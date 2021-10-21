https://ria.ru/20211021/zapas-1755533683.html

В России сформировали запас вакцин от коронавируса минимум на два месяца

В России сформировали запас вакцин от коронавируса минимум на два месяца - РИА Новости, 21.10.2021

В России сформировали запас вакцин от коронавируса минимум на два месяца

Российские производители до конца 2021 года планируют выпустить более 300 миллионов доз всех вакцин против коронавируса, заявил глава Минпромторга Денис... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T10:53

2021-10-21T10:53

2021-10-21T11:09

распространение коронавируса

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

коронавирус covid-19

денис мантуров

коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российские производители до конца 2021 года планируют выпустить более 300 миллионов доз всех вакцин против коронавируса, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров."На сегодняшний день накопленным итогом уже введено в гражданский оборот порядка 95 миллионов доз всех вакцин с учетом "Спутника Лайт". До конца 2021 года планируется произвести еще более 300 миллионов доз <...>. Запас вакцин сформирован не менее чем на два месяца", — привело ведомство слова министра.Всего их пять. Наиболее широко доступен препарат "Спутник V", созданный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ, его одобрили в 70 странах. Также представлены "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" от центра имени Чумакова РАН.Для повторной иммунизации рекомендован "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" — в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и необратимых последствий. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от коронавируса с отказом от прививки.

https://ria.ru/20211021/vaktsina-1755521832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), коронавирус covid-19, денис мантуров, коронавирус в россии