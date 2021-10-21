https://ria.ru/20211021/zelenskiy-1755685996.html

Спикер Рады Стефанчук не верит в падение рейтинга Зеленского

Спикер Рады Стефанчук не верит в падение рейтинга Зеленского - РИА Новости, 21.10.2021

Спикер Рады Стефанчук не верит в падение рейтинга Зеленского

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что не доверяет данным социологических исследований, говорящим о падении рейтинга президента страны... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T20:22

2021-10-21T20:22

2021-10-21T20:22

в мире

владимир зеленский

верховная рада украины

руслан стефанчук

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КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что не доверяет данным социологических исследований, говорящим о падении рейтинга президента страны Владимира Зеленского."Единственный рейтинг, которому доверяю я - это результаты ЦИК по итогам выборов, все другое - это наука, социология, право на научную дискуссию", - сказал Стефанчук на брифинге в четверг.По данным социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), рейтинг Зеленского снизился с 33,3% в сентябре до 24,7% в октябре, хотя но он по-прежнему остается лидером избирательских симпатий. Кроме того, партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" впервые обошла в рейтингах пропрезидентскую партию "Слуга народа", за них готовы проголосовать 15,7% и 15,5% соответственно.

https://ria.ru/20211020/vybory-1755423514.html

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в мире, владимир зеленский, верховная рада украины, руслан стефанчук