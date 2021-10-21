https://ria.ru/20211021/zabolevaemost-1755576701.html

Ракова оценила рост заболеваемости COVID-19 в Москве

Ракова оценила рост заболеваемости COVID-19 в Москве - РИА Новости, 21.10.2021

Ракова оценила рост заболеваемости COVID-19 в Москве

Уровень заболеваемости этой осенью в Москве в связи с приходом дельта-штамма не только не ниже прошлогоднего, но даже на 80% выше, сообщила вицэ-мэр столицы и... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T13:48

2021-10-21T13:48

2021-10-21T13:49

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Уровень заболеваемости этой осенью в Москве в связи с приходом дельта-штамма не только не ниже прошлогоднего, но даже на 80% выше, сообщила вицэ-мэр столицы и руководитель московского оперштаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом Анастасия Ракова."Заболеваемость коронавирусом растёт, и она выше, чем в прошлом году: за месяц она выросла почти в 4 раза, а число госпитализаций - в 3. Уровень заболеваемости этой осенью в связи с приходом дельта-штамма не только не ниже прошлогоднего, но даже на 80% выше", - рассказала Ракова.

https://ria.ru/20211020/delta-shtamm-1755489036.html

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2021

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