https://ria.ru/20211021/zelenskiy-1755685996.html
Спикер Рады Стефанчук не верит в падение рейтинга Зеленского
Спикер Рады Стефанчук не верит в падение рейтинга Зеленского - РИА Новости, 21.10.2021
Спикер Рады Стефанчук не верит в падение рейтинга Зеленского
Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что не доверяет данным социологических исследований, говорящим о падении рейтинга президента страны... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T20:22
2021-10-21T20:22
2021-10-21T20:22
в мире
владимир зеленский
верховная рада украины
руслан стефанчук
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КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что не доверяет данным социологических исследований, говорящим о падении рейтинга президента страны Владимира Зеленского."Единственный рейтинг, которому доверяю я - это результаты ЦИК по итогам выборов, все другое - это наука, социология, право на научную дискуссию", - сказал Стефанчук на брифинге в четверг.По данным социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), рейтинг Зеленского снизился с 33,3% в сентябре до 24,7% в октябре, хотя но он по-прежнему остается лидером избирательских симпатий. Кроме того, партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" впервые обошла в рейтингах пропрезидентскую партию "Слуга народа", за них готовы проголосовать 15,7% и 15,5% соответственно.
https://ria.ru/20211020/vybory-1755423514.html
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в мире, владимир зеленский, верховная рада украины, руслан стефанчук
Спикер Рады Стефанчук не верит в падение рейтинга Зеленского
Спикер Рады Стефанчук не верит в падение рейтинга президента Украины Зеленского