https://ria.ru/20211021/zhizn-1755647069.html
Путин призвал переосмыслить устройство жизни
Путин призвал переосмыслить устройство жизни - РИА Новости, 21.10.2021
Путин призвал переосмыслить устройство жизни
Президент России Владимир Путин призвал переосмыслить на фоне природных катаклизмов устройство жизни для увеличения шансов на выживание. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T17:59
2021-10-21T17:59
2021-10-21T19:57
россия
общество
владимир путин
жизнь
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал переосмыслить на фоне природных катаклизмов устройство жизни для увеличения шансов на выживание."Повторю - безопасность один из главных императивов. Во всяком случае, сегодня это стало очевидно. И пусть кто-то попробует сказать, что это не так. А потом объяснят, почему оказался неправ и оказались не готовы к кризисам или потрясениям, с которыми сталкиваются целые народы", - заключил президент.
https://ria.ru/20211021/putin-1755649777.html
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Путин: "Чтобы повысить шансы на выживание, нужно переосмыслить, как устроена наша жизнь"
Путин: "Чтобы повысить шансы на выживание, нужно переосмыслить, как устроена наша жизнь"
2021-10-21T17:59
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россия, общество, владимир путин, жизнь
17:59 21.10.2021 (обновлено: 19:57 21.10.2021)
Путин призвал переосмыслить устройство жизни
Путин: чтобы повысить шансы на выживание, нужно переосмыслить, как устроена жизнь