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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211021/zabolevaemost-1755511064.html
Врач заявил, что новый штамм COVID-19 может вызвать подъем заболеваемости
Врач заявил, что новый штамм COVID-19 может вызвать подъем заболеваемости - РИА Новости, 21.10.2021
Врач заявил, что новый штамм COVID-19 может вызвать подъем заболеваемости
Разновидность штамма коронавируса "дельта" AY.4.2 может вызвать дополнительный подъем заболеваемости, помочь может лишь вакцинация, заявил руководитель научной... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T07:13
2021-10-21T07:13
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
камиль хафизов
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Разновидность штамма коронавируса "дельта" AY.4.2 может вызвать дополнительный подъем заболеваемости, помочь может лишь вакцинация, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.Ранее ученые в Великобритании заявили о распространении более заразного варианта коронавируса, чем штамм "дельта". По словам экспертов из Института Сенгера в Кембридже и института генетики в Университетском колледже Лондона, новый вариант AY.4.2 может быть на 10-15% более заразным, чем штамм "дельта". Если эти данные подтвердятся, этот вариант может стать самым заразным с начала распространения вируса."Появление изначальной версии "дельта" уже вызвало серьезный рост заболеваемости, и AY.4.2 может придать еще один дополнительный толчок в подъеме заболеваемости. Единственное, что может помочь противостоять новому варианту, - только вакцинация, особенно у тех лиц, кто еще не переболел коронавирусной инфекцией", - сказал Хафизов журналистам.По его словам, данные зарубежных исследователей показывают, что данная линия коронавируса может быть примерно на 10% более заразной, чем "дельта".
https://ria.ru/20211021/shtamm-1755510771.html
https://ria.ru/20211021/vaktsina-1755510931.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, камиль хафизов
07:13 21.10.2021
 
Врач заявил, что новый штамм COVID-19 может вызвать подъем заболеваемости

Эпидемиолог Хафизов: новый штамм COVID-19 AY.4.2 может вызвать подъем заболеваемости

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедицинский работник измеряет давление молодому человеку перед вакцинацией
Медицинский работник измеряет давление молодому человеку перед вакцинацией - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Разновидность штамма коронавируса "дельта" AY.4.2 может вызвать дополнительный подъем заболеваемости, помочь может лишь вакцинация, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
Ранее ученые в Великобритании заявили о распространении более заразного варианта коронавируса, чем штамм "дельта". По словам экспертов из Института Сенгера в Кембридже и института генетики в Университетском колледже Лондона, новый вариант AY.4.2 может быть на 10-15% более заразным, чем штамм "дельта". Если эти данные подтвердятся, этот вариант может стать самым заразным с начала распространения вируса.
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07:05Распространение коронавируса
В России выявили новый вариант коронавируса AY.4.2
"Появление изначальной версии "дельта" уже вызвало серьезный рост заболеваемости, и AY.4.2 может придать еще один дополнительный толчок в подъеме заболеваемости. Единственное, что может помочь противостоять новому варианту, - только вакцинация, особенно у тех лиц, кто еще не переболел коронавирусной инфекцией", - сказал Хафизов журналистам.
По его словам, данные зарубежных исследователей показывают, что данная линия коронавируса может быть примерно на 10% более заразной, чем "дельта".
Ампулы препарата против коронавирусной инфекции Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
07:08Распространение коронавируса
Врач заявил, что российские вакцины защищают от нового штамма COVID-19
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииКамиль Хафизов
 
 
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