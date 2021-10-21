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В Челябинской области с 25 октября введут запрет на работу кафе ночью

В Челябинской области с 25 октября введут запрет на работу кафе ночью - РИА Новости, 21.10.2021

В Челябинской области с 25 октября введут запрет на работу кафе ночью

Кафе и рестораны в Челябинской области в ночное время будут закрыты с 25 октября, будут доступны заказы на вынос и доставка, сообщил в четверг губернатор... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T19:22

2021-10-21T19:22

2021-10-21T19:22

распространение коронавируса

общество

челябинская область

коронавирус covid-19

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 окт – РИА Новости. Кафе и рестораны в Челябинской области в ночное время будут закрыты с 25 октября, будут доступны заказы на вынос и доставка, сообщил в четверг губернатор региона Алексей Текслер.Кроме того, по его словам, невакцинированные работающие граждане старше 60 лет должны перейти на дистанционную работу на 1 месяц, а невакцинированные неработающие граждане старше 60 лет – соблюдать самоизоляцию.Также Текслер добавил, что школы уйдут на каникулы в нерабочее время — с 30 октября до 7 ноября, а детские сады будут работать в режиме дежурных групп.Как сообщал Текслер, в регионе устанавливаются нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. С 30 октября вход и нахождение в ТРК и ТЦ только при наличии QR-кодов, за исключением лиц младше 18 лет. Кроме того, в сфере услуг (парикмахерским, спа-салонам, фитнес-центрам, бассейнам, саунам, баням, массажным кабинетам) обеспечить доступ граждан по QR-коду. Также с 30 октября пребывание в пансионатах, санаториях, профилакториях, на базах отдыха и в иных местах отдыха допускается при наличии у гражданина (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) действующего QR-кода.Ранее сообщалось, что в регионе вводится обязательная вакцинация части категорий граждан.В области подтверждено 106 047 случаев заболевания COVID-19 (+ 429 новых подтверждений ко вчерашнему дню, двое школьников).

https://ria.ru/20211021/ogranicheniya-1755593278.html

https://ria.ru/20211021/vaktsinatsiya-1755581503.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, челябинская область, коронавирус covid-19