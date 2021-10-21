https://ria.ru/20211021/zhizn-1755647069.html

Путин призвал переосмыслить устройство жизни

Путин призвал переосмыслить устройство жизни - РИА Новости, 21.10.2021

Путин призвал переосмыслить устройство жизни

Президент России Владимир Путин призвал переосмыслить на фоне природных катаклизмов устройство жизни для увеличения шансов на выживание. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T17:59

2021-10-21T17:59

2021-10-21T19:57

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал переосмыслить на фоне природных катаклизмов устройство жизни для увеличения шансов на выживание."Повторю - безопасность один из главных императивов. Во всяком случае, сегодня это стало очевидно. И пусть кто-то попробует сказать, что это не так. А потом объяснят, почему оказался неправ и оказались не готовы к кризисам или потрясениям, с которыми сталкиваются целые народы", - заключил президент.

https://ria.ru/20211021/putin-1755649777.html

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Путин: "Чтобы повысить шансы на выживание, нужно переосмыслить, как устроена наша жизнь"

Путин: "Чтобы повысить шансы на выживание, нужно переосмыслить, как устроена наша жизнь"

2021-10-21T17:59

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