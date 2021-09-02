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ABBA выпустила две песни из нового альбома
ABBA выпустила две песни из нового альбома - РИА Новости, 02.09.2021
ABBA выпустила две песни из нового альбома
Шведская группа ABBA выпустит новый альбом после почти 40-летнего перерыва. Первые два трека из него доступны уже сейчас. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T21:34
2021-09-02T21:34
2021-09-02T23:02
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Шведская группа ABBA выпустит новый альбом после почти 40-летнего перерыва. Первые два трека из него доступны уже сейчас."Ни одно возвращение не было бы полным без новой музыки. Альбом "Voyage" с десятью новыми песнями выйдет 5 ноября", — говорится в заявлении на сайте, запущенном к возвращению группы на сцену.В честь нового альбома состоится концерт на новой арене в лондонском Олимпийском парке.Ранее издание Sun сообщило, что шоу с новыми песнями и голограммами планировалось еще в 2019 году, однако этому помешала пандемия коронавируса.ABBA — один из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки. Группа, основанная в 1972 году и названная по первым буквам имен исполнителей, официально не объявляла о своем распаде, однако с начала 1980-х не выступала и не выпускала новых песен.
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РИА Новости
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abba, новости культуры, музыка
21:34 02.09.2021 (обновлено: 23:02 02.09.2021)
ABBA выпустила две песни из нового альбома
ABBA выпустила две песни из нового альбома
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Шведская группа ABBA выпустит новый альбом после почти 40-летнего перерыва. Первые два трека из него доступны уже сейчас.
"Ни одно возвращение не было бы полным без новой музыки. Альбом "Voyage" с десятью новыми песнями выйдет 5 ноября", — говорится
в заявлении на сайте, запущенном к возвращению группы на сцену.
В честь нового альбома состоится концерт на новой арене в лондонском Олимпийском парке.
Ранее издание Sun сообщило, что шоу с новыми песнями и голограммами планировалось еще в 2019 году, однако этому помешала пандемия коронавируса.
ABBA — один из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки. Группа, основанная в 1972 году и названная по первым буквам имен исполнителей, официально не объявляла о своем распаде, однако с начала 1980-х не выступала и не выпускала новых песен.