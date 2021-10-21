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Защита журналиста "КП в Беларуси" попросила смягчить ему меру пресечения
Защита журналиста "КП в Беларуси" попросила смягчить ему меру пресечения - РИА Новости, 21.10.2021
Защита журналиста "КП в Беларуси" попросила смягчить ему меру пресечения
Защита находящегося под стражей корреспондента "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко направила в орган, ведущий предварительное следствие по делу... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T19:30
2021-10-21T19:30
в мире
белоруссия
дмитрий песков
сергей лавров
мвд белоруссии
россия
геннадий можейко
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МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Защита находящегося под стражей корреспондента "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко направила в орган, ведущий предварительное следствие по делу журналиста, ходатайство об изменении ему меры пресечения на более мягкую, сообщил РИА Новости один из защитников.Журналист "КП в Беларуси" проходит обвиняемым по статьям о разжигании розни и оскорблении представителя власти. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы. Ранее защита Можейко пыталась через суд обжаловать избранную для журналиста меру пресечения в виде содержания под стражей, но безрезультатно. Адвокаты заявляли о планах использовать все доступные способы для защиты его интересов.Как сообщал РИА Новости ранее главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин, сайт "КП в Беларуси" kp.by был заблокирован из-за опубликованных воспоминаний одноклассницы Андрея Зельцера, который в конце сентября застрелил сотрудника КГБ во время спецмероприятия. Автором статьи являлся Можейко, по его делу назначена лингвистическая экспертиза, проверят шесть слов из его материала, говорил Сунгоркин.МВД Белоруссии проинформировало, что белорус Можейко был задержан 1 октября в республике в рамках уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных уголовными статьями о "разжигании расовой, национальной, религиозной, социальной или иной вражды или розни" и "оскорблении представителя власти". По данным МВД, журналист хотел выехать через РФ в третью страну, но ему было отказано в выезде из России, поскольку он находился в списке лиц, чье пребывание на российской территории нежелательно. Мужчине было предписано покинуть Россию, что он и сделал в установленном порядке.Можейко 4 октября был допрошен в Минске в качестве подозреваемого, а затем в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчина был переведен в СИЗО в Жодино (Минская область). Адвокаты находятся под подпиской о неразглашении, подробности дела не комментируют.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль де-юре не может защищать интересы Можейко, так как он гражданин Белоруссии. Вместе с тем глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва продолжает заниматься вопросом "КП в Беларуси" и общается по этому поводу с Минском.
https://ria.ru/20211007/dostup-1753524714.html
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в мире, белоруссия, дмитрий песков, сергей лавров, мвд белоруссии, россия, геннадий можейко
19:30 21.10.2021
 
Защита журналиста "КП в Беларуси" попросила смягчить ему меру пресечения

Защита журналиста "КП в Беларуси" Можейко ходатайствовала о смягчении меры пресечения

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкМинск
Минск - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Защита находящегося под стражей корреспондента "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко направила в орган, ведущий предварительное следствие по делу журналиста, ходатайство об изменении ему меры пресечения на более мягкую, сообщил РИА Новости один из защитников.
"Направлено ходатайство об изменении меры пресечения в орган, ведущий предварительное следствие", — сказал собеседник агентства.
Журналист "КП в Беларуси" проходит обвиняемым по статьям о разжигании розни и оскорблении представителя власти. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы. Ранее защита Можейко пыталась через суд обжаловать избранную для журналиста меру пресечения в виде содержания под стражей, но безрезультатно. Адвокаты заявляли о планах использовать все доступные способы для защиты его интересов.
Как сообщал РИА Новости ранее главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин, сайт "КП в Беларуси" kp.by был заблокирован из-за опубликованных воспоминаний одноклассницы Андрея Зельцера, который в конце сентября застрелил сотрудника КГБ во время спецмероприятия. Автором статьи являлся Можейко, по его делу назначена лингвистическая экспертиза, проверят шесть слов из его материала, говорил Сунгоркин.
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 15:28
"КП в Беларуси" попросило Мининформ восстановить доступ к своему сайту
МВД Белоруссии проинформировало, что белорус Можейко был задержан 1 октября в республике в рамках уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных уголовными статьями о "разжигании расовой, национальной, религиозной, социальной или иной вражды или розни" и "оскорблении представителя власти". По данным МВД, журналист хотел выехать через РФ в третью страну, но ему было отказано в выезде из России, поскольку он находился в списке лиц, чье пребывание на российской территории нежелательно. Мужчине было предписано покинуть Россию, что он и сделал в установленном порядке.
Можейко 4 октября был допрошен в Минске в качестве подозреваемого, а затем в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчина был переведен в СИЗО в Жодино (Минская область). Адвокаты находятся под подпиской о неразглашении, подробности дела не комментируют.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль де-юре не может защищать интересы Можейко, так как он гражданин Белоруссии. Вместе с тем глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва продолжает заниматься вопросом "КП в Беларуси" и общается по этому поводу с Минском.
Издательский дом Комсомольская правда - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 14:18
Москва продолжает диалог с Минском о Можейко и "КП в Беларуси"
 
В миреБелоруссияДмитрий ПесковСергей ЛавровМВД БелоруссииРоссияГеннадий Можейко
 
 
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