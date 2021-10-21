https://ria.ru/20211021/zuev-1755639497.html
Ректору "Шанинки" потребовалась срочная операция на сердце
Ректору "Шанинки" потребовалась срочная операция на сердце - РИА Новости, 21.10.2021
Ректору "Шанинки" потребовалась срочная операция на сердце
Обвиняемому в хищении 21 миллиона рублей ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергею Зуеву проводят операцию на сердце,... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T17:35
2021-10-21T17:35
2021-10-21T17:50
общество
москва
происшествия
манчестерский университет
московская высшая школа социальных и экономических наук
россия
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Обвиняемому в хищении 21 миллиона рублей ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергею Зуеву проводят операцию на сердце, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Севрук."С часу дня ему (Зуеву) проводят операцию на сердце, он находится в 71-й городской больнице", - сказал собеседник агентства.Он напомнил, что накануне Зуева госпитализировали после сердечного приступа.Зуев обвиняется в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова. Вину он не признает.Тверской райсуд 13 октября отправил Зева под домашний арест до 7 декабря. Прокуратура обжаловала это решение, заседание в Мосгорсуде состоится 27 октября.Ракова ранее стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. По данным источника РИА Новости, ее подозревают в том, что она на посту замминистра просвещения в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям.Ракова по решению Тверского районного суда Москвы заключена под стражу, ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ход расследования взят на контроль Следственным департаментом МВД РФ."Шанинка" - негосударственный российско-британский вуз, основан в 1995 году профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным.
https://ria.ru/20211020/gospitalizatsiya-1755345081.html
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общество, москва, происшествия, манчестерский университет, московская высшая школа социальных и экономических наук, россия
17:35 21.10.2021 (обновлено: 17:50 21.10.2021)
Ректору "Шанинки" потребовалась срочная операция на сердце
Ректору "Шанинки" Зуеву проводят срочную операцию на сердце, сообщил его адвокат
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.
Обвиняемому в хищении 21 миллиона рублей ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук
("Шанинка") Сергею Зуеву проводят операцию на сердце, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Севрук.
"С часу дня ему (Зуеву) проводят операцию на сердце, он находится в 71-й городской больнице", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что накануне Зуева госпитализировали после сердечного приступа.
Зуев обвиняется в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова. Вину он не признает.
Тверской райсуд 13 октября отправил Зева под домашний арест до 7 декабря. Прокуратура обжаловала это решение, заседание в Мосгорсуде состоится 27 октября.
Ракова ранее стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. По данным источника РИА Новости, ее подозревают в том, что она на посту замминистра просвещения в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям.
Ракова по решению Тверского районного суда Москвы
заключена под стражу, ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ
), ход расследования взят на контроль Следственным департаментом МВД РФ.
"Шанинка" - негосударственный российско-британский вуз, основан в 1995 году профессором Манчестерского университета
Теодором Шаниным.