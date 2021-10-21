https://ria.ru/20211021/zabolevaemost-1755511064.html

Врач заявил, что новый штамм COVID-19 может вызвать подъем заболеваемости

Врач заявил, что новый штамм COVID-19 может вызвать подъем заболеваемости - РИА Новости, 21.10.2021

Врач заявил, что новый штамм COVID-19 может вызвать подъем заболеваемости

Разновидность штамма коронавируса "дельта" AY.4.2 может вызвать дополнительный подъем заболеваемости, помочь может лишь вакцинация, заявил руководитель научной... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T07:13

2021-10-21T07:13

2021-10-21T07:13

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

камиль хафизов

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Разновидность штамма коронавируса "дельта" AY.4.2 может вызвать дополнительный подъем заболеваемости, помочь может лишь вакцинация, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.Ранее ученые в Великобритании заявили о распространении более заразного варианта коронавируса, чем штамм "дельта". По словам экспертов из Института Сенгера в Кембридже и института генетики в Университетском колледже Лондона, новый вариант AY.4.2 может быть на 10-15% более заразным, чем штамм "дельта". Если эти данные подтвердятся, этот вариант может стать самым заразным с начала распространения вируса."Появление изначальной версии "дельта" уже вызвало серьезный рост заболеваемости, и AY.4.2 может придать еще один дополнительный толчок в подъеме заболеваемости. Единственное, что может помочь противостоять новому варианту, - только вакцинация, особенно у тех лиц, кто еще не переболел коронавирусной инфекцией", - сказал Хафизов журналистам.По его словам, данные зарубежных исследователей показывают, что данная линия коронавируса может быть примерно на 10% более заразной, чем "дельта".

https://ria.ru/20211021/shtamm-1755510771.html

https://ria.ru/20211021/vaktsina-1755510931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, камиль хафизов