https://ria.ru/20211021/zemlyane-1755638058.html

"Земляне" спели для выдающихся москвичей в Кремлевском дворце

"Земляне" спели для выдающихся москвичей в Кремлевском дворце - РИА Новости, 21.10.2021

"Земляне" спели для выдающихся москвичей в Кремлевском дворце

Участники легендарной рок-группы "Земляне" выступили на сцене Государственного Кремлевского Дворца, где прошел праздник, посвященный выдающимся жителям столицы... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T20:31

2021-10-21T20:31

2021-10-21T21:10

культура

государственный кремлевский дворец

группа "земляне"

новости культуры

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755693057_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_106a67a5ebeee12a19113001f92d789e.jpg

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Участники легендарной рок-группы "Земляне" выступили на сцене Государственного Кремлевского Дворца, где прошел праздник, посвященный выдающимся жителям столицы "Молодости нашей нет конца". Рокеры исполнили золотые хиты перед теми, кто, помогал Москве пережить этот непростой год во время пандемии коронавируса. "Землян" встречали и провожали аплодисментами пожарные, спасатели, транспортники, строители, работники образования, здравоохранения и культуры, а также активисты и общественники.Недавно основатели "Землян" Владимир Киселев и Игорь Романов воссоединились. Сейчас они планируют выступить на "Золотом граммофоне" 10 декабря 2021 года со своим хитом "Трава у дома". Поклонники хорошо помнят репертуар музыкального коллектива, в который вошли такие популярные песни советского времени, как "Красный конь", "Каскадеры", "Прости земля", "Взлетная полоса", "Поверь в мечту".Идея проводить торжественный вечер "Молодости нашей нет конца" принадлежит народному артисту СССР Василию Лановому (актера не стало в январе этого года). Первый такой праздник состоялся 6 сентября 2018 года. Он получил теплый отклик от публики, после чего мэр Москвы Сергей Собянин предложил проводить его ежегодно. Художественный руководитель проекта — Народный артист России Михаил Ножкин.

https://ria.ru/20211017/zemlyane-1754954997.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственный кремлевский дворец, группа "земляне", новости культуры, музыка