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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211021/zapret-1755672275.html
В Челябинской области с 25 октября введут запрет на работу кафе ночью
В Челябинской области с 25 октября введут запрет на работу кафе ночью - РИА Новости, 21.10.2021
В Челябинской области с 25 октября введут запрет на работу кафе ночью
Кафе и рестораны в Челябинской области в ночное время будут закрыты с 25 октября, будут доступны заказы на вынос и доставка, сообщил в четверг губернатор... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T19:22
2021-10-21T19:22
распространение коронавируса
общество
челябинская область
коронавирус covid-19
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 окт – РИА Новости. Кафе и рестораны в Челябинской области в ночное время будут закрыты с 25 октября, будут доступны заказы на вынос и доставка, сообщил в четверг губернатор региона Алексей Текслер.Кроме того, по его словам, невакцинированные работающие граждане старше 60 лет должны перейти на дистанционную работу на 1 месяц, а невакцинированные неработающие граждане старше 60 лет – соблюдать самоизоляцию.Также Текслер добавил, что школы уйдут на каникулы в нерабочее время — с 30 октября до 7 ноября, а детские сады будут работать в режиме дежурных групп.Как сообщал Текслер, в регионе устанавливаются нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. С 30 октября вход и нахождение в ТРК и ТЦ только при наличии QR-кодов, за исключением лиц младше 18 лет. Кроме того, в сфере услуг (парикмахерским, спа-салонам, фитнес-центрам, бассейнам, саунам, баням, массажным кабинетам) обеспечить доступ граждан по QR-коду. Также с 30 октября пребывание в пансионатах, санаториях, профилакториях, на базах отдыха и в иных местах отдыха допускается при наличии у гражданина (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) действующего QR-кода.Ранее сообщалось, что в регионе вводится обязательная вакцинация части категорий граждан.В области подтверждено 106 047 случаев заболевания COVID-19 (+ 429 новых подтверждений ко вчерашнему дню, двое школьников).
https://ria.ru/20211021/ogranicheniya-1755593278.html
https://ria.ru/20211021/vaktsinatsiya-1755581503.html
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общество, челябинская область, коронавирус covid-19
19:22 21.10.2021
 
В Челябинской области с 25 октября введут запрет на работу кафе ночью

В Челябинской области с 25 октября введут запрет на работу кафе и ресторанов ночью

CC BY-SA 4.0 / Alexander Sapozhnikov / Челябинск
Челябинск - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
CC BY-SA 4.0 / Alexander Sapozhnikov /
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 окт – РИА Новости. Кафе и рестораны в Челябинской области в ночное время будут закрыты с 25 октября, будут доступны заказы на вынос и доставка, сообщил в четверг губернатор региона Алексей Текслер.
"С 25 октября в ночное время запрещается оказание гражданам услуг общественного питания (с 23.00 до 06.00), кроме на вынос и доставки заказов. Также предприятиям в сфере услуг в нерабочее время допускать посетителей только по QR-коду", — сказал Текслер.
Кроме того, по его словам, невакцинированные работающие граждане старше 60 лет должны перейти на дистанционную работу на 1 месяц, а невакцинированные неработающие граждане старше 60 лет – соблюдать самоизоляцию.
Также Текслер добавил, что школы уйдут на каникулы в нерабочее время — с 30 октября до 7 ноября, а детские сады будут работать в режиме дежурных групп.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
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В Севастополе ужесточат ограничения по коронавирусу
Как сообщал Текслер, в регионе устанавливаются нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. С 30 октября вход и нахождение в ТРК и ТЦ только при наличии QR-кодов, за исключением лиц младше 18 лет. Кроме того, в сфере услуг (парикмахерским, спа-салонам, фитнес-центрам, бассейнам, саунам, баням, массажным кабинетам) обеспечить доступ граждан по QR-коду. Также с 30 октября пребывание в пансионатах, санаториях, профилакториях, на базах отдыха и в иных местах отдыха допускается при наличии у гражданина (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) действующего QR-кода.
Ранее сообщалось, что в регионе вводится обязательная вакцинация части категорий граждан.
В области подтверждено 106 047 случаев заболевания COVID-19 (+ 429 новых подтверждений ко вчерашнему дню, двое школьников).
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Распространение коронавирусаОбществоЧелябинская областьКоронавирус COVID-19
 
 
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