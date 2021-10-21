https://ria.ru/20211021/zabolevaemost-1755576701.html
Ракова оценила рост заболеваемости COVID-19 в Москве
Ракова оценила рост заболеваемости COVID-19 в Москве - РИА Новости, 21.10.2021
Ракова оценила рост заболеваемости COVID-19 в Москве
Уровень заболеваемости этой осенью в Москве в связи с приходом дельта-штамма не только не ниже прошлогоднего, но даже на 80% выше, сообщила вицэ-мэр столицы и... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T13:48
2021-10-21T13:48
2021-10-21T13:49
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Уровень заболеваемости этой осенью в Москве в связи с приходом дельта-штамма не только не ниже прошлогоднего, но даже на 80% выше, сообщила вицэ-мэр столицы и руководитель московского оперштаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом Анастасия Ракова."Заболеваемость коронавирусом растёт, и она выше, чем в прошлом году: за месяц она выросла почти в 4 раза, а число госпитализаций - в 3. Уровень заболеваемости этой осенью в связи с приходом дельта-штамма не только не ниже прошлогоднего, но даже на 80% выше", - рассказала Ракова.
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13:48 21.10.2021 (обновлено: 13:49 21.10.2021)
Ракова оценила рост заболеваемости COVID-19 в Москве
Ракова: заболеваемость в Москве осенью на 80% выше прошлогодней из-за дельта-штамма