее издание Sun сообщило, что шоу с новыми песнями и голограммами планировалось еще в 2019 году, однако этому помешала пандемия коронавируса.ABBA — один из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки. Группа, основанная в 1972 году и названная по первым буквам имен исполнителей, официально не объявляла о своем распаде, однако с начала 1980-х не выступала и не выпускала новых песен.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

abba, новости культуры, музыка