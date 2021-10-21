https://ria.ru/20211021/zhurnalist-1755675166.html

Защита журналиста "КП в Беларуси" попросила смягчить ему меру пресечения

Защита журналиста "КП в Беларуси" попросила смягчить ему меру пресечения - РИА Новости, 21.10.2021

Защита журналиста "КП в Беларуси" попросила смягчить ему меру пресечения

Защита находящегося под стражей корреспондента "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко направила в орган, ведущий предварительное следствие по делу... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T19:30

2021-10-21T19:30

2021-10-21T19:30

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МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Защита находящегося под стражей корреспондента "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко направила в орган, ведущий предварительное следствие по делу журналиста, ходатайство об изменении ему меры пресечения на более мягкую, сообщил РИА Новости один из защитников.Журналист "КП в Беларуси" проходит обвиняемым по статьям о разжигании розни и оскорблении представителя власти. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы. Ранее защита Можейко пыталась через суд обжаловать избранную для журналиста меру пресечения в виде содержания под стражей, но безрезультатно. Адвокаты заявляли о планах использовать все доступные способы для защиты его интересов.Как сообщал РИА Новости ранее главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин, сайт "КП в Беларуси" kp.by был заблокирован из-за опубликованных воспоминаний одноклассницы Андрея Зельцера, который в конце сентября застрелил сотрудника КГБ во время спецмероприятия. Автором статьи являлся Можейко, по его делу назначена лингвистическая экспертиза, проверят шесть слов из его материала, говорил Сунгоркин.МВД Белоруссии проинформировало, что белорус Можейко был задержан 1 октября в республике в рамках уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных уголовными статьями о "разжигании расовой, национальной, религиозной, социальной или иной вражды или розни" и "оскорблении представителя власти". По данным МВД, журналист хотел выехать через РФ в третью страну, но ему было отказано в выезде из России, поскольку он находился в списке лиц, чье пребывание на российской территории нежелательно. Мужчине было предписано покинуть Россию, что он и сделал в установленном порядке.Можейко 4 октября был допрошен в Минске в качестве подозреваемого, а затем в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчина был переведен в СИЗО в Жодино (Минская область). Адвокаты находятся под подпиской о неразглашении, подробности дела не комментируют.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль де-юре не может защищать интересы Можейко, так как он гражданин Белоруссии. Вместе с тем глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва продолжает заниматься вопросом "КП в Беларуси" и общается по этому поводу с Минском.

https://ria.ru/20211007/dostup-1753524714.html

https://ria.ru/20211019/minsk-1755206034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, дмитрий песков, сергей лавров, мвд белоруссии, россия, геннадий можейко