https://ria.ru/20211021/zdorove-1755510506.html

Россияне боятся обсуждать сексуальное здоровье с партнером, показал опрос

Россияне боятся обсуждать сексуальное здоровье с партнером, показал опрос - РИА Новости, 21.10.2021

Россияне боятся обсуждать сексуальное здоровье с партнером, показал опрос

Россияне боятся обсуждать свое сексуальное здоровье с новыми партнерами, почти половина участников исследования заявила, что не готова на деликатные вопросы,... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T06:57

2021-10-21T06:57

2021-10-21T06:57

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россияне боятся обсуждать свое сексуальное здоровье с новыми партнерами, почти половина участников исследования заявила, что не готова на деликатные вопросы, говорится в исследовании дейтинг-приложения Badoo, имеющемся в распоряжении РИА Новости.В отчете уточняется, что "стеснение заставляет многих подвергать себя риску: 25% опрошенных признались, что занимались незащищенным сексом, не зная о состоянии здоровья партнера, потому что побоялись спросить заранее". Еще 29% просто не успели подумать о защите и здоровье в моменте – такое несколько чаще происходит с мужчинами (33%), чем с женщинами (26%). А 21% респондентов не использовали контрацепцию, потому что были уверены, что партнер прошел обследование и здоров.Проверяться на ЗППП россияне тоже не спешат: всего 27% регулярно проходят тестирование. При этом 32% россиян знают, как и где это можно сделать, но редко этим занимаются. В лаборатории "Инвитро" РИА Новости сообщили, что с начала этого года россияне прошли более 270 тысяч тестов на такие заболевания, что на 24% больше, чем в предыдущем году."Из-за пандемии тема здоровья стала более актуальной: 29% опрошенных признались, что теперь чаще и подробнее говорят о своем самочувствии, а 31% стараются избегать ситуаций, представляющих риск. Однако когда речь заходит о сексуальном здоровье, они испытывают неловкость: 37% боятся, что такие разговоры могут оттолкнуть партнера", - отметили в Badoo.Табу на обсуждение половых инфекций характерно и для тех, кто находится в продолжительных отношениях - почти каждый десятый никогда не поднимал эту тему, а 20% признаются, что для такого разговора нужна немалая смелость. "На вопрос о том, почему так трудно говорить с партнером о сексуальном здоровье, 30% опрошенных признались, что опасаются, что услышанное оттолкнет их, а больше четверти (26%) не хотят слышать о прошлых связях своего партнера", - указывается в отчете.

https://ria.ru/20211012/organy-1754126160.html

https://ria.ru/20210329/epidemiya-1603267062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество