https://ria.ru/20211021/zabolevaemost-1755511064.html
Врач заявил, что новый штамм COVID-19 может вызвать подъем заболеваемости
Врач заявил, что новый штамм COVID-19 может вызвать подъем заболеваемости - РИА Новости, 21.10.2021
Врач заявил, что новый штамм COVID-19 может вызвать подъем заболеваемости
Разновидность штамма коронавируса "дельта" AY.4.2 может вызвать дополнительный подъем заболеваемости, помочь может лишь вакцинация, заявил руководитель научной... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T07:13
2021-10-21T07:13
2021-10-21T07:13
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
камиль хафизов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755402576_0:153:2910:1790_1920x0_80_0_0_3b4933aab15bb840c28d00a97ffa9b04.jpg
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Разновидность штамма коронавируса "дельта" AY.4.2 может вызвать дополнительный подъем заболеваемости, помочь может лишь вакцинация, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.Ранее ученые в Великобритании заявили о распространении более заразного варианта коронавируса, чем штамм "дельта". По словам экспертов из Института Сенгера в Кембридже и института генетики в Университетском колледже Лондона, новый вариант AY.4.2 может быть на 10-15% более заразным, чем штамм "дельта". Если эти данные подтвердятся, этот вариант может стать самым заразным с начала распространения вируса."Появление изначальной версии "дельта" уже вызвало серьезный рост заболеваемости, и AY.4.2 может придать еще один дополнительный толчок в подъеме заболеваемости. Единственное, что может помочь противостоять новому варианту, - только вакцинация, особенно у тех лиц, кто еще не переболел коронавирусной инфекцией", - сказал Хафизов журналистам.По его словам, данные зарубежных исследователей показывают, что данная линия коронавируса может быть примерно на 10% более заразной, чем "дельта".
https://ria.ru/20211021/shtamm-1755510771.html
https://ria.ru/20211021/vaktsina-1755510931.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755402576_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_f97f5880c0e30f543b1deb17f6ef7283.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, камиль хафизов
Врач заявил, что новый штамм COVID-19 может вызвать подъем заболеваемости
Эпидемиолог Хафизов: новый штамм COVID-19 AY.4.2 может вызвать подъем заболеваемости