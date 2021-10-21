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В Омской области заложат в бюджет средства на рост зарплат бюджетников
В Омской области заложат в бюджет средства на рост зарплат бюджетников - РИА Новости, 21.10.2021
В Омской области заложат в бюджет средства на рост зарплат бюджетников
В бюджете Омской области необходимо предусмотреть средства на следующий год на повышение зарплат бюджетников до уровня, опережающего инфляцию, заявил в четверг... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T07:19
2021-10-21T07:19
2021-10-21T11:15
экономика
александр бурков
омская область
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ОМСК, 21 окт – РИА Новости. В бюджете Омской области необходимо предусмотреть средства на следующий год на повышение зарплат бюджетников до уровня, опережающего инфляцию, заявил в четверг губернатор Александр Бурков.В бюджетном послании областному парламенту, которое глава региона огласил в четверг, он напомнил, что с 1 октября в Омской области были повышены зарплаты отдельным категориям бюджетников. О повышении зарплат и уровня доходов жителей региона губернатор говорил и в 2020 году в бюджетном послании.
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РИА Новости
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экономика, александр бурков
07:19 21.10.2021 (обновлено: 11:15 21.10.2021)
В Омской области заложат в бюджет средства на рост зарплат бюджетников
Губернатор Омской области Бурков заявил о необходимости повышения зарплат бюджетников