10:53 21.10.2021 (обновлено: 11:09 21.10.2021)
В России сформировали запас вакцин от коронавируса минимум на два месяца
В России сформировали запас вакцин от коронавируса минимум на два месяца
© РИА Новости / Алексей МайшевПроизводство российской вакцины "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19 на предприятии фармацевтической компании "Герофарм" в Московской области
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российские производители до конца 2021 года планируют выпустить более 300 миллионов доз всех вакцин против коронавируса, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
"На сегодняшний день накопленным итогом уже введено в гражданский оборот порядка 95 миллионов доз всех вакцин с учетом "Спутника Лайт". До конца 2021 года планируется произвести еще более 300 миллионов доз <...>. Запас вакцин сформирован не менее чем на два месяца", — привело ведомство слова министра.
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Всего их пять. Наиболее широко доступен препарат "Спутник V", созданный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ, его одобрили в 70 странах. Также представлены "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" от центра имени Чумакова РАН.
Для повторной иммунизации рекомендован "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" — в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и необратимых последствий. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от коронавируса с отказом от прививки.